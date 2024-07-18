Мостовой о Таиланде и Вьетнаме: «Это сборные отелей, а не команды. Такие игры не имеют смысла, глупость просто»

Александр Мостовой прокомментировал идею проведения матчей с Таиландом и Вьетнамом.

Сообщалось, что сборная России может сыграть на турнире Трех наций со сборными и .

«Мне уже смешно, когда я услышал эти названия команд. Хотя я даже не знаю, можно ли назвать это командами. Не хочется с ними играть. Такое ощущение, что два отеля будут сражаться в отпуске.

Такие игры вообще не имеют смысла, глупость просто. Лучше сыграть между собой, чем вот с этими сборными. Вы меня очень сильно рассмешили этими сборными.

Я всегда говорил, что сборной лучше играть, чем не играть. С другой стороны, выступать же надо против футбольных команд. Это сборные отелей, а не команды. Не хочется, чтобы повторилась история, как с матчем против Кубы. Можно с кем угодно играть, но себя же тоже надо уважать. Было дело, когда Кубу обыграли, еще три дня потом кричали, сколько мы им забили. Это же несерьезно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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