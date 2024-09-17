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КХЛ. «Адмирал» примет «Куньлунь», «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком», «Салават» – с «Авангардом», ЦСКА против «Динамо»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» примет «Кунлунь», «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» – с «Авангардом», ЦСКА будет противостоять московскому «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
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