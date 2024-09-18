Усик – о задержании в аэропорту Кракова: «Произошло недопонимание»

Александр Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова.

«Произошло недопонимание. Его быстро уладили. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение своих обязанностей без оглядки на рост, вес, рич и регалии. Спасибо Богу за все», – написал в соцсетях Александр Усик .

Ранее Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что боксера отпустили.

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?