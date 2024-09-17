Соболев сделал голевой пас во 2-й игре за «Зенит» – против «Рубина»

Александр Соболев отметился первым результативным действием в составе «Зенита».

Нападающий ассистировал Густаво Мантуану на 26-й минуте матча против «Рубина » в Фонбет Кубке России.

27-летний форвард проводит вторую игру после трансфера из «Спартака». В матче против ЦСКА в Мир РПЛ он не смог ни забить, ни сделать голевую передачу.

«Зенит» – «Рубин». 1:0 – Мантуан открыл счет. Онлайн-трансляция