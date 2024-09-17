Соболев сделал голевой пас во 2-й игре за «Зенит» – против «Рубина»
Александр Соболев отметился первым результативным действием в составе «Зенита».
Нападающий ассистировал Густаво Мантуану на 26-й минуте матча против «Рубина» в Фонбет Кубке России.
27-летний форвард проводит вторую игру после трансфера из «Спартака». В матче против ЦСКА в Мир РПЛ он не смог ни забить, ни сделать голевую передачу.
«Зенит» – «Рубин». 1:0 – Мантуан открыл счет. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости