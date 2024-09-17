«Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство»
«Барселона» представила третью форму на сезон.
Каталонский клуб показал светло-зеленый комплект формы. Он символизирует «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство», а также «начало новой эры равенства и солидарности среди женщин». Источником вдохновения послужило развитие женского футбола.
Логотип Nike нанесен вертикально – это символизирует прогресс женского футбола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости