Усик – о задержании в аэропорту Кракова: «Произошло недопонимание»
Александр Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова.
«Произошло недопонимание. Его быстро уладили. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение своих обязанностей без оглядки на рост, вес, рич и регалии. Спасибо Богу за все», – написал в соцсетях Александр Усик.
Ранее Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что боксера отпустили.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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