В Okko не знали, что права на Ла Лигу перейдут «Матч ТВ». Компания, владеющая телеправами, могла «тайно» перепродать их («Первый спорт»)
В Okko не понимают, как права на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».
Сегодня «Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию матчей Ла Лиги в течение следующих 7 лет. До этого испанский чемпионат транслировался в онлайн-кинотеатре Okko.
До сегодняшнего дня в Okko не знали, что права на показ Ла Лиги перейдут к «Матч ТВ», поскольку у платформы был действующий контракт до 2026 года.
В онлайн-кинотеатре пока не понимают, как права перешли к телеканалу. По версии «Первого спорта», компания, владевшая телеправами на Ла Лигу, «тайно» перепродала их «Матч ТВ».
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Только понадеялись, что Окко может стать лидером в индустрии спортивных трансляций, так тут же вмешались большие дяди из газового медиахолдинга и все расставили по местам.
Как и говорил, большие люди из газпром медиа все делают в лучших традициях российского бизнеса.
Противно
Матч пробивает дно все дальше и дальше.
Но все это фигня, главное что качество освещения на матч тв будет в СОТНИ раз хуже, проверено неоднократно.