За расизм в адрес Винисиуса в соцсетях фанату грозят штраф в 60 001 евро и двухлетний запрет посещать матчи. Прокуратура рассмотрит дело на предмет преступления на почве ненависти

Обидчику Винисиуса Жуниора грозит серьезное наказание.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать на 60001 евро и запретить посещение стадионов в течение двух лет болельщику, оскорблявшему вингера «Реала » в соцсетях.

Отмечается, что фанат уличен в «неоднократном распространении многочисленных расистских оскорблений и изображений такого же характера» в адрес бразильца.

Также факты, касающиеся этого дела, переданы в прокуратуру. Болельщик может быть наказан за «преступление на почве ненависти».