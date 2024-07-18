В Okko не знали, что права на Ла Лигу перейдут «Матч ТВ». Компания, владеющая телеправами, могла «тайно» перепродать их («Первый спорт»)

В Okko не понимают, как права на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».

Сегодня «Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию матчей Ла Лиги в течение следующих 7 лет. До этого испанский чемпионат транслировался в онлайн-кинотеатре Okko.

До сегодняшнего дня в не знали, что права на показ Ла Лиги перейдут к « », поскольку у платформы был действующий контракт до 2026 года.

В онлайн-кинотеатре пока не понимают, как права перешли к телеканалу. По версии «Первого спорта», компания, владевшая телеправами на , «тайно» перепродала их «Матч ТВ».

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