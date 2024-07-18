Мостовой о будущем: «Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Хотя лично я идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю»
Александр Мостовой заявил, что не одержим работой тренером в России.
«Знаю, люди интересуются моим персональным будущим. Мне не 15 и не 20 лет. Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут.
А для предложений Александр Мостовой открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Кто-то, кто был открыт для предложений, уже ушел из жизни. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить.
Хотя лично я никуда не тороплюсь. Идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю. Мечтать — не мечтаю. Если получится — отлично!» – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.
Он как будто про лечение
Нужно тренерам РПЛ у него стажировку проходить)))
Не царское это дело учить и тренировать...
Пора открывать академию Мостового с курсами чеканки и стажировки тренеров, пожалуй даже международного уровня, чего уж там ...
Да мы видим! )))
Да и с бумажкой тоже
одержим скорее мягко сказано.