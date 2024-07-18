Де Поль о кричалке аргентинцев: «Никто глубоко не вникает в смысл, это своеобразная шутка. Если кому-то из партнеров Энцо по «Челси» это не по душе, можно позвонить ему, а не идти в соцсети»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго Де Поль Энцо Фернандес Футбол

Родриго Де Поль недоволен реакцией игроков «Челси» на действия Энцо Фернандеса.

Ранее Уэсли Фофана и Давид Фофана публично выразили недовольство кричалкой аргентинцев, посвященной сборной Франции, которая прозвучала во время трансляции Энцо в инстаграме.

«Никто глубоко не вникает в смысл таких кричалок, это своеобразная шутка. Я понимаю людей, пострадавших от расизма, которым такое не нравится. Но если кому-то из партнеров Энцо это не по душе, то можно ведь позвонить ему, а не выкладывать все в соцсети.

В этом есть какой-то злой умысел или попытка поставить Энцо на место, хотя он никоим образом не виноват.

Все это очень странно. Все делают дрова из упавшего дерева (пословица, означающая, что кто-то пользуется беззащитностью другого ради своего блага – Sports).

Если у вас сложились какие-то отношения с человеком, решение отписаться от него в соцсетях кажется глупым. Надо позвонить ему, сказать, чтобы он опубликовал извинения, и на этом закрыть тему, не превращая все это в шоу», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Миге Гранадосу.

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29 комментариев
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Именно поэтому вы свои местные "шутки" сами же в трансляции соцсети напоказ и распевали. А теперь учит тактичности) Вот же прохиндей)
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в обратную сторону это тоже работает - если хотите петь расистские песенки, делайте это в своём кругу, а не выкладывайте в соцсети
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если Энцо так любит дебильные шутки, то пусть отправляет их в личных сообщениях своим партнерам по Челси, а не кидает в соцсеть
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Мне не обидно. Я тут недавно сам шутил , что в сб.Франции скоро белых игроков по квотам набирать будут) мне лишь непонятно каким боком им после финала вообще было какое-то дело до Франции) а вы объяснили бы чё ж вам везде либералы мерещатся)
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Какие же они тупые. Собственно по их поведению это давно понятно.
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мама де поля хз кто ваще, папа тоже понаехавший без роду. он не похож на кореного жителя америки и играет за сборную таких же безродных иммигрантов.

без негатива де поль, вникни в смысл, если че пиши в личку
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Просто поколение непуганых идиотов, для которых незнакомо понятие профессионального этикета и воспитания. И по фейсу им давно не били.
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То есть за ним ещё бегать что ли надо? Если он понимает, что накосорезил, так сам пускай и звонит, с хрена ли сами французы ему звонить должны?
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Ну да, ну да. Это не я велик украл, это вы его поставили на видное место и меня спровоцировали. Это не я на нее напал, это она в юбке гуляла. Это не мы такие песни поем, это вы такие песни слушаете. Есть такой процент граждан, у которых ослиная моча вместо мозгов. Некоторые аргентинские футболисты, например)
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собственно, никто не мешал Энцо позвонить партнерам, и спеть им песенку, а не выкладывать в инет.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Именно поэтому вы свои местные "шутки" сами же в трансляции соцсети напоказ и распевали. А теперь учит тактичности) Вот же прохиндей)
да пусть всей командой напоминают Энцо о том, что аргентинцы из Италии прибыли.
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Мерзкие аргентинки еще и строят жертв из себя, совсем совесть потеряли.
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Когда-то вовремя не осадили того аргентинского вратаря за его поведение, и аргентинцы почувствовали безнаказанность.
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ну и шутите тогда между собой, зачем выкладывать это в соцсети?
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С аргентинцами понятно уже все.
А на что обиделись французы я так и не понял? Там только про Мбаппе обидно)
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Человечество упустило момент точки невозврата, когда Де Пауль стал Де Полем
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Ну я так понимаю теперь можно спокойно шутить о том что месси это гном на гормонах, ди мария образ скелета с глазами и так же задевать матерей игроков. Не ну а че, мы же шутим
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Какие все вежливые стали, а где вы были в автобусе то?
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Ответ el ruso guapo
Какие же они тупые. Собственно по их поведению это давно понятно.
Футболисиы никогда умом не отличались
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну я так понимаю теперь можно спокойно шутить о том что месси это гном на гормонах, ди мария образ скелета с глазами и так же задевать матерей игроков. Не ну а че, мы же шутим
Так ты и твои собратья и так всегда шутили на эту тему.
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