Фанаты «Зенита» освистали Соболева при объявлении состава на матч с «Рубином»
Фанаты «Зенита» освистали Александра Соболева перед матчем с «Рубином».
Нападающий вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на домашний матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Рубина».
При оглашении составов перед началом игры болельщики на «Газпром Арене» отреагировали на фамилию Соболева свистом.
Также болельщики «Зенита» растянули баннер «Пропаганда любви и преданности», цитирующий строчку из песни группы 25/17.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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