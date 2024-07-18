Льорис о кричалках аргентинцев: «Это серьезная атака на народ Франции. Эйфория – не оправдание, победители являются примером, особенно для детей»

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Уго Льорис Лос-Анджелес Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Уго Льорис осудил кричалку игроков Аргентины о сборной Франции.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Виде празднования выложил хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.

«Эйфория от того, что выиграли важный трофей, не является оправданием. Быть победителем – это еще большая ответственность.

Вряд ли кому-то хочется слышать и видеть в футболе подобные вещи. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Я лишь надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда ошибаемся, и, надеюсь, они извлекут урок.

Сейчас они [сборная Аргентины] являются лицом футбола в Южной Америке и во всем мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что делали на поле последние 4-5 лет. Но когда вы побеждаете, то становитесь примером для других, особенно для детей.

Это была серьезная атака на французский народ, особенно на тех французов, у которых африканские корни и семьи», – сказал бывший капитан сборной Франции.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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64 комментария
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Ответ несахар
"2. 80% игроков сборной Франции имеют африканские корни, мама из Нигерии, а папа из Анголы. Где тут расизм?:)" Где тут расизм?)) Ну это то же самое , если бы русским стали постоянно напоминать, что раньше они ходили в лаптях. Ну это же правда, что тут оскорбительного? Дошло?
Русские ходили в лаптях, другие ходили босиком
Русские мылись в банях, пока в грязной европке придумывали духи что бы не вонять

Ничего оскорбительного, это просто факты
+26
-6
+20
Энцо одним нажатием кнопки live в инстаграме сделал для ле пен больше, чем весь французский электорат, бгг
+21
-3
+18
Ответ tankist232
Объясните, что тут обидного, они че стыдятся своего происхождения? Аааа, мать нигерийка или анголка это позор, так что ли выходит. У нас даги или чеченцы выступают за Россию, но гордятся своей нацией, а эти обиделись
Не они стыдятся своего происхождения, а скорее их хотели пристыдить аргентинцы поющие эту самую кричалку
+16
-1
+15
Бог ты мой, "атака на народ Франции".

