Около 3,8 млн россиян посмотрели финал Евро-2024

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу телевидение болельщики Евро-2024 Матч ТВ ТАСС Okko Футбол

Почти 4 миллиона россиян посмотрели финал Евро-2024.

Финал чемпионата Европы прошел 14 июля – сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. В прямом эфире игру показывал канал «Матч ТВ», трансляция также была доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

По данным компании Mediascope, в России финальный матч Евро-2024 посмотрели около 3,8 млн человек. Доля зрителей, которые смотрели трансляцию на «Матч ТВ», в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 13,4%, рейтинг трансляции – 2,8%.

Отмечается, что финал Евро-2020, трансляция которого  шла на канале «Россия 1», посмотрели более 8,5 млн человек.

В исследовании учитывалась аудитория старше 4 лет во всех населенных пунктах России, домашний и дачный просмотр. Представлены средние цифры по матчам.

30 комментариев
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Не знаю, мы все брикс гейм смотрели всей палатой …
+34
-6
+28
Ответ Никита Никитин
Сколько смотрели без звука как и я?
В жизни не поверю, что ты финал без звука смотрел
+22
-3
+19
смешные цифры в сравнении с 15 миллиардами, следившими за играми БРИКС
+18
-6
+12
Смело можно всех зачислять в предатели и облагать тройным налогом.
+20
-10
+10
13 процентов включенных ящиков смотрели футбол. Что остальные то 87процентов смотрели в это время, 22-23 часа ( и это по Москве) по телеку, неужели там что-то годное есть?
+11
-2
+9
Ответ Mihail0910
И это только из Москвы
7 человек из Твери включая меня смотрели. Точно знаю)
+9
-1
+8
С гордостью могу причислить себя к этим миллионам! Это был праздник футбола!👏
+9
-3
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В Испании финал просмотрели 13,5 млн человек при общей численности населения в 48,5 млн. Таким образом был установлен абсолютный рекорд всех чемпионатов.
+6
0
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Как по мне этот евро был слабейшим в 21 веке. Тут, конечно, можно оправдать/понять игроков, что многие, особенно играющие за гранды изрядно измотаны сумасшедшим графиком игр, проводя за 10 месяцев по 50-60 игр за клубы и сборные, но смотреть на эти потуги трудняво.
+8
-2
+6
Ответ Никита Никитин
Сколько смотрели без звука как и я?
Попытался собрать плюсиков, но не вышло, понимаю)
+6
-2
+4
Ответ selso99
13 процентов включенных ящиков смотрели футбол. Что остальные то 87процентов смотрели в это время, 22-23 часа ( и это по Москве) по телеку, неужели там что-то годное есть?
По первому каналу в воскресенье: Москва. Путин.Кремль + Вечерний Соловьев. Это куда интереснее футбола.
+4
-2
+2
Ответ Пивной Тренер
Мы с друзьями на ОККО смотрели с интершумом, поэтому не совсем понимаю что сейчас происходит вокруг комментаторов.
Когда транслирует Матчтв, ОККО не показывает с интершумом.
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Вот и разница от показа на общенациональном федканале и тематическим МатчТВ более чем в два раза. Что уж говорить про Оkko. А тут ещё и новости, что Кубок России не будут разводить по времени с Лигой Чемпионов.
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Ответ superbro
При этом среди 13,4% зрителей, что выбрали матч ТВ доля смотревших финал без звука составила 100%
Ваши данные не точны, 99,9999736842105% смотрели без звука, т.к. я смотрел со звуком. Проверьте корректность источника Ваших данных
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вы че сюда приперлись грязью Россию поливать?
над вами там арги во всю угарают ахахаха
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Ответ Человек_Легенда
Попытался собрать плюсиков, но не вышло, понимаю)
куда ему до тебя.
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Ответ S. A.
В жизни не поверю, что ты финал без звука смотрел
Мы с друзьями на ОККО смотрели с интершумом, поэтому не совсем понимаю что сейчас происходит вокруг комментаторов.
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Ответ Пивной Тренер
Мы с друзьями на ОККО смотрели с интершумом, поэтому не совсем понимаю что сейчас происходит вокруг комментаторов.
С интершумом можно, но совсем без звука... Кому это надо?
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Ответ Пинающий Достоинства
Не знаю, мы все брикс гейм смотрели всей палатой …
Ну да, вы, е—наты ципсошные, любите всякую ерунду смотреть
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Ответ Витя Малеев
Ну да, вы, е—наты ципсошные, любите всякую ерунду смотреть
О, Наполеон, ты что ли? Давно выпустили?)
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Ответ Сергей Жарковский
С гордостью могу причислить себя к этим миллионам! Это был праздник футбола!👏
Красава
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