  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство»
Фото
42

«Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство»

«Барселона» представила третью форму на сезон.

Каталонский клуб показал светло-зеленый комплект формы. Он символизирует «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство», а также «начало новой эры равенства и солидарности среди женщин». Источником вдохновения послужило развитие женского футбола. 

Логотип Nike нанесен вертикально – это символизирует прогресс женского футбола. 

Фото: https://www.fcbarcelona.cat/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoЛа Лига
женский футбол
logoNike
игровая форма
logoстиль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» хочет подписать Родри, Трента и Салиба или Ромеро следующим летом. Клуб следит за ходом дела о 115 нарушениях «Сити» (The Independent)
2 минуты назад
«Будь у Джикии грузинский паспорт – все было бы по-другому. А видят, что русский, сразу человек второго сорта». Агент Шпинев об отказе иностранных клубов от россиян
4733 минуты назад
Елагин прокомментирует матч ЛЧ «Милан» – «Ливерпуль» на Okko
2759 минут назад
Лига чемпионов стартует! «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб
88сегодня, 08:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Рубина», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в среду
26сегодня, 07:30
Вы опытный маркетолог, который круто анонсирует продукты и привлекает трафик? Тогда приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 07:00Вакансия
Федотов о желании получить 200 млн рублей от ЦСКА: «Это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом»
46сегодня, 06:15
Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости
36сегодня, 06:10
Как начнется Лига чемпионов? Попробуйте угадать победителей матчей
сегодня, 05:00Спецпроект
Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»
41сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мальоркой»
21 минуту назад
Сазонов повредил «кресты» на тренировке «Эмполи». Защитник еще не играл за клуб после перехода из «Торино»
23 минуты назад
«У Мбаппе есть все, чтобы встать в один ряд с Роналду, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. Он может стать великим игроком «Реала». Экс-игрок «Мадрида» Амависка о Килиане
1043 минуты назад
Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»
15сегодня, 08:40
Кейн, Холанд и Ямаль – самые популярные в фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘. Сегодня дедлайн сбора команд
сегодня, 08:27Фэнтези
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Пхоханом», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Райяном»
8сегодня, 08:15
«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды». Аршавин о 36-летнем форварде
4сегодня, 08:09
«Реал» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 07:57
«Ювентус» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
5сегодня, 07:50
Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»
17сегодня, 07:45