Санкции, показательные парады BLM перед матчами Лиги 1 и прочая мишура от оскорбленных соевых будет?
+19
-7
+12
Ответ tankist232
Объясните, что тут обидного, они че стыдятся своего происхождения? Аааа, мать нигерийка или анголка это позор, так что ли выходит. У нас даги или чеченцы выступают за Россию, но гордятся своей нацией, а эти обиделись
Кстати, да. Ну покричи, например, Оздоев - ингуш, и мама ингушка, ну и папа тоже. Скорее сам идиотом будешь выглядеть, чем кто-то оскорбиться.
+11
-3
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А Уго что возбудился? Во- первых сборная ещё не весь народ Франции, а во-вторых это к нему не относится, он уже два года как вне сборной.
Странно, что как раз главные борцуны Мбаппе с Тюрамом молчат)
+9
-1
+8
Так не трaxaйтe тpaнcoв, будьте примером
+14
-7
+7
Ответ несахар
"2. 80% игроков сборной Франции имеют африканские корни, мама из Нигерии, а папа из Анголы. Где тут расизм?:)" Где тут расизм?)) Ну это то же самое , если бы русским стали постоянно напоминать, что раньше они ходили в лаптях. Ну это же правда, что тут оскорбительного? Дошло?
Так а что оскорбительного в том, что кто-то раньше ходил в лаптях?
+10
-3
+7
Объясните, что тут обидного, они че стыдятся своего происхождения? Аааа, мать нигерийка или анголка это позор, так что ли выходит. У нас даги или чеченцы выступают за Россию, но гордятся своей нацией, а эти обиделись
+24
-19
+5
Ответ Капибарбер
Аргентинцы на завтрак едят французов
А ведь раньше был палиндром «аргентина манит негра»
+4
0
+4
Ответ Диман5454
Мой покойный дед попадая на матч Бельгии всегда говорил одно и тоже при первом появлении Лукаку на экране: "и это что бельгиец"?
Это он еще Глена Камара не видел)) Финн, кстати. Чистокровный.
+3
0
+3
Ответ tankist232
А они повелись и тем самым опозорились, нельзя стыдится своего происхождения
Тогда уж скорее обе стороны опозорились. Аргентинцы тут агрессоры, не надо их выгораживать и виктимблеймингом заниматься
+5
-2
+3
сдается мне, среди французского народа много тех, кто сонласен скорее с Энцо чем с Льорисом
+7
-4
+3
А Уго что возбудился? Во- первых сборная ещё не весь народ Франции, а во-вторых это к нему не относится, он уже два года как вне сборной.
+9
-7
+2
Ответ mjordan
Это он еще Глена Камара не видел)) Финн, кстати. Чистокровный.
Родственник маннергейма из фильма бггг
+2
0
+2
французский народ имеющий африканские корни и семьи...)))))))))
+4
-2
+2
Крайняя подлость прикрываться детьми
+5
-3
+2
Аргентинцы на завтрак едят французов
+10
-8
+2
Мой покойный дед попадая на матч Бельгии всегда говорил одно и тоже при первом появлении Лукаку на экране: "и это что бельгиец"?
+5
-3
+2
Как же подгорает от правды в лицо)))
+3
-2
+1
Ответ несахар
Тогда уж скорее обе стороны опозорились. Аргентинцы тут агрессоры, не надо их выгораживать и виктимблеймингом заниматься
Ну я допустим и сам на такие сборные говорю что это сбродные, там истинных немцев или французов еденицы, а ещё бельгийцы, голландцы, щвейцарцы, европейцы никогда не были чёрными, это не расизм, а факт и тоже думаешь ну какие вы французы, если там не капли французской крови, ну это же факт? Факт и че обижаться
+1
0
+1
Ответ несахар
Не они стыдятся своего происхождения, а скорее их хотели пристыдить аргентинцы поющие эту самую кричалку
А они повелись и тем самым опозорились, нельзя стыдится своего происхождения
+2
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Ответ DontYouSay
Бог ты мой, "атака на народ Франции". Санкции, показательные парады BLM перед матчами Лиги 1 и прочая мишура от оскорбленных соевых будет?
Помнится на французском стадионе освистывали аргентинца Месси, друзья его спели частушку в ответ.
Ну, упомянули французских мам черноголовых весьма воспитанно и учтиво. Что для, как русского человека весьма необычно. В селе в частушках про деревню через через речку, подробно расписано, какие там матери, они сами и сексуальные наклонности их дедов.
Содомитов на руках носят и требуют почтения от латинос.
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Ответ Полуэктов Пётр
Во первых, они этого и не делали. Во вторых, почему их не надо трахать?
Не факт. В Аргентине очень либеральные законы в отношении ЛГБТ и тансгендеров. Что, кстати, делает кричалку аргентинцев ещё более глупой.
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"Мы все выступаем против дискриминации и расизма".
Гуго : это никакая не дискриминация, и тем более не расизм. Просто аргентинцы в не очень мягкой манере обрисовали то, что сейчас происходит в Европе из за бесконтрольной иммиграции, как страны теряют свою национальную идентичность и культуру.
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Ответ несахар
Верно, просто факты. Но факты, которые можно говорить чтобы друг друга унизить. Или думаете с какой еще целью российская пропаганда на телевидении любит вспоминать что в средневековой Европе не мылись? Правильно чтобы унизить европейцев и поднять самооценку русским. А вы говорите просто факты)
причем тут пропаганда? это просто ПРАВДА, вот и всё. Иногда банан это просто банан.
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Расисты сбросили свои маски...)
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Ответ mjordan
Кстати, да. Ну покричи, например, Оздоев - ингуш, и мама ингушка, ну и папа тоже. Скорее сам идиотом будешь выглядеть, чем кто-то оскорбиться.
Есть контекст насмешки. "Мама твоя толстая, ахахаха" - это звучит плохо. Врач скажет "у вашей матери лишний вес, вам стоит за ней присмотреть" - звучит иначе. Обе фразы правдивы, но на одну человек обидится, а на другую нет.
Французы обижены, ведь их африканские игроки не хуже других и не делают сборную ущербной, а
контекст насмешки в песне на это указывает.
Могу ошибаться, конечно.
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Ответ Vezdexodof
Расисты сбросили свои маски...)
А в чем расизм то? Там в сборной 2 белых.
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Ответ Aleksey Dolmatov
А он ufc не смотрел? Интересно, как он относился к россиянам Нурмагомедову и Махачеву))
Так даги были в составе еще со времён рос империи
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