Сборная России может сыграть осенью с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией

Теги Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Сирии по футболу Сборная Индии по футболу Сборная Вьетнама по футболу сборная Малайзии товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России в сентябре может сыграть на турнире Трех наций во Вьетнаме.

В Хошимине пройдут матчи с участием сборных Вьетнама и Таиланда. Третьим участником турнира может стать команда Валерия Карпина или сборная Панамы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если пригласят россиян, то 4 сентября они встретятся с Вьетнамом, а 7-го числа – с Таиландом.

По данным источника, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.

Также есть вероятность проведения в сентябре товарищеских матчей с национальными командами Сирии (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в России).

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48 комментариев
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И комментировать в пару Шнякина и Долецкую. Я бы даже заплатил за такую трансляцию))
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Спорт мастер потирает руки 🤞
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Не зря Валеру продлили, на данных монстров футбола нужна максимальная собранность.
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В отпуск собрались чтоле?
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Вот они гранды мирового футбола, в играх с которыми наши футболисты будут оттачивать свое мастерство
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прекрасно! пускай местные токсики исходят на желчь в комментах, зато благодаря сборной и РФС подтянут географию стран Азии и Африки, узнают названия неизвестных им ранее стран
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А как же ответочка с Кенией???
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Главное, что Шнякин всё ещё в цене!
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Ответ Unnamed80
За возможную победу на этом турнире, надо будет обязательно давать игрокам звания заслуженных мастеров спорта и выдать премиальные равноценные победе на ЧМ или ЧЕ. Уровень примерно одинаковый
Спасибо, готовый текс для ведущего матч ТВ. Попросись на работу, может тебя возьмут суфлером😅
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Ответ prorvemss
Шедеврально! Думал, что дно, но снизу постучали.
Уже давно не смешно...
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Верните Парагвай и Мексику, какая Малайзия?
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Ответ Its my life
Ну вот, пупсики. А вы говорите, что Матч остался без футбола. Шах и мат!
Шах и матч
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Ответ Orbit s saxarom
И комментировать в пару Шнякина и Долецкую. Я бы даже заплатил за такую трансляцию))
Комментарий удален пользователем
Интересно что сейчас чувствует Арсен Захарян, который не выбрал Нашу сборную.
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Интересно что сейчас чувствует Арсен Захарян, который не выбрал Нашу сборную.
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В итоге сыграет с Белоруссией-25.
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Для чего этот фарс? Мы не учувствуем в международных соревнованиях.
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А потом и по барам с трапиками можно будет пройтись.
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Азиаты должны держаться вместе
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Ну вот, пупсики. А вы говорите, что Матч остался без футбола. Шах и мат!
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Тут ключевое "если пригласят". Было бы интересно посмотреть..
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Сразу со всеми если только.
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Ну че хейтерочки
Че с лицами вашими?
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Ну кстати, сборная Тайланда в рейтинге ФИФА (100) всего на две позиции ниже Беларуси.
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Наконец-то за ум взялись , в сторону азии смотреть стали и не факт , что легко выиграют.
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Во Вьетнаме 100 процентов будет 5 Нгуйенов))
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Если пригласят...
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В текущих реалиях хорошо хоть такие варианты есть.
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