Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив 10 сентября – в последний день приема. Запрашиваемая сумма – 74 798 618 рублей.

Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

В августе в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0