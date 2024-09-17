«Будь у Джикии грузинский паспорт – все было бы по-другому. А видят, что русский, сразу человек второго сорта». Агент Шпинев об отказе иностранных клубов от россиян

Вадим Шпинев рассказал, почему зарубежные клубы не подписывают российских игроков.

«Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошел за лето и в лучшем случае слушал фразу: «Да, мы посмотрим». Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается.

Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский – все было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта.

Русские топ-клубы покупают нидерландцев, немцев и итальянцев, но сейчас чисто весь мир против нас! В том числе и в футболе. Вы не представляете, сколько работы и силы потратили с компанией Sila Миши Прокопца, чтобы парней [братьев Миранчуков] трудоустроить. Постоянная связь была, для меня самое сложное трансферное окно», – сказал футбольный агент.