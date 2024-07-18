Сборная России может сыграть осенью с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией
Сборная России в сентябре может сыграть на турнире Трех наций во Вьетнаме.
В Хошимине пройдут матчи с участием сборных Вьетнама и Таиланда. Третьим участником турнира может стать команда Валерия Карпина или сборная Панамы, сообщает «Спорт-Экспресс».
Если пригласят россиян, то 4 сентября они встретятся с Вьетнамом, а 7-го числа – с Таиландом.
По данным источника, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.
Также есть вероятность проведения в сентябре товарищеских матчей с национальными командами Сирии (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в России).
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