«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с защитником Запрягаевым из-за его дружбы с Круговым. Василий является крестным дочери Данила (Салават Муртазин)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Василий Запрягаев Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

«Зенит» просит «Чисто Питер» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым.

Как сообщает журналист Салават Муртазин, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов настоятельно требует от руководителей «ЧП» не продлевать контракт с Василием Запрягаевым из-за его близкой дружбы с защитником ЦСКА Данилом Круговым – Василий является крестным отцом дочери Данила.

Круговой вторую часть прошлого сезона провел в «Зените-2». Петербургский клуб отправил футболиста в дубль из-за договоренности о переходе в ЦСКА.

«Чисто Питер» признал Запрягаева лучшим защитником клуба в прошедшем сезоне Winline МФЛ.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита», выступающий в Медиалиге.

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101 комментарий
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И отключить газ или наоборот пустить всем, кто с Круговым хотя бы за руку здоровался.
+173
-8
+165
больные люди
+130
-19
+111
А потом еще искренне удивляются: почему их все не любят?
+143
-39
+104
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И отключить газ или наоборот пустить всем, кто с Круговым хотя бы за руку здоровался.
После травли Безрукова ничему уже не удивляешься
+90
-18
+72
Что за бред?
+41
-9
+32
Мерзковато звучит. Но в этом весь Петроград.
+48
-24
+24
Ответ Sosamba
Комментарий скрыт
К владельцам плюсиков на сайте.
+36
-15
+21
Чел который это написал в курсе, что Круг с Мостовым дружит?
+28
-9
+19
Я кажется понял. Иван Карпов по-башкирски будет Салават Муртазин
+18
-6
+12
С учётом того что у них один и тот же человек (Медведев) президент получается Медведев сам себя попросил? Да, с самим собой порой договориться тяжело
+17
-5
+12
Ответ Гусеконь
больные люди
Все, кто в это верит))))
В такие темы заходишь чисто посмотреть, кто тут на лавке сидит, с подругами, обсуждает.
Всякий шлак народ собирает, Ваню Карпа, Салаватик вот какой-то,любую помойку на веру принимаем,лишь бы погрязнее чего написали)))
+13
-6
+7
Ответ Доктор Верховцев
Что за бред?
Пацаны, вон, смотри, как искренне комментируют)) им нраица
+9
-4
+5
Ответ Sosamba
Комментарий скрыт
Жаль Ебздрогыч заминусил со всех своих аккаунтов((((
+8
-3
+5
интернет выдал только Салавата Муртазина курьера из Казани...
прямо сразу веришь этому курьеру-журналисту
+13
-8
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А примеры привести слабО? Я понимаю, тебе охота стату набить и рейтинг повысить, для этого все средства хороши, в том числе откровенная ложь.
Дружище, я на сайте с 2010 года под одним акком. Какой рейтинг, какая стата? Прими антибредин какой-нить.
Примеров приблизительно овердохрена. Начиная с визуалки с лицами Миллера и Медведева, ну а там историй про Суторминых за 50 тыщ на томик наберется./
И, кстати, про "позор российского футбола" придумали не в Москве, на которую все сбг так любят кивать. Раскройте глаза уже.
+13
-8
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А тем кто ненавидит Зенит всë равно, они с радостью проглотят любую пакость, если это может очернить Зенит. Завтра напишет какая-нибудь сявка что Семак украл в "Магните" плавленый сырок, и вся Москва будет радостно рукоплескать.
Объективно для очернения Зенита руководство Зенита делает больше, чем все вместе взятые ненавистники
+14
-10
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А тем кто ненавидит Зенит всë равно, они с радостью проглотят любую пакость, если это может очернить Зенит. Завтра напишет какая-нибудь сявка что Семак украл в "Магните" плавленый сырок, и вся Москва будет радостно рукоплескать.
Примечательно, что никто так и не ответил, кто конкретно в Зените травил Безрукова. Но минусов налепили. Объективность-с 😎
+9
-5
+4
короче предлагаю Муртазина не мелочиться по ерунде, а сразу выдать про поедание младенцев на тренеровках Зенита, тут всегда найдется кто поверит даже в это
+13
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+4
Аршавин где-то в интервью говорил, что к Кругу в целом неплохо в зените относятся. Я ему больше верю, думаю это высер
+6
-3
+3
Ответ Доктор Верховцев
Что за бред?
больше похоже на чушь )
+3
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+2
Ответ Геннадий Киселев
Не очень старый городишко, с непомерными амбициями.
Ну ваш то устьжопинск не в сравнении...
+2
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Ответ Геннадий Киселев
Мерзковато звучит. Но в этом весь Петроград.
"Но в этом весь Петроград."

Здоровья Вам! Особенно душевного. И терпения Вашим близким...
ЧС местных "интеллектуалов" Ваш по праву. Ничего личного. Просто я не заинтересован в прочтении такой дичи от таких нелепых самоутверждающихся персонажей.
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Ну а что еще можно ожидать от придворной команды. Круговой нувориш по носу щелкнул, теперь везде заговоры мерещатся.
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Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
это верно, хорошего вам еще очень много лет от Зенита не дождаться, только терпеть и страдать
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+2
Ответ Coongur
Объективно для очернения Зенита руководство Зенита делает больше, чем все вместе взятые ненавистники
А примеры привести слабО? Я понимаю, тебе охота стату набить и рейтинг повысить, для этого все средства хороши, в том числе откровенная ложь.
+10
-8
+2
Ответ ZarvuR2020
Чел который это написал в курсе, что Круг с Мостовым дружит?
А логика тут и не важна ;) Важен факт наброса и бурная реакция интернет-хомячков - они любую дичь схавают.
+1
0
+1
Сумасшедшие. Хоть бы Круговой им забил, у Медведева и Миллера такое зарево из пятой точки будет, на Сахалине видно будет.
+4
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И отключить газ или наоборот пустить всем, кто с Круговым хотя бы за руку здоровался.
Ты в каком классе учишься … ?!
+4
-3
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О, а давайте под шумок отстраним от футбола Федора Погорелова за то что его брат творит беззаконие в Зените. А заодно и Шнякина - за то, что по типажу похож на Погорелова.
Более удобного случая может не быть.
+3
-2
+1
Ответ Тимур Тимербаев
После травли Безрукова ничему уже не удивляешься
Ходят слухи, что не будет больше слухов, ходят слухи будто сплетни запретят - Вл. Высоцкий
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