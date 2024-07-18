В Okko не знали, что права на Ла Лигу перейдут «Матч ТВ». Компания, владеющая телеправами, могла «тайно» перепродать их («Первый спорт»)

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В Okko не понимают, как права на показ Ла Лиги перешли «Матч ТВ».

Сегодня «Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию матчей Ла Лиги в течение следующих 7 лет. До этого испанский чемпионат транслировался в онлайн-кинотеатре Okko.

До сегодняшнего дня в Okko не знали, что права на показ Ла Лиги перейдут к «Матч ТВ», поскольку у платформы был действующий контракт до 2026 года.

В онлайн-кинотеатре пока не понимают, как права перешли к телеканалу.  По версии «Первого спорта», компания, владевшая телеправами на Ла Лигу, «тайно» перепродала их «Матч ТВ».

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142 комментария
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Дичь какая-то ))
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Матч задействовал рычаг под названием «админресурс». Жаль ОККО, чемпионат Испании сейчас действительно хорош.
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Ответ Dvin
Матч задействовал рычаг под названием «админресурс». Жаль ОККО, чемпионат Испании сейчас действительно хорош.
как будто у государственного банка нет админресурса. мы живем в стране где весь более менее крупный бизнес принадлежит людям из власти. ps оказывается сбер продал свою часть. ну тогда окко тяжко будет
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Контракт с владельцем телеправ на салфетке писали, а потом подтёрлись? Как это возможно?
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Ответ Влад Безруков
Контракт с владельцем телеправ на салфетке писали, а потом подтёрлись? Как это возможно?
Также как у Матча оказались права на отбор к Евро и сам Евро
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Матч ТВ сменил название на Рейдер ТВ
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Ответ Рашпель793
Дичь какая-то ))
Это Макаренко Петя и его Телеспорт:)
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Нравилось смотреть ЛаЛаЛигу на Окко по понедельникам, ребята помогали держать руку на пульсе про ЧИ. Жаль что прекратят(
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Если у них действительно был контракт до 26 года, нужно идти и судиться с компанией, устроивший цирк с перепродажей прав. Свинство какое-то, честно говоря.
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В России не будет никогда конкурентого бизнеса, пока 100% сделок заключается кулуарно.

Только понадеялись, что Окко может стать лидером в индустрии спортивных трансляций, так тут же вмешались большие дяди из газового медиахолдинга и все расставили по местам.
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+17
Нормальная такая попытка кинуть миллионы пользователей) пускай отрабатывают контракт до 26 года а там у меня и подписка закончится🤣
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Прекрасно, просто ... прекрасно.

Как и говорил, большие люди из газпром медиа все делают в лучших традициях российского бизнеса.

Противно
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Ответ Рашпель793
Дичь какая-то ))
А если ещё сильнее плакать начнут, то и права на Еврокубки на матч ТВ вернуться.
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Враньё. В одном из последних туров лиги Стогниенко прямо сказал своему собеседнику матча, что мы не знаем пока останется ли Ла Лига на ОККО.
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Ответ Михаил Ж.
В России не будет никогда конкурентого бизнеса, пока 100% сделок заключается кулуарно. Только понадеялись, что Окко может стать лидером в индустрии спортивных трансляций, так тут же вмешались большие дяди из газового медиахолдинга и все расставили по местам.
Ну так теперь все еврокубки на Окко, Евро было на обоих каналах, чем это вам не конкуренция то?
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Есть стойкое ощущение, что у Газпром-Медиа очень сильно горит от вечных побед Окко на тендерах (Евро изначально забрали они, АПЛ они в свое время забирали, ЕК забрали), что они уже действительно в кабинетах через руководителей в крысу решили забрать хоть что-то. Будет забавно, если Окко зацепиться за это и пойдет в суд, раз контракт до 2026 года, либо заставит выплачивать всю неустойку.
Матч пробивает дно все дальше и дальше.
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Газпром против Сбера, кто кого нагнёт
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Ответ Семен Дубна
Комментарий скрыт
Традиционные ценности попёрли наружу))
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Ответ Pucheslav
А в чем разница то ? Как можно было 1-2 матча за тур посмотреть бесплатно, так и останется. Подписка на матч футбол стоит почти также как и на окко
Окко стоит сейчас 200 рублей, матч 400. Разница небольшая, но тем не менее в два раза. Плюс к сберпрайму идут всякие мелкие плюшки.
Но все это фигня, главное что качество освещения на матч тв будет в СОТНИ раз хуже, проверено неоднократно.
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— Лалига есть? А ну попрыгай (с)
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Ответ slavik12345
Если у них действительно был контракт до 26 года, нужно идти и судиться с компанией, устроивший цирк с перепродажей прав. Свинство какое-то, честно говоря.
Они уже судятся, по правам на отбор к Евро и Евро
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Окко вечно ниче не знает)
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Ответ Pucheslav
Они уже судятся, по правам на отбор к Евро и Евро
Плохо что даже если начнут судебные тяжбы, это надолго. До начала сезона месяц, и платить за матч тв у меня желания ноль, особенно после такого свинства с их стороны. Жаль институт репутации не работает так как должно, такие мувы нельзя спускать
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Ответ <<Amstel Trigun>>
А при чём тут вообще Россия? Как я это вижу, тот кто продаёт права на показ Ла Лиги, пришёл к Матч тв и продал им права, не сообщив Окко, да, и по идее, и не обязан был. Претензии не к России, а к владельцу прав, то есть к Ла Лиге, то есть к Испанцам?
Как можно продать права, которые уже проданы до 26 года? Да еще и эксклюзивно
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классический цап-царап - все, как завещал Василич
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"Империя наносит ответный удар"
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Срач тв в своём стиле. Портят абсолютно все к чему не притронутся. Буду искать сторонний ресурс, чем смотреть матчи с их шлаковыми комментариями. Надеюсь сетанта будет работать
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+3
Ответ Михаил Ж.
В России не будет никогда конкурентого бизнеса, пока 100% сделок заключается кулуарно. Только понадеялись, что Окко может стать лидером в индустрии спортивных трансляций, так тут же вмешались большие дяди из газового медиахолдинга и все расставили по местам.
Думаешь, сберовский медиахолдинг слабее газового?
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Ответ zho3716
Ну поплачь еще)
сотрудники матча прибежали...
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Так и еврокубки могут тайком вернуться на Матч ТВ.
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