Кузьмин головой врезался в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дитцем. Форварда «Салавата» увезли с площадки на носилках
Глеб Кузьмин получил повреждение в матче с «Авангардом».
«Салават Юлаев» принимает «Авангард» (3:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 32-й минуте игры нападающий уфимцев Глеб Кузьмин на полной скорости въехал головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем.
Через несколько минут Кузьмина увезли с площадки на носилках.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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