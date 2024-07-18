15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список
15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список. Спортсмены из пяти видов спорта допущены к участию в нейтральном статусе.
- Тамара Дронова (велоспорт);
- Алена Иванченко (велоспорт);
- Глеб Сырица (велоспорт);
- Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ);
- Алексей Коровашков (гребля на байдарках и каноэ);
- Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ);
- Евгений Сомов (плавание);
- Анжела Бладцева (прыжки на батуте);
- Даниил Медведев (теннис);
- Роман Сафиуллин (теннис);
- Павел Котов (теннис);
- Екатерина Александрова (теннис);
- Мирра Андреева (теннис);
- Диана Шнайдер (теннис);
- Елена Веснина (теннис).
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
В любом случае буду болеть за всех!
Они не виноваты в закулисных играх.
Плывешь на кораблике по Сене и вокруг тебя трибуны на набережных и мостах, гуляешь и видишь 5 колец на Эйфелевой башне, временные объекты на Марсовом поле и Трокадеро, олимпийская навигация примерно везде. Потихоньку открываются национальные «дома» сборных, подъезжают люди со всего мира. Так что не верьте тем, кто нагло врет о том, что олимпийское движение загибается, а сам праздник спорта уже какой-то не такой. Парижская Олимпиада будет потрясающей!
Всем ребятам из России, кто решил поехать в нейтральном статусе, огромной удачи и больших побед!
Здесь никому не нужны, тк интерес к мероприятию минимальный по объективным причинам, ну а там и подавно. Но успехов пожелаю и чтоб без травм, все таки это их профессия.
Безвольный подхалим - крутой мужЫк😎
Примерна такая логика?
Вело - 100% мимо медалей, в гребле очень небольшие шансы.
У пловца вроде по сезону приличное время, но это единственный такой результат в карьере, так что круто будет хотя бы в финал попасть
Ничего не понимаю в батуте, хотя бы насколько высок был уровень последних этапов Кубка Мира. Как понимаю, итоговый КМ именно благодаря выступлениям на них взяла.