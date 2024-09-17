Авербух о спортшколах: «Особенно гнилое – это фигурное катание, гораздо проще работать с хоккеем. С точки зрения вот этой «родительской клоаки», выжигания друг друга»

Илья Авербух высказался о «гнилом» фигурном катании и похвалил хоккей.

Хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух рассказал, в частности, о своих школах по зимним видам спорта, которые открыты в Ставрополе, Балабаново, Ессентуках, Симферополе и Евпатории.

«Мы строим, строим, а в Керчи сейчас будет еще. То есть будет уже шесть школ. В каждой школе примерно 500 человек – хоккей и фигурное катание. Это почти 3000 детей, и вот они с родителями – такая мини-армия уже.

Это очень живые «организмы», они очень сложные на самом деле. Сначала все счастливы: открылся каток, все повели. Но всегда в школах есть довольные и недовольные, те, кто начинает писать письма, что «вот, к моему ребенку не так отнеслись». Причем у нас все пишут прям сразу в прокуратуру. Поэтому вот за этой радостной картинкой – школы и все такое – на самом деле стоит очень много всего... Такое количество подводных [камней].

Особенно ужасно – сейчас скажу прям слово «гнилое» – это фигурное катание. С хоккеем работать гораздо проще. Я прям вижу, как меня разбирают после твоего интервью: «Авербух назвал фигурное катание гнилым». Но с точки зрения вот этой «родительской клоаки», вот этого выжигания друг друга, тренеры фигурного катания готовы... Видимо, это заложено в виде спорта, что мы индивидуальные.

В хоккее они сразу командные, с ними так легко работать. Как-то поговорил – они собрались, они все про команду. Фигуристы – каждый за себя, каждый «рассыпается», как ему надо.

Ты меня спросил – я хотел, конечно, сказать, как все прекрасно, но тут душа болит. Вот мы пытаемся всех «поженить» и помирить. И только чтоб школа работала, я трачу колоссальное количество сил», – рассказал Авербух в интервью Роману Костомарову.