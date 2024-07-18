15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список

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15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список. Спортсмены из пяти видов спорта допущены к участию в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

104 комментария
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от одной из самых больших делегаций до 15 человек за 10 лет
+70
-17
+53
Половина - это теннис, которым на угрозы и бюджетные подачки фиолетово. Гребле и велоспорту повезло с федерацией, ну а Сомов и Бладцева просто красавчики, идут за мечтой!
В любом случае буду болеть за всех!
+63
-13
+50
Ответ Always_sam
от одной из самых больших делегаций до 15 человек за 10 лет
отрицательный рост же
+47
-16
+31
Ребята большие молодцы! Успехов и победы!
+36
-9
+27
Успехов всем! Никого не слушайте, просто занимайтесь своим делом, которое занимает большую часть жизни - спортом! Вы не виноваты в нынешнем вашем положении, удачи вам и побед!
+25
-5
+20
Ответ Minsk Belarus
отрицательный рост же
Без времени на раскачку, к тому же.
+29
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+18
Удачи ребятам!!!
Они не виноваты в закулисных играх.
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За всю историю олимпиад, даже с участием Гитлера, эта будет самая позорная...
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Прямо сейчас нахожусь в Париже уже почти неделю. Весь город в предвкушении Олимпиады. Когда все это видишь своими глазами, то понимаешь весь масштаб и статус летних Игр - ни одного сравнимого события в мире просто нет. Ну, может быть, чемпионат мира по футболу.
Плывешь на кораблике по Сене и вокруг тебя трибуны на набережных и мостах, гуляешь и видишь 5 колец на Эйфелевой башне, временные объекты на Марсовом поле и Трокадеро, олимпийская навигация примерно везде. Потихоньку открываются национальные «дома» сборных, подъезжают люди со всего мира. Так что не верьте тем, кто нагло врет о том, что олимпийское движение загибается, а сам праздник спорта уже какой-то не такой. Парижская Олимпиада будет потрясающей!
Всем ребятам из России, кто решил поехать в нейтральном статусе, огромной удачи и больших побед!
+14
-2
+12
Ответ spartakgorky
Успехов всем! Никого не слушайте, просто занимайтесь своим делом, которое занимает большую часть жизни - спортом! Вы не виноваты в нынешнем вашем положении, удачи вам и побед!
а нужно слушать тех кто говорит : Ни кого не слушай?
+13
-3
+10
Теннииииис большооой - это хорошо (с)
+12
-2
+10
И это жалкое зрелище анонсировал Плющенко...Белый флаг представителей России...Транс открывает Олимпиаду...со стыда сгореть можно...
+15
-9
+6
Забавно, но эти 15 человек реально как бомжи стали.
Здесь никому не нужны, тк интерес к мероприятию минимальный по объективным причинам, ну а там и подавно. Но успехов пожелаю и чтоб без травм, все таки это их профессия.
+10
-6
+4
Ответ Always_sam
от одной из самых больших делегаций до 15 человек за 10 лет
Несомненный успех геостратега! Победа по всем фронтам
+16
-12
+4
Ответ Монсеньор Мартинес
Комментарий скрыт
Имеешь своё мнение - соевый
Безвольный подхалим - крутой мужЫк😎

Примерна такая логика?
+11
-7
+4
Ответ Макс Марин
А они там нужны в таком состоянии как сейчас?)
По такой логике можно 90 процентов спортсменов забанить
+4
0
+4
Список выглядит как железобетонные нуль медалей
+12
-8
+4
Ответ malchikov
За другие виды спорта не скажу, но Медведев вполне способен
На грунте? Максимум медали в парах/миксте светят, и то скорее всего не золото. Хотя и рад буду ошибаться, но верится в чудо с трудом.
Вело - 100% мимо медалей, в гребле очень небольшие шансы.
У пловца вроде по сезону приличное время, но это единственный такой результат в карьере, так что круто будет хотя бы в финал попасть
Ничего не понимаю в батуте, хотя бы насколько высок был уровень последних этапов Кубка Мира. Как понимаю, итоговый КМ именно благодаря выступлениям на них взяла.
+5
-2
+3
Лучше скажите сколько белорусов поедет
+3
0
+3
Ответ TFP_Sports
Список выглядит как железобетонные нуль медалей
За другие виды спорта не скажу, но Медведев вполне способен
+7
-4
+3
Ответ Месси из Сибири
Кроме теннисистов у кого-то есть шансы на медали?
Есть шансы в гребле, на батуте, возможно плавание
+3
0
+3
Ответ Fair_Play
За теннисистов поболею, остальное вообще смотреть не буду. Кстати, почему нет Рублева, Хачанова?
Отказались сами
+3
0
+3
Ответ Алар
Комментарий скрыт
Борцы не зассали, как и остальные! Для всех это работа за которую они получают зп, как и ты. И если финансирование закончится, то человеку будет не совсем комфортно содержать свою семью. Поэтому люди и отказываются от ОИ, кроме тех у кого финансирования практически нет, либо самодостаточных миллионеров, как теннисисты
+7
-4
+3
За теннисистов поболею, остальное вообще смотреть не буду. Кстати, почему нет Рублева, Хачанова?
+4
-1
+3
Ответ Макс Марин
А они там нужны в таком состоянии как сейчас?)
выж говорили что главное это участие! что опять переобувться?
+2
0
+2
Ответ Тукман
Забавно, но эти 15 человек реально как бомжи стали. Здесь никому не нужны, тк интерес к мероприятию минимальный по объективным причинам, ну а там и подавно. Но успехов пожелаю и чтоб без травм, все таки это их профессия.
Здесь это где?
+3
-1
+2
Ответ TFP_Sports
Без борцов у нас будут только деревянные в лучшем случае
"У нас" ничего не будет, Россия туда не поехала! Точнее, ее не пустили! А эти поехали только ради себя!
+7
-5
+2
Успехов, ребята!
+5
-3
+2
Ответ Валерий Волков
Нет в этом списке ни одного... российского спортсмена, так как от России у них - только паспорт, пора называть вещи своими именами - это просто приспособленцы, а точнее предатели...
А кого они предали?
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Ответ Ozz99
Что помешало борцам отправить команду, уж там то точно было бы несколько медалей.
Насколько я понимаю, абсолютное большинство из тех, кого допустила международная федерация до своих соревнований, МОК не допустил до олимпиады
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