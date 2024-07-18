Мостовой о будущем: «Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Хотя лично я идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю» 

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой ВШТ Футбол

Александр Мостовой заявил, что не одержим работой тренером в России.

«Знаю, люди интересуются моим персональным будущим. Мне не 15 и не 20 лет. Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут.

А для предложений Александр Мостовой открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Кто-то, кто был открыт для предложений, уже ушел из жизни. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить.

Хотя лично я никуда не тороплюсь. Идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю. Мечтать — не мечтаю. Если получится — отлично!» – написал экс-игрок сборной России в своей колонке.

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45 комментариев
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Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу.

Он как будто про лечение
+58
-2
+56
это фейк. Про абаскаля ни слова, чо вы нам впариваете?
+32
0
+32
Молодец все верно у нас 70% учатся в Вузах получают бумажку и куда угодно, но по тому чему учили )
+16
-2
+14
Ответ Ебздрогыч
Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Он как будто про лечение
Мостовой о футболе знает все, играл на высоком уровне и чеканить умеет, сам кого хочет научит)))
Нужно тренерам РПЛ у него стажировку проходить)))
Не царское это дело учить и тренировать...
Пора открывать академию Мостового с курсами чеканки и стажировки тренеров, пожалуй даже международного уровня, чего уж там ...
+10
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+10
"Голову себе не забиваю"
Да мы видим! )))
+9
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+9
Сборная Англии ждет
+8
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Ответ Personology Center
"Голову себе не забиваю" Да мы видим! )))
он в нее заливает в основном
+8
0
+8
Без бумажки ты какашка.
Да и с бумажкой тоже
+6
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+6
Ответ prus_3
Смотришь, годам к 70 и команду получит.
"лежать"?
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Тренеры получают лицензию, а Мостовой бумажку.
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Как он уважительно относится к этому) бумажка говорит придёт)
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Ответ Ебздрогыч
Слово «учиться» не совсем подходит. Но курс прохожу. Он как будто про лечение
Лечение от острого обезбумаживания.
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Ответ Император Плутона
это фейк. Про абаскаля ни слова, чо вы нам впариваете?
Он уже давно (пару недель) про Абаскаля не говорит. Уже начинаю переживать
+2
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Ну все, стадия принятия
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не одержим он))))
одержим скорее мягко сказано.
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Ответ Green grass
Он уже давно (пару недель) про Абаскаля не говорит. Уже начинаю переживать
И Зарема про Зенит забыла. Тоже беспокоюсь.
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Ответ Никому_никабельный
Без бумажки ты какашка. Да и с бумажкой тоже
с бумажкой он какашка с бумажкой
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Ну вот с этой "бумажкой" и сделай то, что предки делали без нее... Зачем такие хорошие в прошлом футболисты открывают рот, ну ясно же, что природа их не для того создала...
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Как раз к зимнему перерыву надо будет заменить Станковича, будет кем...
+1
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Нравится мне эта логика. «лицензию получу, если дадут» - ну правильно, экзамены для плебса
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Ответ д к.не.
В сборную Англии он рвётся. Но там уже Канчельскис очередь занял.
Ему докторами на ближайшее время рекомендован постельный режим после просмотра финала ЧЕ в баре.
+1
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Ответ д к.не.
Разве это повод отказываться от места в очереди?) тем более, что очередь эта только в собственной голове существует.
Да, конечно, фантазии мы у него не вправе отбирать. В общем - "Береги руку, Сеня".
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Саня, тебе поможет Бог! и, все-таки, учёба. даже в твои 50+... брать просто фамилию в штат никто не будет, объясните ему))
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Так он завершил тренерскую карьеру или всё-таки нет?
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Блин, посмотрел бы на того сумасшедшего, кто наймет Александра в качестве гл. тренера. В штаб также можно взять тренера по ментальной подготовке - Юрия Лозу.
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Смотришь, годам к 70 и команду получит.
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Ответ lus
Ему докторами на ближайшее время рекомендован постельный режим после просмотра финала ЧЕ в баре.
Разве это повод отказываться от места в очереди?) тем более, что очередь эта только в собственной голове существует.
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Ну все, стадия принятия
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Ответ aleksandkise
Блин, посмотрел бы на того сумасшедшего, кто наймет Александра в качестве гл. тренера. В штаб также можно взять тренера по ментальной подготовке - Юрия Лозу.
Роман Широков делал предложение Мостовому поработать во второй лиге с командой Сатурн, но Мостовой отказался в ожидании предложений из РПЛ.
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Ответ Император Плутона
это фейк. Про абаскаля ни слова, чо вы нам впариваете?
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