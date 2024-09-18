Ибрагимович о своей роли в «Милане»: «Я командую, остальные слушают. Когда лев уходит, подбираются кошки, когда лев возвращается, кошки убегают»

Златан Ибрагимович высказался о своей роли в «Милане».

«Почему я иногда отсутствую? Когда лев уходит, подбираются кошки, когда лев возвращается, кошки убегают. Я работаю с первого дня, был вне команды несколько дней по личным причинам.

Моя роль? Все просто: я командую, остальные слушают.

Леау и Тео? Мы говорили с командой. Они заряжены, в конце концов сыграли хороший матч. Отдохнули, потом поработали над тактикой, и сейчас они готовы.

Трансферный рынок прошел так, как мы хотели. Нужные позиции мы укрепили. Нам нужно было усиление в атаке, и мы взяли Абрахама. Мне жаль Йовича, который остался вне списка. Попытка подписать Осимхена? Ничего не скажу», – сказал советник «Милана » в интервью для Sky Sport.