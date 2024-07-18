Де Поль о кричалке аргентинцев: «Никто глубоко не вникает в смысл, это своеобразная шутка. Если кому-то из партнеров Энцо по «Челси» это не по душе, можно позвонить ему, а не идти в соцсети»
Родриго Де Поль недоволен реакцией игроков «Челси» на действия Энцо Фернандеса.
Ранее Уэсли Фофана и Давид Фофана публично выразили недовольство кричалкой аргентинцев, посвященной сборной Франции, которая прозвучала во время трансляции Энцо в инстаграме.
«Никто глубоко не вникает в смысл таких кричалок, это своеобразная шутка. Я понимаю людей, пострадавших от расизма, которым такое не нравится. Но если кому-то из партнеров Энцо это не по душе, то можно ведь позвонить ему, а не выкладывать все в соцсети.
В этом есть какой-то злой умысел или попытка поставить Энцо на место, хотя он никоим образом не виноват.
Все это очень странно. Все делают дрова из упавшего дерева (пословица, означающая, что кто-то пользуется беззащитностью другого ради своего блага – Sports).
Если у вас сложились какие-то отношения с человеком, решение отписаться от него в соцсетях кажется глупым. Надо позвонить ему, сказать, чтобы он опубликовал извинения, и на этом закрыть тему, не превращая все это в шоу», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Миге Гранадосу.
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без негатива де поль, вникни в смысл, если че пиши в личку
А на что обиделись французы я так и не понял? Там только про Мбаппе обидно)