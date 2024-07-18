«МЮ» купил Йоро у «Лилля» за 62+8 млн евро. Контракт с защитником – по схеме «5+1»

Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о подписании 18-летнего защитника «Лилля». Стороны заключили контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон.

Сообщалось, что сумма сделки составит 62+8 млн евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://x.com/ManUtd/

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