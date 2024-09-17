Александр Усик задержан в аэропорту Кракова
Об этом сообщил борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. О причинах задержания не сообщается.
Беленюк опубликовал видео, на котором Александра Усика ведут в наручниках.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября Усик планировал посетить бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который пройдет в Лондоне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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