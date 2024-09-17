Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25

Новый турнир по фигурному катанию пройдет весной на открытом льду Байкала.

Первый канал опубликовал анонс соревнований сезона-2024/25.

«Уже привычные этапы и финал Гран-при, чемпионат России, который впервые примет Омск, возвращение Кубка Первого канала среди юниоров и других полюбившихся зрителям командных турниров.

А также новый старт на открытом льду Байкала! Уже следующей весной», – говорится в анонсе.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске