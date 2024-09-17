Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес

Болельщики «Зенита» принесли надувного дельфина на футбольный матч.

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня встречается с «Рубином » в Фонбет Кубке России.

Во время игры фанаты начали подбрасывать в воздух и передавать друг другу игрушку в виде дельфина. В какой-то момент она упала на территорию между полем и трибуной.

Ранее сообщалось, что болельщики оскорбляли и освистывали Александра Соболева , перешедшего в «Зенит » из «Спартака».