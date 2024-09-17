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  • Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес
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Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес

Болельщики «Зенита» принесли надувного дельфина на футбольный матч.

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня встречается с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

Во время игры фанаты начали подбрасывать в воздух и передавать друг другу игрушку в виде дельфина. В какой-то момент она упала на территорию между полем и трибуной.

Ранее сообщалось, что болельщики оскорбляли и освистывали Александра Соболева, перешедшего в «Зенит» из «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Ultras Action
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
logoАлександр Соболев
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