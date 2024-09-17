Кузьмин головой врезался в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дитцем. Форварда «Салавата» увезли с площадки на носилках

Глеб Кузьмин получил повреждение в матче с «Авангардом».

«Салават Юлаев » принимает «Авангард » (3:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 32-й минуте игры нападающий уфимцев Глеб Кузьмин на полной скорости въехал головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем .

Через несколько минут Кузьмина увезли с площадки на носилках.