Меньян выложил фото Сэмюэла Л. Джексона из «Джанго освобожденного» и пошутил о реакции на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование»

Майк Меньян высказался о кричалке сборной Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и « » Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Также сообщалось, что лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика.

Ранее ФИФА начала расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины.

Вскоре французский вратарь ответил на пост защитника в твиттере, назвавшего видео «прискорбным». Меньян написал: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование». Майк сопроводил публикацию фото Сэмюэла Л. Джексона в фильме «Джанго освобожденный», где он играет дворецкого, обслуживающего белых господ.

Вратарь «Милана», в частности, ссылается на бездействие властей, которые не всегда санкционируют расистские проявления. Так, Меньян сам подвергался расизму в Италии. После происшествий местные футбольные власти начинали расследования, но проблема не была решена.

Скриншот: twitter.com/mmseize

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