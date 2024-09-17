Ротенберг предлагал судье поспорить на 1 млн долларов во время матча с «Локомотивом» из-за удаления Кузнецова. Арбитр ответил: «У меня нет столько»
Роман Ротенберг предлагал судье поспорить на миллион долларов во время матча.
Перед матчем СКА – «Локомотив» (0:2) на главных судей Виктора Гашилова и Сергея Юдакова закрепили микрофоны.
В одном из эпизодов между главным тренером СКА и арбитром состоялся разговор по поводу удаления Евгения Кузнецова за грубость.
– Их игрок толкнул нашего игрока на вратаря. В перерыве видео посмотрите. Сто процентов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
– Нет, ваш игрок въехал в своего вратаря сам. Мне не надо смотреть. Я уверен на сто процентов. Кузнецов приехал, схватил за визор. Это минимум двушка, – ответил судья.
– Он толкнул нашего игрока. Я могу поспорить на миллион долларов. Я могу поспорить с вами, – добавил Ротенберг.
– Не надо, у меня нет столько, – отказался судья.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал КХЛ в YouTube
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