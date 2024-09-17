Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 400 000 евро в месяц до налогов. Доннарумма зарабатывает 849 500 евро
Стало известно, сколько Матвей Сафонов зарабатывает в «ПСЖ».
Зарплата российского вратаря составляет 400 тысяч евро в месяц до уплаты налогов, сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe.
Джанлуиджи Доннарумма, основной голкипер парижан, зарабатывает 849 500 евро в месяц. Кейлор Навас, исполнявший роль второго номера и покинувший «ПСЖ» по окончании прошлого сезона, получал 572 600 евро в месяц.
Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» – он стал отцом. Сафонов может дебютировать за парижан в субботу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Culture PSG
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