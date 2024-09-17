«Реал» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» примет «Штутгарт» в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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