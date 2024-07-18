«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с защитником Запрягаевым из-за его дружбы с Круговым. Василий является крестным дочери Данила (Салават Муртазин)
«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым.
Как сообщает журналист Салават Муртазин, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов настоятельно требует от руководителей «ЧП» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым из-за его близкой дружбы с защитником ЦСКА Данилом Круговым – Василий является крестным отцом дочери Данила.
Круговой вторую часть прошлого сезона провел в «Зените-2». Петербургский клуб отправил футболиста в дубль из-за договоренности о переходе в ЦСКА.
«Чисто Питер» признал Запрягаева лучшим защитником клуба в прошедшем сезоне Winline МФЛ.
«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», выступающий в Медиалиге.
В такие темы заходишь чисто посмотреть, кто тут на лавке сидит, с подругами, обсуждает.
Всякий шлак народ собирает, Ваню Карпа, Салаватик вот какой-то,любую помойку на веру принимаем,лишь бы погрязнее чего написали)))
прямо сразу веришь этому курьеру-журналисту
Примеров приблизительно овердохрена. Начиная с визуалки с лицами Миллера и Медведева, ну а там историй про Суторминых за 50 тыщ на томик наберется./
И, кстати, про "позор российского футбола" придумали не в Москве, на которую все сбг так любят кивать. Раскройте глаза уже.
Здоровья Вам! Особенно душевного. И терпения Вашим близким...
ЧС местных "интеллектуалов" Ваш по праву. Ничего личного. Просто я не заинтересован в прочтении такой дичи от таких нелепых самоутверждающихся персонажей.
Более удобного случая может не быть.