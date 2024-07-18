Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу происшествия Кубок Америки Политика Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Вице-президент Аргентины отреагировала на скандал из-за расисткой песни сборной.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Виде празднования выложил хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.

«Аргентина – суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы не собираемся терпеть, когда так поступают с нами.

Аргентина была создана потом и мужеством индейцев, европейцев, креолов и чернокожих, таких как Ремедиос дель Валле (афро-аргентинская последовательница лагеря (аналог дочери полка), ставшая солдатом в аргентинской войне за независимость – Sports), сержант Кабрал (участник борьбы за независимость, герой Битвы при Сан-Лоренцо – Sports) и Бернардо де Монтеагудо (политический активист и революционер, принимавший участие в освободительной борьбе в Аргентине и Южной Америке – Sports).

Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры.

Энцо, я поддерживаю тебя. Месси, спасибо тебе за все! Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!» – заявила Виктория Вильярруэль.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки

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115 комментариев
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Ответ Капибарбер
Мои почтения, в Европе такое просто немыслимо, там одни👅
все мы почитаем это, пока это не в адрес нас самих, вот тогда начинается нытье "русафобия кококо"
+93
-29
+64
Мои почтения, в Европе такое просто немыслимо, там одни👅
+102
-61
+41
Сами оскорбили
Теперь ищут оправдания какими-то колониями и историями.
Пойду обзову соседа, а будет возникать, напомню, что пару лет назад он жену бил
+76
-40
+36
Господи, что за чушь? Причём тут колониализм, когда потомки жертв того самого насилия оскорблены кричалками людей, я прошу прощения за утрирование, причастных к истреблению индейцев?

Она ещё это поддержала, нет бы отмазать там, сказать, что ребята просто веселились, это приколы такие)

Конечно, в интернете не просто так установился стереотип о тупости латионамериканцев, но чтобы на таком уровне.. Наймите там политтехнолога, а то такое ощущение, что среди их сотрудников представители нашего МИДа затерялись.
+56
-26
+30
А если кто-нибудь споёт кричалку, в которой назовёт Марадону окочурившимся наркоманом и алкашом, то аргентинцы наверное отнесутся к этому с пониманием, ведь это тоже правда)
+30
-5
+25
Ответ Капибарбер
Мои почтения, в Европе такое просто немыслимо, там одни👅
Извиняюсь, а в чем почтение? За оскорбления? Я понимаю, что многим может не нравится нынешняя сборная Франции, но из-за чего защищают такие выходки - мне не понять
+41
-20
+21
Ответ Владимир Владимир
Господи, что за чушь? Причём тут колониализм, когда потомки жертв того самого насилия оскорблены кричалками людей, я прошу прощения за утрирование, причастных к истреблению индейцев? Она ещё это поддержала, нет бы отмазать там, сказать, что ребята просто веселились, это приколы такие) Конечно, в интернете не просто так установился стереотип о тупости латионамериканцев, но чтобы на таком уровне.. Наймите там политтехнолога, а то такое ощущение, что среди их сотрудников представители нашего МИДа затерялись.
А стереотип о тупости негров не просто так установился? Или это только в одну сторону работает?
+22
-9
+13
Ну если опустить расовый подтекст,то с моментом траханья трансов у французов претензий по видимому нет.
+15
-4
+11
Справедливости ради, Франция давно отрефлексировала и осознаёт свои колониальные грехи, собственно максимально толерантная политика открытых дверей в отношении мигрантов в настоящем вызвана в том числе как бы искуплением вины за прошлое, проблема в том что это делается за счёт интересов титульной нации, которую французская элита в упор не видит и не признаёт ибо десятилетиями воспитывалась на принципах утопического левацкого мультикультурализма в стремлении построить такой же плавильный котёл наций как в США.Ответом на это ожидаемо стала правая реакция в обоих странах выраженная в лепенизме и трампизме соответственно
+15
-8
+7
Ответ Rio de Janeiro
Справедливости ради, Франция давно отрефлексировала и осознаёт свои колониальные грехи, собственно максимально толерантная политика открытых дверей в отношении мигрантов в настоящем вызвана в том числе как бы искуплением вины за прошлое, проблема в том что это делается за счёт интересов титульной нации, которую французская элита в упор не видит и не признаёт ибо десятилетиями воспитывалась на принципах утопического левацкого мультикультурализма в стремлении построить такой же плавильный котёл наций как в США.Ответом на это ожидаемо стала правая реакция в обоих странах выраженная в лепенизме и трампизме соответственно
>осознаёт свои колониальные грехи

