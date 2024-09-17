Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 400 000 евро в месяц до налогов. Доннарумма зарабатывает 849 500 евро

Стало известно, сколько Матвей Сафонов зарабатывает в «ПСЖ».

Зарплата российского вратаря составляет 400 тысяч евро в месяц до уплаты налогов, сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe.

Джанлуиджи Доннарумма , основной голкипер парижан, зарабатывает 849 500 евро в месяц. Кейлор Навас , исполнявший роль второго номера и покинувший «ПСЖ» по окончании прошлого сезона, получал 572 600 евро в месяц.

Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» – он стал отцом. Сафонов может дебютировать за парижан в субботу