«Барса» показала домашнюю форму на сезон. Дизайн вдохновлен комплектом 1899 года – в честь 125-летия клуба

«Барселона» презентовала домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект от бренда Nike выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. Дизайн футболки, посвященный 125-летию «Барселоны», вдохновлен первой формой «блауграны» – эмблема клуба размещена по центру, а логотип титульного спонсора Spotify нанесен на форму без надписи.

«В честь 125-летнего юбилея дизайн футболки «Барселоны» в сезоне-2024/25 вдохновлен наследием, историей и истоками клуба. При использовании сине-гранатовых цветов в качестве основных был создан особый, неповторимый и символичный дизайн, который отражает самобытность команды на протяжении всей ее истории», – говорится в заявлении клуба.

Фото: fcbarcelona.com