Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25
Новый турнир по фигурному катанию пройдет весной на открытом льду Байкала.
Первый канал опубликовал анонс соревнований сезона-2024/25.
«Уже привычные этапы и финал Гран-при, чемпионат России, который впервые примет Омск, возвращение Кубка Первого канала среди юниоров и других полюбившихся зрителям командных турниров.
А также новый старт на открытом льду Байкала! Уже следующей весной», – говорится в анонсе.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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