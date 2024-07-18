Агент Паремузов: «Институт сборных надо распустить. Зачем всех смешить? Беларусь, Казахстан – кому это интересно? Давайте Мадагаскар или еще найдем что-нибудь экзотическое»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Сергей Паремузов КХЛ Sports – Казахстан Хоккей

Сергей Паремузов считает, что нужно распустить хоккейные сборные России.

Хоккейный агент порассуждал о целесообразности проведения матчей национальной команды.

– Как вы относитесь к идеям сыграть матчи с Индией, с Монголией?

– Я даже всерьез не хочу это обсуждать. Давайте Мадагаскар или еще там что-нибудь такое экзотическое найдем.

Кому это надо? Если в какой-то стране кто-то хочет у себя хоккей развивать и конкурировать, то им нужно играть с равными.

В чем смысл взрослому дяде играть в хоккей с десятилетним ребенком? Надо играть с равными. А это все политика, которая к хоккею не имеет никакого отношения.

– А как тогда можно компенсировать отсутствие международного опыта?

– Да никак.

Слушайте, да черт с этим международным опытом. У нас есть самодостаточный чемпионат, и опыт показывает, что внутренней деградации нет.

Есть нормальная турнирная история. Если нас опять запустят в международную пульку, то спокойно соберем команду и будем играть.

Я здесь проблем не вижу. Считаю, что институт сборных на сегодняшний момент надо распустить. Зачем всех смешить?

Нет проблемы собрать игроков, назначить тренера, провести какие-то сборы. Зачем сейчас мучить ребят? Я вот этого не понимаю.

Беларусь, Казахстан, Беларусь, Казахстан – кому это интересно? Для игроков это как барщину отработать, и там только лишний травматизм.

Распустите институт сборных, и не надо делать из этого трагедии. Если появился какой-то вариант сыграть с приличным соперником, то всегда можно собрать.

Ну а какой смысл до бесконечности играть с Беларусью и Казахстаном? Такая моя точка зрения.

Может, она, конечно, не очень популярная, но тем не менее, – сказал хоккейный агент Сергей Паремузов.

16 комментариев
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Адекватное мнение.
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Я прям представил, как Ротенберг играет против сборной мультяшных лемуров, а потом пафосно рассказывает, как за этими сражениями следили миллиарды зрителей Земли, Марса и даже соседних галактик
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Всем адекватным людям понятно. Что сборная существует сейчас только чтобы потешить эго одного великого тренера. Ну еще бюджеты попилить на все эти межгалактических турниры с Индиями и африканскими сборными. Не более.
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А мнением 10 млрд зрителей, которые жизнь без данных игр не представляют, товарищ Паремузов поинтересовался?
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Сейчас сборная нужна только ФХР, так как нужно как кто зарабатывать деньги, плюс спонсоры под неё имеются
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Согласен полностью поддерживаю.........
Только Рома против...
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А как-же Ромкина Россия25 нельзя лучшего тренера галактики без суперсерии оставлять.
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Всё по делу сказал.
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В госдуме в первом чтении будет рассмотрено предложение о целесообразности существования хоккейного агента Сергея Паремузова
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Да не только хоккейную надо распустить, а все до поры до времени. Только где тогда толпы чиновников от спорта и бесполезных спортсменов харчеваться будут?
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Ротенберг делает всё, чтобы убить хоккей в России и интерес к нему
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По ходу следующим иноагентом будет. Прав конечно он.
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Таких "агентов"по законам военного времени...!!!
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Точно, нечего отвлекаться от пиления бабла на какой-то там хоккей.
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Сначала подумал, что он это про мировой футбол. Зашёл посмотреть комменты, и только тут понял, что это про хоккейные сборные Ротенберга. Ладно, адекват тогда
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