Мостовой о Таиланде и Вьетнаме: «Это сборные отелей, а не команды. Такие игры не имеют смысла, глупость просто»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой прокомментировал идею проведения матчей с Таиландом и Вьетнамом.

Сообщалось, что сборная России может сыграть на турнире Трех наций со сборными Таиланда и Вьетнама

«Мне уже смешно, когда я услышал эти названия команд. Хотя я даже не знаю, можно ли назвать это командами. Не хочется с ними играть. Такое ощущение, что два отеля будут сражаться в отпуске.

Такие игры вообще не имеют смысла, глупость просто. Лучше сыграть между собой, чем вот с этими сборными. Вы меня очень сильно рассмешили этими сборными.

Я всегда говорил, что сборной лучше играть, чем не играть. С другой стороны, выступать же надо против футбольных команд. Это сборные отелей, а не команды. Не хочется, чтобы повторилась история, как с матчем против Кубы. Можно с кем угодно играть, но себя же тоже надо уважать. Было дело, когда Кубу обыграли, еще три дня потом кричали, сколько мы им забили. Это же несерьезно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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59 комментариев
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Мостовой: как-то раз был в Таиланде, там бабы чеканят, как мужики
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Я конечно понимаю, что уровень этих сборных очень слаб.
Но че-то капец как неуважительно
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Говории человек, который сыграл вничью с Кипром в 1997 и проиграл Исландии в 1999. Они как тогда примерно на сотых местах в рейтинге ФИФА и были, как щас эти азиаты
+37
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+31
Это политический вопрос, больше, чем спортивный.
+17
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я конечно понимаю, что уровень этих сборных очень слаб. Но че-то капец как неуважительно
Ну может и не уважительно , но он не далёк от истины, скоро и до сборной Антарктиды доберемся, там пингвинов видимо-невидимо, отбор очень строгий, поэтому и играть будут только самые лучшие против нас!!!))
+10
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+7
На прошлом отборе к ЧМ Вьетнам вошел в финальную стадию, топ-10 в Азии. И, если бы не ковид, на забитом фэнами стадионе, мог бы и побороться там. Сстрана жила футболом, в дни матчецй бары без тв можно было закрывать. На Формулу1 (снова, привет ковид, этап отменили) билеты достать было легче, чем на сборную.

Ну и их стиль игры, а-ля Андорра, но на максималках и качественней - допускаю ничью, или 1-0 в любую сторону.

Тайцы похуже, но, тоже крепкая команда, вполне бьются за топ10 в Азии.
+10
-3
+7
Был на матчах чемпионата и пердива Таиланда. Уровень реально низкий, но даже здесь пылят бразильцы)) Выделяются игрой на фоне остальных
+5
-1
+4
Ответ Guy4resh
Был на матчах чемпионата и пердива Таиланда. Уровень реально низкий, но даже здесь пылят бразильцы)) Выделяются игрой на фоне остальных
А мне нравится. Тотал больше часто заходит
+3
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+3
Ответ Антиплащ
Это политический вопрос, больше, чем спортивный.
Да и не хотят с нами играть многие сборные, выбор небольшой
+3
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Мостовой во время своего визита в Тайланд побывал в трансе...
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Тропою Хошимина!💪
+3
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Ответ Игорь Богданов_1116194152
Он один против них играл? Или ему теперь из-за этого сборную Сан-Марино называть одной из лучших в мире?
Ну если бы он играл один, то он даже вничью бы не сыграл))
+2
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Ответ Beast
Мостовой: как-то раз был в Таиланде, там бабы чеканят, как мужики
Бабы чеканят мяч не ногами
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Можно устраивать недельные сборы, и на отпуск не надо тратиться будет
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Мостовой по ходу берегов не видит... Придут товарищи в штатском)
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Вот будь Мостовой тем кто со сборными решает играть мыб как заиграли!1! Так заиграли !!1!
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Ответ fog1500@mail.ru
А мне нравится. Тотал больше часто заходит
И пиво на стадионе пить можно!
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Царь не прибухнул что ли?
+2
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Мостовой: буду тренировать тайских трансов
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Ответ Guy4resh
И пиво на стадионе пить можно!
Синха 👍🏼
+1
0
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я конечно понимаю, что уровень этих сборных очень слаб. Но че-то капец как неуважительно
Неуважительно? Да он рассуждает на уровне провинциального алкаша.
+3
-2
+1
Ответ Sveneld76
Статью напиши, интересно, ссылку скинь Без обмана, почитать
Честно, были мысли написать статью, но пока что руки не добрались из-за отсутствия свободного времени)) В Бангкоке и соседних провинциях 5 клубов в вышке, так что писать есть о чем!)) Плюс хочется совместить небольшие отпуска и пробить стадионы в Чанг Мае и Чанг Рае. Как будет достаточно контента мб и сяду за статью!))
0
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Ответ STB
Говории человек, который сыграл вничью с Кипром в 1997 и проиграл Исландии в 1999. Они как тогда примерно на сотых местах в рейтинге ФИФА и были, как щас эти азиаты
С Исландией Ковтун такого красавца положил, что они остаток матча в шоке доиграли)
0
0
0
Ответ STB
Говории человек, который сыграл вничью с Кипром в 1997 и проиграл Исландии в 1999. Они как тогда примерно на сотых местах в рейтинге ФИФА и были, как щас эти азиаты
Он один против них играл? Или ему теперь из-за этого сборную Сан-Марино называть одной из лучших в мире?
+2
-2
0
Ответ Beast
Мостовой: как-то раз был в Таиланде, там бабы чеканят, как мужики
На Пинг-Понг шоу в Таиланде у него абонемент, каждый вечер ходил, наблюдал, как летают, в данном случае, не мячики, а шарики. Вернулся одухотворённым, готовым к новым битва за бумажку
0
0
0
Ответ Guy4resh
Был на матчах чемпионата и пердива Таиланда. Уровень реально низкий, но даже здесь пылят бразильцы)) Выделяются игрой на фоне остальных
Статью напиши, интересно, ссылку скинь
Без обмана, почитать
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я конечно понимаю, что уровень этих сборных очень слаб. Но че-то капец как неуважительно
У нас много кто любит так говорить о более слабых соперниках и странах, но когда про нас такое скажут, нам пипец обидно тогда. Вот такой вот сюр
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Ответ Константин Эсперов
Неуважительно ? Да это один в один как случай со сборной Аргентиной .
Представил, что Мостовой всё это пропел под чеканку)
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Надо играть и не брюзжать . Вон " Ислочь " белорусская в квалификации от клуба из Сан-Марино вылетела . Думаю российский футбол тоже где-то недалеко .
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Александер в Москве живет, ему дела нет до какой то там войны своей страны, где то там далеко, на окраине. Он бы только с Испанией и Англией проводил бы матчи, а тут дураки Вьетнам выбирают. Он также и Спартак бы тренировал, нет Мбаппе - нет чемпионства, а так я и Реал порвал бы с ним.
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