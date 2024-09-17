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Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив 10 сентября – в последний день приема. Запрашиваемая сумма – 74 798 618 рублей.

Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

В августе в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Президентского фонда культурных инициатив
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
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