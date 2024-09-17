«Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство»

«Барселона» представила третью форму на сезон.

Каталонский клуб показал светло-зеленый комплект формы. Он символизирует «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство», а также «начало новой эры равенства и солидарности среди женщин». Источником вдохновения послужило развитие женского футбола.

Логотип Nike нанесен вертикально – это символизирует прогресс женского футбола.

Фото: https://www.fcbarcelona.cat/