Сергей Лавров считает, что МОК хоронит олимпийское движение.

«Современное руководство МОК, к моему огромному сожалению, хоронит олимпийское движение. Убежден, что возникнут новые формы, которые сохранят дух честной состязательности и уважения.

Еще есть совершенно фантасмагорические решения, которые МОК принимает, о допуске трансгендеров, не пойми в каких категориях и к каким соревнованиям. Президент МОК Томас Бах публично заявляет, что этого требует Олимпийская хартия, которая исходит из того, что все равны. Думаю, что все понимают, насколько искусственны эти аргументы.

И это говорит тот же самый человек, который одновременно заявляет, что Олимпийская хартия требует избегать деполитизации, но они якобы не могут применять эту Олимпийскую хартию к России, потому что наша страна занимается агрессией, оккупацией, аннексией.

Но когда группа ближневосточных государств предложила рассмотреть вопрос участия Израиля в Олимпиаде во Франции, МОК категорически отверг даже саму эту мысль. Двойные стандарты – это мягко сказано.

Запад занимается без преувеличения спортивной агрессией, как и многими другими агрессиями, включая дипломатическую. Спортивная агрессия Запада подрывает основополагающие принципы Олимпийского движения, принципы Олимпийской хартии о том, что спорт вне политики. В этой ситуации вынуждены искать новые формы, которые позволят возродить честный, по-настоящему состязательный деполитизированный спорт.

Есть «Игры будущего», «Игры БРИКС», спортивные мероприятия по линии ШОС, ежегодные игры «Дети Азии». Везде в рамках этих соревнований строго соблюдаются изначально заложенные в Олимпийскую хартию принципы, которые, к моему огромному сожалению, нынешнее руководство Международного олимпийского комитета предало, вдарившись в политику, которую требуют проводить англосаксы и их ближайшие союзники.

Россия хочет, чтобы спорт был полностью вне политики, в то время как Всемирное антидопинговое агентство и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни.

Такого в 1980 году на Олимпийских играх в СССР не было. Будем и дальше отстаивать принципы олимпизма, не позволяя их размывать. Те, кто хочет играть вместо спорта в политические игры, пусть проводят свои соревнования. Мы будем идти изначально справедливым, честным олимпийским путем», – рассказал министр иностранных дел России.

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