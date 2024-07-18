Мать Мбаппе: «Реал» – величайший клуб мира, здесь чувствуется масштаб. Почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ»
Мать Килиана Мбаппе высказалась об ожиданиях от форварда в «Реале».
«Реал» будет побеждать и после него – поэтому он и является величайшим клубом в мире. Во вторник я почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ». «Парк де Пренс» необыкновенный, нужно побывать там, чтобы это понять. Приходя в «Реал», вы в полной мере ощущаете масштаб этого клуба. Это клуб с огромной победной историей.
Главная задача Килиана – влиться в коллектив и делать то, что он умеет. Когда я говорю, что он покидает зону комфорта, я имею в виду, что он не сможет выступить лучше, чем в прошлом году, когда «Мадрид» выиграл все. Но он будет делать то, что умеет, а лучше всего он умеет играть в футбол», – сказала Файза Ламари в интервью Le Parisien.
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Мама Мбапе: В Аль-Хиляле чувствуется масштаб, особенно на фоне Реал Мадрида. Мы в Аль-Хиляле чувствуем себя как дома.😅😅😅😅
Катя Авейру - сестра Роналду,
Файза Ламара- мама Мбаппе,
Хорхе Месси - отец Лео,
Ванда Нарра (жена Иккарди)
Рафаэла Бекран (сестра Неймара)
посетительница ночного клуба ( жертва Дани Алвеша)
молодой парень (двоюродный брат Квинси Промеса)
личный психолог Альваро Мораты
адвокат Менджамина Менди
видеооператор Аксель ( снимавший Вальбуэна)
Вероник Рабьо- мама Рабье,
..и Алана Мамаева
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И всё это под фонограмму песни Шакиры: " ты променял Феррарм на Рено"
Хуже врагов для футболистов