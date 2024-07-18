Меньян выложил фото Сэмюэла Л. Джексона из «Джанго освобожденного» и пошутил о реакции на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование»
Майк Меньян высказался о кричалке сборной Аргентины в адрес французских игроков.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Также сообщалось, что лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика.
Ранее ФИФА начала расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины.
Вскоре французский вратарь ответил на пост защитника Жюля Кунде в твиттере, назвавшего видео «прискорбным». Меньян написал: «Все в порядке, они ведь «проведут расследование». Майк сопроводил публикацию фото Сэмюэла Л. Джексона в фильме «Джанго освобожденный», где он играет дворецкого, обслуживающего белых господ.
Вратарь «Милана», в частности, ссылается на бездействие властей, которые не всегда санкционируют расистские проявления. Так, Меньян сам подвергался расизму в Италии. После происшествий местные футбольные власти начинали расследования, но проблема не была решена.
Скриншот: twitter.com/mmseize
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Не стесняйся, здесь с тобой ничего не будет))
А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» – спрашивает Дембеле у Гризманна, и оба смеются.
Это новость 2021, где партнеры Меньяна по сборной оскорбляли японцев. Предъявлял ли что-нибудь этим обоим недалеким персонажам футбольный мир? Спонсоры побурчали и все забыли.
Если ты принимаешь это как факт и не стремишься это изменить (ибо невозможно), то считай пол-пути к успеху и дзену пройдено))