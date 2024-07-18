Сборная России может сыграть осенью с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией

в сентябре может сыграть на турнире Трех наций во Вьетнаме.

В Хошимине пройдут матчи с участием сборных и . Третьим участником турнира может стать команда Валерия Карпина или сборная Панамы, сообщает « ».

Если пригласят россиян, то 4 сентября они встретятся с Вьетнамом, а 7-го числа – с Таиландом.

По данным источника, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.

Также есть вероятность проведения в сентябре товарищеских матчей с национальными командами (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в России).