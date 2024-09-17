Александр Усик задержан в аэропорту Кракова

Об этом сообщил борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. О причинах задержания не сообщается.

Беленюк опубликовал видео, на котором Александра Усика ведут в наручниках.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября Усик планировал посетить бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который пройдет в Лондоне.

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?