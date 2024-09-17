«Будь у Джикии грузинский паспорт – все было бы по-другому. А видят, что русский, сразу человек второго сорта». Агент Шпинев об отказе иностранных клубов от россиян
«Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошел за лето и в лучшем случае слушал фразу: «Да, мы посмотрим». Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается.
Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский – все было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта.
Русские топ-клубы покупают нидерландцев, немцев и итальянцев, но сейчас чисто весь мир против нас! В том числе и в футболе. Вы не представляете, сколько работы и силы потратили с компанией Sila Миши Прокопца, чтобы парней [братьев Миранчуков] трудоустроить. Постоянная связь была, для меня самое сложное трансферное окно», – сказал футбольный агент.
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