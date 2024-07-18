Дмитрий Губерниев: «Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Гребля

Дмитрий Губерниев назвал участие россиян в ОИ-2024 «мостиком» к олимпизму.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 спортсменов из России, получивших допуск в нейтральном статусе.

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное – выступать.

Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», – сказал комментатор и журналист Губерниев.

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22 комментария
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Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением.

Звучит практически как оскорбление представителей власти, особенно депутатов и бывших спортсменов.
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Большинство и не знает, что начинается олимпиада, а если центральные каналы не будут показывать и говорить в новостях, ни кто и не вспомнит про нее. Уж тем более про 15 спортсменов, которые поехали туда.
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Иди из Сенны г-на хлебни, Дима
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Все кто поехал, поехали ради себя, а не ради какого-то "мостика" для России. В условиях спецоперации ехать туда с белой тряпкой - не уважать страну в которой родился. Губерниев - псевдопатриот
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Зачем нужен мостик с движением, из которого могут беспричинно отстранить?
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Всё слова которые говорит губер звучат фальшиво. Ведь всё знают какой он перевёртыш.
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Ты уже не по мостику, а голопопый по канату идешь((
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Губерниев прям ищет неприятности на свою пятую точку)
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Иди ка ты куда подальше.
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Ответ Ильнур Хасанов
Большинство и не знает, что начинается олимпиада, а если центральные каналы не будут показывать и говорить в новостях, ни кто и не вспомнит про нее. Уж тем более про 15 спортсменов, которые поехали туда.
Это называется дремучесть и невежество
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Ну ваши и ваши, нам на ваших нейтралов по барабану
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Да нет Димон, Олимпийские игры усё, кончились! Да и спорт похоже тоже.
Одна надежда на хоккей!
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Ответ Ебздрогыч
Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением. Звучит практически как оскорбление представителей власти, особенно депутатов и бывших спортсменов.
бери шире: это явное оскорбление большинства россиян, которые эту власть выбрали и любят ее до ядерной зимы ( как будет развиваться любовь дальше, пока не знаю)
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Ответ asemo89
Это называется дремучесть и невежество
Это называется насрать
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Ответ Пнин
Это не только мостик с олимпийским движением, это ещё и гордость за своих соотечественников, которые не предают свой талант и проверят себя на фоне сильнейших спортсменов мира. Удачи нашим олимпийцам!
Забавно наблюдать, как сидят и минусуют этот комментарий те, кто ненавидит Россию и не желает удачи своим соотечественникам.
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