«Барса» показала домашнюю форму на сезон. Дизайн вдохновлен комплектом 1899 года – в честь 125-летия клуба

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

«Барселона» презентовала домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект от бренда Nike выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Дизайн футболки, посвященный 125-летию «Барселоны», вдохновлен первой формой «блауграны» – эмблема клуба размещена по центру, а логотип титульного спонсора Spotify нанесен на форму без надписи.

«В честь 125-летнего юбилея дизайн футболки «Барселоны» в сезоне-2024/25 вдохновлен наследием, историей и истоками клуба. При использовании сине-гранатовых цветов в качестве основных был создан особый, неповторимый и символичный дизайн, который отражает самобытность команды на протяжении всей ее истории», – говорится в заявлении клуба.

Фото: fcbarcelona.com

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уже тогда, в 19 веке невозможно было представить мир без Spotify
+123
-10
+113
Лого Nike тоже надо было по центру, как в 1999 году сделали. Вот уж был шик, до сих пор любимая форма Барсы: https://rarefootballshirts.com/wp-content/uploads/2024/01/mBDMjPTqZFeQXi3.jpg
+54
-2
+52
Ответ Nogoi89
Уже тогда, в 19 веке невозможно было представить мир без Spotify
Так большевики же именно из-за спотика начали революцию
+36
-5
+31
Футболка классная, но как же портит вид эмблема спотифая.
+25
-4
+21
Ответ Santa-Barbara
Лого Nike тоже надо было по центру, как в 1999 году сделали. Вот уж был шик, до сих пор любимая форма Барсы: https://rarefootballshirts.com/wp-content/uploads/2024/01/mBDMjPTqZFeQXi3.jpg
Даже болельщики Реала любят эту форму
+8
-2
+6
Ответ Rocknrollaz
Даже болельщики Реала любят эту форму
Только хотел это написать) реально запоминающаяся, да и из детства ностальгия сразу накатывает )
+7
-3
+4
Очень красивая форма, но эмблема Спотифай слишком крупная и портит внешний вид.
+6
-3
+3
Вдохновились новой формой Краснодара
+5
-2
+3
Тут уже вспомнили форму в честь столетия. Забавно, в те времена Барса принципиально не размещала рекламу спонсора на майке. Сейчас продано практически все на сто лет вперёд.
+9
-6
+3
Ответ Любитель шоколада
На презентации не хватает гея для инклюзивности.
Жалеешь, что тебя нет на этой фотке?
+6
-4
+2
Напоминает форму Краснодара
+4
-3
+1
Ваще комичная форма ... могли бы убрать этот логотип споти , и просто надпись оставить, эмблему Найк по середине . блин почему так сложно
+1
0
+1
Ответ Santa-Barbara
Лого Nike тоже надо было по центру, как в 1999 году сделали. Вот уж был шик, до сих пор любимая форма Барсы: https://rarefootballshirts.com/wp-content/uploads/2024/01/mBDMjPTqZFeQXi3.jpg
Одна из лучших
+2
-1
+1
Хорошо, что вернули золотой шрифт! А то с белым какой-то Леванте был!
+2
-1
+1
На следующем фото стоит пятый чел в джинсах шириной с эту комнату
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Рабко
У кого они изначально взяли цвета - если не ошибаюсь, то кого-то из швейцарских клубов. Или всё же бельгийских ?
У ЦСКА
+2
-1
+1
Ответ Любитель шоколада
На презентации не хватает гея для инклюзивности.
Зачем ерунду писать?

«Барса» продает футболки по всему миру огромными тиражами — логично на рекламных фотках показать, как она смотрится на людях разного пола и внешности. Могли и полного человека взять на фотку, и тоже было бы вполне объяснимо, не все фанаты могут похвастаться модельной фигурой, так что важно заранее понимать, как футболка вообще будет сидеть.

Причём тут геи вообще?
+3
-2
+1
Ответ Алексей Клинский
Ой, фаны "Барсы", идите в попку с минусами. Когда моему любимому "Юве" такую форму сделали, я тоже плевался. Дело вкуса просто. Минусить сколько угодно можете, но не думайте, что это подкол.
Ну вот ты высказал мнение, тебе форма не нравится. Люди, которым она нравится выразили свое отношение через плюсы/минусы. В чем вообще претензия? И какая разница, подкол ли это?
0
0
0
По-моему бомба, без значка спотифай была бы космос
0
0
0
Если перефразировать известный анекдот:
- У моей жены голубые глаза.
- И что??
- А все остальное - логотип спотифай!
0
0
0
Так значит Краснодар следует какому то тренду? Выпустили форму раньше, но не может быть что так совпало и это 1 в 1 как у Барселоны и Ганновера, даже эмблема клуба в том же месте необычном посредине и такого же размера
0
0
0
Словно форма 08/09, в которой выиграли требования с молодым шарлатаном.
0
0
0
Ответ Asl Ali
Ваще комичная форма ... могли бы убрать этот логотип споти , и просто надпись оставить, эмблему Найк по середине . блин почему так сложно
Да не говори, вообще всё портит этот логотип
0
0
0
Ответ Nogoi89
Уже тогда, в 19 веке невозможно было представить мир без Spotify
Он тагда был на паре, пружинам и масле, аналоговый.
0
0
0
Ответ Alexander Tryapyshko
Так большевики же именно из-за спотика начали революцию
да ладно??
0
0
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Футболка классная, но как же портит вид эмблема спотифая.
Если ее сделали справа и чуть поменьше такого уродства не было!
0
0
0
Ответ Santa-Barbara
Лого Nike тоже надо было по центру, как в 1999 году сделали. Вот уж был шик, до сих пор любимая форма Барсы: https://rarefootballshirts.com/wp-content/uploads/2024/01/mBDMjPTqZFeQXi3.jpg
Но, это, стилистика-то явно не формы 1999 года.
Эта форма что-то среднее между формой сезона 08-09 (там было ровно пополам), и формой сезона 06-07 - там было 4 чередующихся часть, но в других пропорциях.
По ощущениям с фото, больше отдаёт всё же первым сезоном Гвардиолы. Я бы в такой представил Анри и Это’О , только тогда вместо Spotify был Unicef, и само лого было поменьше, ну и золотой цвет лого был немного другой
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
У кого они изначально взяли цвета - если не ошибаюсь, то кого-то из швейцарских клубов. Или всё же бельгийских ?
Базел
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
У кого они изначально взяли цвета - если не ошибаюсь, то кого-то из швейцарских клубов. Или всё же бельгийских ?
У Базеля они брали
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
У кого они изначально взяли цвета - если не ошибаюсь, то кого-то из швейцарских клубов. Или всё же бельгийских ?
У Дженоа
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий