Льорис о кричалках аргентинцев: «Это серьезная атака на народ Франции. Эйфория – не оправдание, победители являются примером, особенно для детей»

Уго Льорис осудил кричалку игроков Аргентины о сборной Франции.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Виде празднования выложил хавбек « » , быстро прервавший трансляцию.

«Эйфория от того, что выиграли важный трофей, не является оправданием. Быть победителем – это еще большая ответственность.

Вряд ли кому-то хочется слышать и видеть в футболе подобные вещи. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Я лишь надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда ошибаемся, и, надеюсь, они извлекут урок.

Сейчас они [сборная Аргентины] являются лицом футбола в Южной Америке и во всем мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что делали на поле последние 4-5 лет. Но когда вы побеждаете, то становитесь примером для других, особенно для детей.

Это была серьезная атака на французский народ, особенно на тех французов, у которых африканские корни и семьи», – сказал бывший капитан сборной .

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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