Однако никак свой здоровенный галльский нос из Африки не уберут.
+11
-5
+6
Лучше скажи, что это за комплексы такие, выиграть копу Америки и зачем-то петь про французов, как и у испанцев, которые про гибралтар зарядили.
+6
0
+6
Ответ Дядя ТУРА
Сами оскорбили Теперь ищут оправдания какими-то колониями и историями. Пойду обзову соседа, а будет возникать, напомню, что пару лет назад он жену бил
А оскорбление то в чем?
+21
-15
+6
Ответ alexromanov
Извиняюсь, а в чем почтение? За оскорбления? Я понимаю, что многим может не нравится нынешняя сборная Франции, но из-за чего защищают такие выходки - мне не понять
Оскорблением является утверждение что их родители не французы , а они сами французы? Мне так кажется это просто констатация факта
+8
-3
+5
Ответ Rio de Janeiro
Справедливости ради, Франция давно отрефлексировала и осознаёт свои колониальные грехи, собственно максимально толерантная политика открытых дверей в отношении мигрантов в настоящем вызвана в том числе как бы искуплением вины за прошлое, проблема в том что это делается за счёт интересов титульной нации, которую французская элита в упор не видит и не признаёт ибо десятилетиями воспитывалась на принципах утопического левацкого мультикультурализма в стремлении построить такой же плавильный котёл наций как в США.Ответом на это ожидаемо стала правая реакция в обоих странах выраженная в лепенизме и трампизме соответственно
Поколение 21 века не должно отвечать за преступления поколения 19 века. Но эту долбанную коллективную ответственность всё навязывают и навязывают.
+3
0
+3
Сами наехали - сами возмутились.
+6
-3
+3
Твою ж мать ! https://www.youtube.com/watch?v=2vStSO5q2vY
+4
-1
+3
То есть, госпожа вице-президент как бы намекает, что и про сексуальную жизнь игроков сборной Франции правду поют? Круто.
+4
-2
+2
Я просто тут напомню комментарии на Спортсе после грузинской кричалки фанатов на Евро.
Или это ДРУГОЕ?
+2
0
+2
Ответ Я Гражданин Мира
А кто сказал что это оскорбления? Это же правда! Или не так ?
Практически все игроки этой сборной Франции рождены во Франции. В чем правда? Или правда в том, что они спят с трансгендерами?
+2
0
+2
Как насчёт трансолюбов? Трансолюбы запугают могучую Аргентину? Уточните, пожалуйста, Виктория
+4
-2
+2
Она тупой
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Мои почтения, в Европе такое просто немыслимо, там одни👅
На самом деле Аргентинцы всё о себе показали ещё 1.5 года назад, на ЧМ. А отдельные представители показывали и раньше. Но люди не хотят правды, они хотят лжи, которая их устраивает
+6
-4
+2
Ответ МТБ
1. Колоний у вас небыло просто потому, что вы сами бывшая колония. 2. У вас были граждане второго сорта 3. Вы навязывали свой образ жизни 4. Давайте реально, в Аргентине тоже полно любителей трансов, а ваши предки это не столько индейцы, сколько Испанцы, ну и толпа прочих мигрантов, притом известно каких. Из Германии.
Аргентинцы в основном потомки мигрантов из Италии (1 место) и Испании (2 место). Немцев тоже много. А что за нелюбовь именно к немцам, вы германофоб?
+1
0
+1
Ответ AERN
А ты рискни им такое спеть.
Завоняло пацанскими вайбами конца 90х
+1
0
+1
а у вас нег... а у вас колониальное прошлое!!!
+1
0
+1
Ответ Александр Романов_1116213210
Это база, хоть у кого-то есть яйца на высоком уровне сказать правду, что они никого не обидели, а сказали как есть на самом деле. Молодец, что поддержала своих футболистов
А если начать петь, что аргентинцы бедные наркобарыги? Это типо будет норм и тоже по факту?

И если бы такие песни начали про Россию, вы бы тоже сказали, что по факту и так можно? Да вы бы первые начали бы кричать, что таких забанить нужно, но лицемерные Фифа и уефа их прикрывают
+3
-2
+1
Это база, хоть у кого-то есть яйца на высоком уровне сказать правду, что они никого не обидели, а сказали как есть на самом деле. Молодец, что поддержала своих футболистов
+6
-5
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
все мы почитаем это, пока это не в адрес нас самих, вот тогда начинается нытье "русафобия кококо"
Ты одно с другим не путай, эту сборную Анголы все таки допустили на чемпионат Европы🤷‍♀️
+6
-5
+1
Там не только футболисты, там и истеблишмент весь такой ограниченный в развитии походу
+1
0
+1
Ответ Я Гражданин Мира
А кто сказал что это оскорбления? Это же правда! Или не так ?
ну про совокупления с трансами всё-таки наверное оскорбление.
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