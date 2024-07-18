«Барса» показала домашнюю форму на сезон. Дизайн вдохновлен комплектом 1899 года – в честь 125-летия клуба
«Барселона» презентовала домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект от бренда Nike выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Дизайн футболки, посвященный 125-летию «Барселоны», вдохновлен первой формой «блауграны» – эмблема клуба размещена по центру, а логотип титульного спонсора Spotify нанесен на форму без надписи.
«В честь 125-летнего юбилея дизайн футболки «Барселоны» в сезоне-2024/25 вдохновлен наследием, историей и истоками клуба. При использовании сине-гранатовых цветов в качестве основных был создан особый, неповторимый и символичный дизайн, который отражает самобытность команды на протяжении всей ее истории», – говорится в заявлении клуба.
Фото: fcbarcelona.com
«Барса» продает футболки по всему миру огромными тиражами — логично на рекламных фотках показать, как она смотрится на людях разного пола и внешности. Могли и полного человека взять на фотку, и тоже было бы вполне объяснимо, не все фанаты могут похвастаться модельной фигурой, так что важно заранее понимать, как футболка вообще будет сидеть.
Причём тут геи вообще?
- У моей жены голубые глаза.
- И что??
- А все остальное - логотип спотифай!
Эта форма что-то среднее между формой сезона 08-09 (там было ровно пополам), и формой сезона 06-07 - там было 4 чередующихся часть, но в других пропорциях.
По ощущениям с фото, больше отдаёт всё же первым сезоном Гвардиолы. Я бы в такой представил Анри и Это’О , только тогда вместо Spotify был Unicef, и само лого было поменьше, ну и золотой цвет лого был немного другой