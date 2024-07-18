Фелпс – лучший спортсмен с 2000 года по версии ESPN. Серена – 2-я, Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Брэди – 5-й, Федерер – 6-й, Роналду – 13-й, Кросби – 22-й

Майкл Фелпс назван лучшим спортсменом XXI века.

составил список 100 лучших спортсменов с 2000 года.

В ходе голосования экспертам предлагалось выбрать лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли с 76-го по 100-е, с 75-го по 51-е и с 50-го по 26-е. Опубликована финальная часть рейтинга с 25-й по 1-ю позиции.

1. Майкл Фелпс, плавание;

2. , теннис;

3. , футбол;

4. , баскетбол;

5. Том Брэди, американский футбол;

6. , теннис;

7. Симона Байлс, гимнастика;

8. Тайгер Вудс, гольф;

9. Усэйн Болт, легкая атлетика;

10. , баскетбол;

11. , теннис;

12. , теннис;

13. , футбол;

14. , баскетбол;

15. Кэтлин Ледеки, плавание;

16. , баскетбол;

17. ′Нил, баскетбол;

18. Патрик Махоумс, американский футбол;

19. , автогонки;

20. Аарон Дональд, американский футбол;

21. Дайана Таурази, баскетбол;

22. , хоккей;

23. , баскетбол;

24. Альберт Пухолс, бейсбол;

25. Флойд Мейвезер-младший, бокс.

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