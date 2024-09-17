«Ювентус» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Ювентус» примет ПСВ в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов