«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Зенит» примет «Рубин» в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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