15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список

15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список. Спортсмены из пяти видов спорта допущены к участию в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.