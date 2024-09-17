Мостовой о легионерах в РПЛ: «Уберите из «Зенита» 10 иностранцев – думаете, будут первыми? Нет, конечно! Мы в свое время почему-то лучшие роли в Европе играли, будучи русскими»

Александр Мостовой высказался о роли легионеров в клубах Мир РПЛ.

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России отреагировал на слова главного тренера «Крыльев Советов » Игоря Осинькина , заявившего, что в настоящее время сложно найти перспективных молодых игроков.

«Я из года в год об этом говорю. До сих пор помню историю с «Краснодаром »: свои воспитанники, 11 доморощенных игроков в стартовом составе. Ну, какие воспитанники? Может пройти одна-две игры с воспитанниками, но если вы хотите добиваться результата... Правда, если молодые ребята будут на уровне Джона Кордобы, то да, не спорю. Но ведь такого не может быть.

Недавно вот играли «Краснодар» и «Динамо ». В одной команде девять иностранцев, в другой – девять с половиной, я так назову. Поэтому эти клубы и идут так высоко: одни на втором месте, а другие на третьем. Вы уберите из «Зенита » 10 иностранцев. Думаете, будут петербуржцы на первом месте? Нет, конечно!

В «Крыльях» похожая ситуация, мы просто этого не замечаем, так как следим за топ-клубами. Для меня всегда в футбол играет не паспорт, а футболист. Если игрок сильнее, значит, он будет на поле. Конкуренция же всегда есть. Мы в свое время, будучи русскими, почему-то играли лучшие роли в европейских чемпионатах. И в наше время всего три иностранца могло играть, а не восемь или девять. Примеры-то простые. А сейчас, раз играют легионеры, получается, они сильнее. Тренер же не враг себе, правильно? Поэтому так и получается», – сказал Мостовой.