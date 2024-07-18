Льорис о кричалках аргентинцев: «Это серьезная атака на народ Франции. Эйфория – не оправдание, победители являются примером, особенно для детей»
Уго Льорис осудил кричалку игроков Аргентины о сборной Франции.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Виде празднования выложил хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.
«Эйфория от того, что выиграли важный трофей, не является оправданием. Быть победителем – это еще большая ответственность.
Вряд ли кому-то хочется слышать и видеть в футболе подобные вещи. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Я лишь надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда ошибаемся, и, надеюсь, они извлекут урок.
Сейчас они [сборная Аргентины] являются лицом футбола в Южной Америке и во всем мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что делали на поле последние 4-5 лет. Но когда вы побеждаете, то становитесь примером для других, особенно для детей.
Это была серьезная атака на французский народ, особенно на тех французов, у которых африканские корни и семьи», – сказал бывший капитан сборной Франции.
«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯
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Ничего оскорбительного, это просто факты
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Ну, упомянули французских мам черноголовых весьма воспитанно и учтиво. Что для, как русского человека весьма необычно. В селе в частушках про деревню через через речку, подробно расписано, какие там матери, они сами и сексуальные наклонности их дедов.
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Гуго : это никакая не дискриминация, и тем более не расизм. Просто аргентинцы в не очень мягкой манере обрисовали то, что сейчас происходит в Европе из за бесконтрольной иммиграции, как страны теряют свою национальную идентичность и культуру.
Французы обижены, ведь их африканские игроки не хуже других и не делают сборную ущербной, а
контекст насмешки в песне на это указывает.
Могу ошибаться, конечно.