Артем Дзюба заявил, что никогда не перейдет в Winline Медиалигу.

«Для этого парня это был «волшебный пинок». На самом деле, я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

После этого инцидента мне написало много знакомых. Что из Медиалиги , что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним еще жестче». Оказывается, их тоже столько людей не любят…

Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу – ни ногой», – заявил экс-форвард «Локомотива».

Напомним, что команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига . В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

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