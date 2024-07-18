«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с защитником Запрягаевым из-за его дружбы с Круговым. Василий является крестным дочери Данила (Салават Муртазин)

«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым.

Как сообщает журналист Салават Муртазин, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов настоятельно требует от руководителей «ЧП» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым из-за его близкой дружбы с защитником ЦСКА Данилом Круговым – Василий является крестным отцом дочери Данила.

Круговой вторую часть прошлого сезона провел в «Зените-2». Петербургский клуб отправил футболиста в дубль из-за договоренности о переходе в ЦСКА.

«Чисто Питер» признал Запрягаева лучшим защитником клуба в прошедшем сезоне Winline МФЛ.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», выступающий в Медиалиге.