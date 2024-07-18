Фелпс – лучший спортсмен с 2000 года по версии ESPN. Серена – 2-я, Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Брэди – 5-й, Федерер – 6-й, Роналду – 13-й, Кросби – 22-й

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Майкл Фелпс назван лучшим спортсменом XXI века.

ESPN составил список 100 лучших спортсменов с 2000 года.

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-ес 75-го по 51-е и с 50-го по 26-е. Опубликована финальная часть рейтинга с 25-й по 1-ю позиции.

1. Майкл Фелпс, плавание;

2. Серена Уильямс, теннис;

3. Лионель Месси, футбол;

4. Леброн Джеймс, баскетбол;

5. Том Брэди, американский футбол;

6. Роджер Федерер, теннис;

7. Симона Байлс, гимнастика;

8. Тайгер Вудс, гольф;

9. Усэйн Болт, легкая атлетика;

10. Кобе Брайант, баскетбол;

11. Новак Джокович, теннис;

12. Рафаэль Надаль, теннис;

13. Криштиану Роналду, футбол;

14. Стефен Карри, баскетбол;

15. Кэтлин Ледеки, плавание;

16. Тим Данкан, баскетбол;

17. Шакил О′Нил, баскетбол;

18. Патрик Махоумс, американский футбол;

19. Льюис Хэмилтон, автогонки;

20. Аарон Дональд, американский футбол;

21. Дайана Таурази, баскетбол;

22. Сидни Кросби, хоккей;

23. Кевин Гарнетт, баскетбол;

24. Альберт Пухолс, бейсбол;

25. Флойд Мейвезер-младший, бокс.

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110 комментариев
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Уильямс выше Федерера 🤣
+75
-3
+72
Ответ utsh44psmr
Уильямс выше Федерера 🤣
Уильямс выше Джоковича)
+49
-3
+46
В топе не хватило места для Лэнса Армстронга, странно что не включили.
+26
-3
+23
На каком месте Загитова?
+24
-5
+19
Ответ shmelev
На каком месте Загитова?
Выше Медведевой
+22
-3
+19
Кто поставил Фелпса, плывшего на жестком допинге и Сирену на два первых места? Как тот же Федерер или Джокович могу быть ниже ее? А Болт? Тяжело выбирать лучшего, но это точно не те, кто на первых двух местах. Месси безусловно в тройке.
+21
-6
+15
Получается, Месси лучший футболист 21 века и лучший спортсмен в командном виде спорта.
+18
-6
+12
Ну. Двери в ад из-за 3 и 13 открыты. Беру попкорн :)
+12
-1
+11
Ответ Free Walker
В топе не хватило места для Лэнса Армстронга, странно что не включили.
Его после допингового скандала отовсюду исключили, скорее всего
+9
0
+9
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
А ты не смотри на первые места..Твой взгляд должен начинаться с десятого…
+10
-2
+8
Ответ V12twinturbo
Его после допингового скандала отовсюду исключили, скорее всего
Так в этом и шутка, почти весь топ 10 на допинге
+12
-4
+8
Рейтинги только ради срача и создаются) при желании могли просто топ 100 сделать без нумерации, а так вкусовщина
+7
0
+7
Ответ ЗлойМайор
Ну. Двери в ад из-за 3 и 13 открыты. Беру попкорн :)
13 место для замыкалдыча, провалившего большинство финалов в карьере, слишком высоко
голы люксембургу, литве, кротоне, специям, сассуоло, осасунам не считаем
+20
-15
+5
Какой-то бредовый рейтинг. Допинговый братан на первом месте. Полностью обошли зимние виды спорта
+8
-3
+5
Кто бы сомневался)) повестка, свои спортсмены, лёгкие наркотики - девиз составителей
+6
-2
+4
Ответ utsh44psmr
Уильямс выше Федерера 🤣
Уильямс выше Уильямс.
+5
-1
+4
Ответ ЗлойМайор
Ну. Двери в ад из-за 3 и 13 открыты. Беру попкорн :)
Да там и другие места под вопросом. Как гимнастка на 7 месте? Не самый популярный вид спорта.
+3
0
+3
Все оказалось даже хуже чем я думал
+4
-1
+3
Ответ utsh44psmr
Выше Медведевой
Ггггыыыы))))
+3
0
+3
23. Знаменитый бейсболист Кевин Гарнетт. За Твинс играл,потом в Ред Сокс перешёл.
+3
0
+3
Байлс это которая на длпинге - успокоительных сидит, чтоб перед выступлениями не волноваться, ну ок.
+5
-2
+3
Обсуждать рейтинг американского ESPN просто изначально бессмысленная затея. Почти весь список - американцы, половина из которых злостные допингисты. Но этим олухам все равно, главное на слуху, да и дальше своего острова они не видят
+5
-3
+2
Очень спорный рейтинг
+4
-2
+2
Далеко не все здесь прошли бы допинг-контроль
+5
-3
+2
На 20 должен быть Дональд Трамп вообще то
+3
-1
+2
Ответ Ринат Толеков
Интересно почему Фелпс на первом
23 олимпийских золота - достаточный ответ на вопрос
+3
-1
+2
Ответ Илья Мурашов
Получается, Месси лучший футболист 21 века и лучший спортсмен в командном виде спорта.
И лучший, кто ещё не закончил.. ☝️
+5
-3
+2
Месси , Роналду , Джокович , Федерер , Усейн Болт , Леброн - мой список семи величайших спортсменов
+7
-5
+2
Авейру для прикола сюда кинули.. ЧМ и ЧЕ показали его "рейтинг".. 🤣.. "Волосы" или Майорга смотрелись бы на его месте презентабельней.. Хе.. Чё то он там притих после ЧЕ и КА.. Наверное очередной свой рейтинг составляет.. Или Моргана с Агире инструктирует.. А-ха-ха-ха.. 🤭😀😂🍓👉🪠..
+3
-1
+2
В таких рейтингах нужно сразу писать критерии оценки и попадания. Иначе вопросов больше ответов.
+1
0
+1
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