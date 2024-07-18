Мать Мбаппе: «Реал» – величайший клуб мира, здесь чувствуется масштаб. Почувствовала разницу, в том числе и с «ПСЖ»

Мать Килиана Мбаппе высказалась об ожиданиях от форварда в «Реале».

« » будет побеждать и после него – поэтому он и является величайшим клубом в мире. Во вторник я почувствовала разницу, в том числе и с « ». «Парк де Пренс» необыкновенный, нужно побывать там, чтобы это понять. Приходя в «Реал», вы в полной мере ощущаете масштаб этого клуба. Это клуб с огромной победной историей.

Главная задача – влиться в коллектив и делать то, что он умеет. Когда я говорю, что он покидает зону комфорта, я имею в виду, что он не сможет выступить лучше, чем в прошлом году, когда «Мадрид» выиграл все. Но он будет делать то, что умеет, а лучше всего он умеет играть в футбол», – сказала Файза Ламари в интервью Le Parisien.

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