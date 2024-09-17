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  • За расизм в адрес Винисиуса в соцсетях фанату грозят штраф в 60 001 евро и двухлетний запрет посещать матчи. Прокуратура рассмотрит дело на предмет преступления на почве ненависти
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За расизм в адрес Винисиуса в соцсетях фанату грозят штраф в 60 001 евро и двухлетний запрет посещать матчи. Прокуратура рассмотрит дело на предмет преступления на почве ненависти

Обидчику Винисиуса Жуниора грозит серьезное наказание.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать на 60001 евро и запретить посещение стадионов в течение двух лет болельщику, оскорблявшему вингера «Реала» в соцсетях.

Отмечается, что фанат уличен в «неоднократном распространении многочисленных расистских оскорблений и изображений такого же характера» в адрес бразильца.

Также факты, касающиеся этого дела, переданы в прокуратуру. Болельщик может быть наказан за «преступление на почве ненависти».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
соцсети
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
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