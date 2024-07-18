Меньян выложил фото Сэмюэла Л. Джексона из «Джанго освобожденного» и пошутил о реакции на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование»

Теги Милан Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Майк Меньян соцсети Жюль Кунде дискриминация Футбол

Майк Меньян высказался о кричалке сборной Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Также сообщалось, что лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика.

Ранее ФИФА начала расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины.

Вскоре французский вратарь ответил на пост защитника Жюля Кунде в твиттере, назвавшего видео «прискорбным». Меньян написал: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование». Майк сопроводил публикацию фото Сэмюэла Л. Джексона в фильме «Джанго освобожденный», где он играет дворецкого, обслуживающего белых господ.

Вратарь «Милана», в частности, ссылается на бездействие властей, которые не всегда санкционируют расистские проявления. Так, Меньян сам подвергался расизму в Италии. После происшествий местные футбольные власти начинали расследования, но проблема не была решена.

Скриншот: twitter.com/mmseize

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44 комментария
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«Что этот … себе позволяет?» ©️
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Ответ FunyaFun
«Что этот … себе позволяет?» ©️
Нигер*
Не стесняйся, здесь с тобой ничего не будет))
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Винисиус показал свое отношением к этим расистам. Не вышел в финал, что бы не играть на одном поле с расистами. Прекрасный ход от посла ООН
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«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно?

А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» – спрашивает Дембеле у Гризманна, и оба смеются.

Это новость 2021, где партнеры Меньяна по сборной оскорбляли японцев. Предъявлял ли что-нибудь этим обоим недалеким персонажам футбольный мир? Спонсоры побурчали и все забыли.
+56
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+50
Этот персонаж как раз олицетворяет черных французов - расистов, которые так стыдятся своего африканского происхождения )
+17
-3
+14
Я недоволен! Почему из новостей по этой ситуации перестали вставлять строчку про "ахать транса"? Я уже запутался, это слово можно теперь в комментах писать или нет?)
+12
-3
+9
Ответ AERN
А что власти франции должны сделать? Объявить войну аргентине?
Анулировать трофеи Месси в ПСЖ
+15
-6
+9
может принять это уже наконец? Есть белые, которые не любят черных, есть черные, которые не любят белых. Есть еще желтые. Ну не любит кто-то кого-то. Да насрать. Я еврей наполовину, нас вообще мало кто любит А на вторую половину русский. Нас тоже много кто не любит. И чо? Похер, если честно. Большинство людей идиоты, что теперь с этим поделать?)
+10
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+9
В итоге диквалу получит сам Меньян
+10
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Ответ JuVero
Нигер* Не стесняйся, здесь с тобой ничего не будет))
Ну не знаю, меня за неосторожное сокращение банили на несколько дней… теперь я остерегаюсь…😂
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+7
Ответ FunyaFun
Ну не знаю, меня за неосторожное сокращение банили на несколько дней… теперь я остерегаюсь…😂
У стива керра сына зовут ник, и все в англоязычном нижнем интернете всегда рофлят, когда видят новости про него, потому что имя пишется как «nick kerr », а читается… ну вы поняли
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Ответ BearS
Сдается мне, намечается первая Французско-Аргентинская война
да здравствует Новокаледонская Народная Республика!
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Раньше шуткой считалось подвесить нигера за яица, а сейчас - констатировать факт их исторической родины
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Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Ты специально пропустил первое предложение?)
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А что конкретно расисткое в этой кричалке?
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Ответ Иван Балашов
У него оно южноамериканское. Он из Французской Гвианы.
Так туда из Африки завозили, корни получается африканские, верно? Хотя с другой стороны там были и французы, так что африкано-французские корни могут быть.
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Ответ AprasidzE
Этот персонаж как раз олицетворяет черных французов - расистов, которые так стыдятся своего африканского происхождения )
Так в этом и прикол, что расисты не те, кто француза называет нигерийцем, указывая на его африканское происхождение. А те, кто на это обижается. Именно у них в голове негативное отношение к нигерийцам. Да и по сексуальным отношениям с трансами я не понял. В европе же это нормально, откуда обида взялась? Французская сборная еще и гомофобна?
+2
-1
+1
Ответ AERN
А что власти франции должны сделать? Объявить войну аргентине?
Жалобу подать?
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Ответ Navi88
А что конкретно расисткое в этой кричалке?
Подтекст
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Ответ Император Плутона
может принять это уже наконец? Есть белые, которые не любят черных, есть черные, которые не любят белых. Есть еще желтые. Ну не любит кто-то кого-то. Да насрать. Я еврей наполовину, нас вообще мало кто любит А на вторую половину русский. Нас тоже много кто не любит. И чо? Похер, если честно. Большинство людей идиоты, что теперь с этим поделать?)
Ай, молодца!.. 👍.. Лучший коммент.. Без слёз и глупой философии.. 👏
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Ответ Император Плутона
может принять это уже наконец? Есть белые, которые не любят черных, есть черные, которые не любят белых. Есть еще желтые. Ну не любит кто-то кого-то. Да насрать. Я еврей наполовину, нас вообще мало кто любит А на вторую половину русский. Нас тоже много кто не любит. И чо? Похер, если честно. Большинство людей идиоты, что теперь с этим поделать?)
Раньше так и было и представь люди даже снимали комедии, смеялись над этим. А сейчас одни обиженки и отменяторы
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Ответ AprasidzE
Этот персонаж как раз олицетворяет черных французов - расистов, которые так стыдятся своего африканского происхождения )
У него оно южноамериканское. Он из Французской Гвианы.
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Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Мне надо на курсы социализации, а вам надо читать научиться. В первом предложении буквально написано про "уродливые лица"
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Ответ Император Плутона
может принять это уже наконец? Есть белые, которые не любят черных, есть черные, которые не любят белых. Есть еще желтые. Ну не любит кто-то кого-то. Да насрать. Я еврей наполовину, нас вообще мало кто любит А на вторую половину русский. Нас тоже много кто не любит. И чо? Похер, если честно. Большинство людей идиоты, что теперь с этим поделать?)
"Большинство людей идиоты, что теперь с этим поделать?"

Если ты принимаешь это как факт и не стремишься это изменить (ибо невозможно), то считай пол-пути к успеху и дзену пройдено))
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Ответ Don Cherry 67
киргиз оказался чеченцем, подошли его братья и набили тебе морду. И да, у них ничего не изменилось
Да любой не может пойти против толпы, если один на один, в любое время, с кем угодно можно выйти, если мужчина.
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Ответ songbilong
Комментарий удален модератором
киргиз оказался чеченцем, подошли его братья и набили тебе морду. И да, у них ничего не изменилось
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Ответ human_being
Идёт такой камерунец по Камеруну, ты ему такой "эй, француз!", а он обиделся...
А он реально француз и на что обижаться)
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Ответ Marcus-light
Идёт такой русский по Турции, а ему эй, ты, эстонец, а он обиделся...
Сам то понял что написал
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Ответ tankist232
Идёт такой камерунец по Франции, ты ему, эй, камерунец, а он обиделся, расистом тебя назвал..... А мне кажется расизм, что им стыдно быть ангольцем или камерунцем, мол это оскорбительно
Идёт такой камерунец по Камеруну, ты ему такой "эй, француз!", а он обиделся...
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Ответ Marcus-light
Идёт такой русский по Турции, а ему эй, ты, эстонец, а он обиделся...
Комментарий удален модератором
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