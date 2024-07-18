Агент Паремузов: «Институт сборных надо распустить. Зачем всех смешить? Беларусь, Казахстан – кому это интересно? Давайте Мадагаскар или еще найдем что-нибудь экзотическое»

Сергей Паремузов считает, что нужно распустить хоккейные сборные России.

Хоккейный агент порассуждал о целесообразности проведения матчей национальной команды.

– Как вы относитесь к идеям сыграть матчи с Индией, с Монголией?

– Я даже всерьез не хочу это обсуждать. Давайте Мадагаскар или еще там что-нибудь такое экзотическое найдем.

Кому это надо? Если в какой-то стране кто-то хочет у себя хоккей развивать и конкурировать, то им нужно играть с равными.

В чем смысл взрослому дяде играть в хоккей с десятилетним ребенком? Надо играть с равными. А это все политика, которая к хоккею не имеет никакого отношения.

– А как тогда можно компенсировать отсутствие международного опыта?

– Да никак.

Слушайте, да черт с этим международным опытом. У нас есть самодостаточный чемпионат, и опыт показывает, что внутренней деградации нет.

Есть нормальная турнирная история. Если нас опять запустят в международную пульку, то спокойно соберем команду и будем играть.

Я здесь проблем не вижу. Считаю, что институт сборных на сегодняшний момент надо распустить. Зачем всех смешить?

Нет проблемы собрать игроков, назначить тренера, провести какие-то сборы. Зачем сейчас мучить ребят? Я вот этого не понимаю.

Беларусь, Казахстан, Беларусь, Казахстан – кому это интересно? Для игроков это как барщину отработать, и там только лишний травматизм.

Распустите институт сборных, и не надо делать из этого трагедии. Если появился какой-то вариант сыграть с приличным соперником, то всегда можно собрать.

Ну а какой смысл до бесконечности играть с Беларусью и Казахстаном? Такая моя точка зрения.

Может, она, конечно, не очень популярная, но тем не менее, – сказал хоккейный агент Сергей Паремузов.