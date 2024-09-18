Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который созвонился с Усиком. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский поручил главе МИДа Украины Андрею Сибиге и руководителю МВД Игорю Клименко разобраться в ситуации.

Ранее Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Жена Усика Екатерина в соцсетях рассказала , что «ничего криминального» и позже «Александр все объяснит».

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?