Дмитрий Губерниев: «Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением»

Дмитрий Губерниев назвал участие россиян в ОИ-2024 «мостиком» к олимпизму.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 спортсменов из России, получивших допуск в нейтральном статусе.

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное – выступать.

Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде – это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», – сказал комментатор и журналист Губерниев.

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