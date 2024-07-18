Около 3,8 млн россиян посмотрели финал Евро-2024

Почти 4 миллиона россиян посмотрели финал Евро-2024.

Финал чемпионата Европы прошел 14 июля – сборная обыграла Англию со счетом 2:1. В прямом эфире игру показывал канал «Матч ТВ», трансляция также была доступна в онлайн-кинотеатре .

По данным компании Mediascope, в России финальный матч посмотрели около 3,8 млн человек. Доля зрителей, которые смотрели трансляцию на « », в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 13,4%, рейтинг трансляции – 2,8%.

Отмечается, что финал Евро-2020, трансляция которого шла на канале «Россия 1», посмотрели более 8,5 млн человек.

В исследовании учитывалась аудитория старше 4 лет во всех населенных пунктах России, домашний и дачный просмотр. Представлены средние цифры по матчам.