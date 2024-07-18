«МЮ» купил Йоро у «Лилля» за 62+8 млн евро. Контракт с защитником – по схеме «5+1»

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лени Йоро Футбол

Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о подписании 18-летнего защитника «Лилля». Стороны заключили контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон. 

Сообщалось, что сумма сделки составит 62+8 млн евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://x.com/ManUtd/

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82 комментария
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Ответ Вадим Белозёров
Через год уйдет в аренду в какой нибудь Айнтрахт
Что значит какой-нибудь))))!? Это из какого-нибудь МЮ он перейдёт в Айнтрахт
+127
-26
+101
Трансферная политика на уровне
+52
-4
+48
Через год уйдет в аренду в какой нибудь Айнтрахт
+74
-29
+45
Ответ Омайгадбл
Реал вроде как и предлагал 30, сразу видно кто трезво оценивает рынок
В нынешний МЮ никто и не пойдет как в Реал со скидкой в 30 млн, Реал может покупать игроков , пробивая их агентов и самих игроков на величие , трофеи , славу , гигантские спонсорские контракты в будущем для игроков , МЮ ничего этого не может предложить , да переплатили , но это реально вундеркинд , в свое время сам Реал брал Родриго и Вини за 45 , Илльяраменди и так далее и далее , за большие деньги , посмотрим что из этого выйдет для МЮ и самого игрока , в МанЮ много проблем и боюсь даже слишком
+39
-2
+37
х2 переплатили 🤦‍♂️
+61
-25
+36
Ответ Roman Araslanov
Наконец-то топ в оборону подъехал + молодой P.s хейтеры-страдать!
да какие хейтеры? мю - середняк АПЛ, у середняков хейтеров, считай, что нет.
+28
-9
+19
Да подождите вы со своей авторитетной критикой! Парень еще даже на поле за МЮ не вышел, а вы уже тут негатива навалили. Если заиграет — никто вообще не вспомнить про цену
+19
-1
+18
Ответ Антон Bratishchev
Трансферная политика на уровне
МЮ на трансферном рынке:
https://s12.gifyu.com/images/StBnP.gif
+14
0
+14
Ответ sports!
х2 переплатили 🤦‍♂️
Реал вроде как и предлагал 30, сразу видно кто трезво оценивает рынок
+25
-14
+11
У меня выражение лица после прочтения этой новости, как у самого Лени Йоро на фото.
Как же похорошел МЮ после смены руководства...
+7
-1
+6
Жиробаса Эндрика взяли за 70 из чемпа Бразилии, но развели МЮ, а Реал не переплачивает за игроков - у них грамотная трансферная политика, понимать надо
+18
-12
+6
62 ляма за 18 летнего это интересно
+5
0
+5
Ответ Galaktika
18 летний защитник ноунейм за 70 млн, гении управления. Хуже шейхов, те хотя бы проверенный товар за такие деньги берут, хотя и не первой свежести
Единственный игрок до 23 лет в топ-5 лигах имеющий процент выигрышных дуэлей свыше 60 и точность передач свыше 90%. На 3 месте среди всех тинейджеров по сыгранным минутам. Ноунеймам лишь бы в воздух пёрнуть!
+4
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+4
Местные эксперты как всегда лучше всех разбираются. Но нынешний МЮ, к сожалению, только и может переманивать игроков за оверпрайс: уже никто не купится на величие клуба (которое было когда-то 10 лет назад). Выводы будем делать после сыгранных матчей. А то здесь любят заранее всех хоронить.
+3
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+3
Ответ Омайгадбл
Реал вроде как и предлагал 30, сразу видно кто трезво оценивает рынок
Там скорее учитывали, что Йоро хотел перейти в Реал. Поэтому и давали 30 мультов, рассчитывая на желание Йоро играть в мадридском клубе. Если бы МЮ дал столько же, сколько и мадридцы, то Йоро ушёл бы в Реал.
+3
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+3
Пока от трансферов МЮ просто шок. Осталось купить Де Лита и еще одного вратаря за миллионов 30 и можно рассчитывать на борьбу за Лигу Конференций.
+17
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+3
Вот оно новое, экономное руководство, которое не разбрасывается деньгами)
+6
-4
+2
Не торгуясь переплатить за ноунейма х2 от его реальной цены. Узнаю методы старины Вудворда. Ах да, все забываю, что сейчас же в МЮ новое хорошее руководство, не то что старое плохое
+15
-13
+2
Ответ Today I feel Qatari
Не торгуясь переплатить за ноунейма х2 от его реальной цены. Узнаю методы старины Вудворда. Ах да, все забываю, что сейчас же в МЮ новое хорошее руководство, не то что старое плохое
250 уволенных сотрудников могут быть довольным тем, что сэкономленные на них деньги пошли на благую цель.
+5
-3
+2
Зиркзе ✅
Йоро ✅
Де Лигт ⏳
Угарте ⏳

очень хорошо.
+4
-2
+2
Ответ Street Fighter
А Зиркзе перешел уже?
Уже объявляли, да.
+2
0
+2
Ответ Street Fighter
Да подождите вы со своей авторитетной критикой! Парень еще даже на поле за МЮ не вышел, а вы уже тут негатива навалили. Если заиграет — никто вообще не вспомнить про цену
юзеры спортса
+4
-2
+2
Ответ Street Fighter
Да подождите вы со своей авторитетной критикой! Парень еще даже на поле за МЮ не вышел, а вы уже тут негатива навалили. Если заиграет — никто вообще не вспомнить про цену
Все критикуют не игрока, а трансферную политику и дичайший оверпрайс, за молодого игрока, который ещё толком не проявил себя на дистанции. Такие трансферы создают инфляцию на рынке.
+1
0
+1
А Де Лигт уже не приедет? Или это + к нему? Если +, то куда девать Магваера, Линделефа и Мартинеса с Эвансом. Это при том, если Варан правда уходит
+1
0
+1
Ответ Street Fighter
А Зиркзе перешел уже?
да.
https://x.com/i/status/1813962271573618732
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Жиробаса Эндрика взяли за 70 из чемпа Бразилии, но развели МЮ, а Реал не переплачивает за игроков - у них грамотная трансферная политика, понимать надо
пруфы кидаем про 70 млн
+1
0
+1
Перспективный малый, но не более того.
Пока его главное достижение в карьере - быть на радаре у Переса.
Не уверен, что он в 18 лет будет супер топом на уровне АПЛ. Но потенциал есть.
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+1
Ответ Антон Bratishchev
Трансферная политика на уровне
Посмотрим как заиграет, но надежда есть) последний топ игрок в защиту Мартинес, главное что бы травм не было
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Ответ Омайгадбл
Реал вроде как и предлагал 30, сразу видно кто трезво оценивает рынок
Реал хотел Лилль кинуть, а по трансфермаркету 50 млн его стоимость.
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-1
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Ответ Вадим Белозёров
Через год уйдет в аренду в какой нибудь Айнтрахт
В прошлом сезоне играл два матча Лиги конференций против Астон Виллы, не сказать, что провалился против Уоткинса и Диаби.
+1
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