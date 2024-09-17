«Аль-Наср» Роналду уволил Каштру. Португалец возглавлял команду с прошлого лета и не выиграл ни одного трофея
«Аль-Наср» расстался с главным тренером.
Саудовский клуб объявил об увольнении Луиша Каштру. Португалец возглавлял команду с июля 2023 года.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» под его руководством финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии и дошел до финала Кубка страны, где уступил «Аль-Хилалю» в серии пенальти.
В финале Суперкубка команда тоже проиграла «Аль-Хилалю» – 1:4.
После 3 первых туров чемпионата-2024/25 «Аль-Наср» набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Сообщалось, что возглавить клуб из Эр-Рияда может Стефано Пиоли.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Насра»
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