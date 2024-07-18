Мать Мбаппе: «Реал» – величайший клуб мира, здесь чувствуется масштаб. Почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Мать Килиана Мбаппе высказалась об ожиданиях от форварда в «Реале».

«Реал» будет побеждать и после него – поэтому он и является величайшим клубом в мире. Во вторник я почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ». «Парк де Пренс» необыкновенный, нужно побывать там, чтобы это понять. Приходя в «Реал», вы в полной мере ощущаете масштаб этого клуба. Это клуб с огромной победной историей.

Главная задача Килиана – влиться в коллектив и делать то, что он умеет. Когда я говорю, что он покидает зону комфорта, я имею в виду, что он не сможет выступить лучше, чем в прошлом году, когда «Мадрид» выиграл все. Но он будет делать то, что умеет, а лучше всего он умеет играть в футбол», – сказала Файза Ламари в интервью Le Parisien.

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51 комментарий
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Помню как мать мбапе и сам он говорили ,псж это рай,их дом!
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-2
+70
Ответ Konoha_1116204913
Помню как мать мбапе и сам он говорили ,псж это рай,их дом!
Это они еще не были на курортах Краснодарского края
+70
-2
+68
А до этого как они все были счастливы в Псж ..
+41
-3
+38
Как много матери Мбаппе на сайте
+12
-1
+11
жизненный опыт показывает, что как только у футболиста заведется активная "мать", спортивные результаты как-то не задаются...
+8
0
+8
Ответ Dominik_1116204925
А до этого как они все были счастливы в Псж ..
Я тоже был счастлив когда у меня была первой машиной 2112, а потом купил focus и почувствовал разницу.
+11
-4
+7
Мать мбаппе, сестра роналду... маминкины сынкы
+8
-1
+7
Ответ Konoha_1116204913
Помню как мать мбапе и сам он говорили ,псж это рай,их дом!
One years later.
Мама Мбапе: В Аль-Хиляле чувствуется масштаб, особенно на фоне Реал Мадрида. Мы в Аль-Хиляле чувствуем себя как дома.😅😅😅😅
+7
-1
+6
Зону комфорта?🤣🤣🤣🤣🤣ахаха, он переехал из Парижа в Мадрид, а не в Саратов🤣действительно вышел из зоны комфорта....тут он будет как в теплице.
+8
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Пока они там деньги считали и выбивали контракты,Реал за это время успел уже два ЛЧ взять🤡
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Ответ Алекс КС
Зону комфорта?🤣🤣🤣🤣🤣ахаха, он переехал из Парижа в Мадрид, а не в Саратов🤣действительно вышел из зоны комфорта....тут он будет как в теплице.
Она вроде свою мысль внятно объяснила. Реал выиграл все и без Мбаппе. Теперь если они снова все выиграют, скажут это же Реал. А если проиграют, скажут что это Мбаппе. Ожидания очень высоки
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Ответ несахар
Мать мбаппе, сестра роналду... маминкины сынкы
Заставка к новому сериалу под латиноамириканскую мелодию , в ролях :
Катя Авейру - сестра Роналду,
Файза Ламара- мама Мбаппе,
Хорхе Месси - отец Лео,
Ванда Нарра (жена Иккарди)
Рафаэла Бекран (сестра Неймара)
посетительница ночного клуба ( жертва Дани Алвеша)
молодой парень (двоюродный брат Квинси Промеса)
личный психолог Альваро Мораты
адвокат Менджамина Менди
видеооператор Аксель ( снимавший Вальбуэна)
Вероник Рабьо- мама Рабье,
..и Алана Мамаева
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И всё это под фонограмму песни Шакиры: " ты променял Феррарм на Рено"
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Как бы Перес потом не пожалел, что вместе с Мбаппе приобрел еще один, и токсичный при том актив
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Через пару лет выкинут из реала и будет так же поливать Мадрид, скриньте:))
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Ответ &_Bishep_&
Они решили теперь всё лето, от души макать Хелаифи лицом в лужу?
он им сотку еще должен))
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Да ладно, в ПСЖ было ж так здорово вроде...
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Ответ Elkorazon01
Нашла что с чем сравнивать арабский мешок без евротрофеев и королевский клуб
Продублируй еще раз сообщение, а то как то маловато.🤡
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Ответ &_Bishep_&
Заставка к новому сериалу под латиноамириканскую мелодию , в ролях : Катя Авейру - сестра Роналду, Файза Ламара- мама Мбаппе, Хорхе Месси - отец Лео, Ванда Нарра (жена Иккарди) Рафаэла Бекран (сестра Неймара) посетительница ночного клуба ( жертва Дани Алвеша) молодой парень (двоюродный брат Квинси Промеса) личный психолог Альваро Мораты адвокат Менджамина Менди видеооператор Аксель ( снимавший Вальбуэна) Вероник Рабьо- мама Рабье, ..и Алана Мамаева ------------------------------------------------ И всё это под фонограмму песни Шакиры: " ты променял Феррарм на Рено"
Главный режиссёр и продюссер Флорентино Перес!!
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У Мостового появился конкурент) Мама Мбаппе. Её мысли и цитаты, мы теперь будем читать чаще, чем самого Мостового))
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Ответ Konoha_1116204913
Помню как мать мбапе и сам он говорили ,псж это рай,их дом!
Перешел бы в Анжи, то отец у него стал Керимов)
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140 м бонус, чувствуется масштаб, мечту не купишь.
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самое интересное что последние пол года Мбаппе никакой, как бы конфуза не приключилось
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Имеет права вытирать ноги о псж, после того, как три года вытирал их об глоров и президента реала
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Ответ Pixel 8
объективно, ПСЖ более великий и статусный клуб, чем реал, будем откровенны и честны...
какая еле уловимая ирония
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Ответ kodgong
он им сотку еще должен))
Вытресут до копейки...
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Ответ Pixel 8
объективно, ПСЖ более великий и статусный клуб, чем реал, будем откровенны и честны...
Комментарий удален модератором
Ответ Cevin Cigan
Комментарий удален модератором
Конечно бомбит, ведь ПСЖ и барку превосходит по своему историческому статусу.
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П.С.Ж - Потомучто Сесть Женьги...
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Ох уж эти родственники-агенты…

Хуже врагов для футболистов
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За соточку подъемных я бы не так там нализывал))
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