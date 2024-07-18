Кузнецов стал свободным агентом. Контракт с «Каролиной» расторгнут – форвард набрал 575 очков в 743 матчах в регулярках НХЛ

Теги СКА переходы Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов стал свободным агентом.

32-летний российский нападающий прошел процедуру драфта отказов – соглашение хоккеиста и «Каролины» расторгнуто.

Форвард получил статус неограниченно свободного агента и может подписать договор с любым клубом.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вернется в КХЛ и перейдет в СКА.

Форвард провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 575 (173+402) очков в 743 матчах в регулярных чемпионатах.

В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». В плей-офф нападающий провел 97 матчей и отметился 73 (33+40) очками.

31 комментарий
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Вот СКА
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Ответ Олег Кузнецов
Счас узнаем,что Кузя добровольно ушел с 6 млн.долларов контракта в НХЛ на 50 млн.рублей в СКА, но журналистка,которая написала,что СКА платит много денег в конвертах, оказывается все врет...Не,ну логично же все.)
Конечно, врет. Там в конверт не влезет, в коробках
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Ответ Its my life
Вот СКА
Счас узнаем,что Кузя добровольно ушел с 6 млн.долларов контракта в НХЛ на 50 млн.рублей в СКА, но журналистка,которая написала,что СКА платит много денег в конвертах, оказывается все врет...Не,ну логично же все.)
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Бесславное окончание карьеры, к сожалению. Но виноват сам.
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вот и сказочке конец.
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Так закончить карьеру в НХЛ это зашкварно и вернутся еще ни в родной Челябинск а в ска , всю карьеру был 🤡им и остался
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Из-за вашиков теперь негде посмотреть инфу по контрактам нормально(
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Тарас пошел по верной дороге, а Кузя как обычно
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уйдет в запой и занюх
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Ответ Винтовка_Латыпова
Из-за вашиков теперь негде посмотреть инфу по контрактам нормально(
Cap central в гугле набери и все контракты там есть.
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Когда-то казалось будущий член зала славы!
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Ответ Винтовка_Латыпова
Из-за вашиков теперь негде посмотреть инфу по контрактам нормально(
Capwages, Puckpedia

Посмотреть есть где — было бы желание поискать, а не ждать, пока кто-нибудь скинет.
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Ответ last_guard
Не совсем понятно. Ему остаток зарплаты выплатили?
Нет, отказался
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Ответ Руслан Диниев
Женя сейчас балласт. Его не могли расшевелить ни Вашингтон, ни Каролина с разными тренерами. Ни кореша в лице Овечкина и Орла, чтоб он начал играть и помог команде. Вероятность что его как-то замотивирует ротен равна нулю. Это конец карьеры, увы. Друг болельщик трактора обиделся, что он не в трактор пошёл. К токсчисному ватокату Бурдасу веселого ватоката Кузю и о любых амбициях клуба можно забыть. Если человек не хочет, а он ну не хочет, его ничто не может заставить.
Бурдаса выдавят все-равно до начала сезона из Клуба.
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Ответ ant.mart
чем оно бесславное? как вобще о славе может говорит форумный ноунейм? )
Почему ноунейм? Может пупсик отличник в школе?
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Ответ rent56
Тарас пошел по верной дороге, а Кузя как обычно
Да если бы Кузя перешел в Трактор и на настоящий контракт, то тоже было бы норм.Тут же "схема Ковальчука/Дацюка", на огромное бабло в СКА..а потом на пенсии , якогдла я уже никмоу особоне нужен и не могу дать результат, вспомню что из другого города и не плохо бы им меня подписать все таки "свой".
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Ответ philadelphia7650
вот и сказочке конец.
А фартожопый молодец
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Ответ Its my life
Конечно, врет. Там в конверт не влезет, в коробках
Как там у классика - "вы завтра дома будете? мы вам три автобуса кредиток привезём"
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Усиление для супергипер серии против Беларуси, за которой будут следить 8 миллиардов человек, подъехало
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Вот что бывает, когда теряешь мотивацию
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Не совсем понятно. Ему остаток зарплаты выплатили?
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Все, как игрок он закончился. Чм и ои при его прайме не предвидятся, и стимулов у него больше нет. Танцы, секс и рокнролл, за огромное бабло в конверта.
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Отличная карьера, перстень есть.
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Женя сейчас балласт. Его не могли расшевелить ни Вашингтон, ни Каролина с разными тренерами. Ни кореша в лице Овечкина и Орла, чтоб он начал играть и помог команде. Вероятность что его как-то замотивирует ротен равна нулю. Это конец карьеры, увы. Друг болельщик трактора обиделся, что он не в трактор пошёл. К токсчисному ватокату Бурдасу веселого ватоката Кузю и о любых амбициях клуба можно забыть. Если человек не хочет, а он ну не хочет, его ничто не может заставить.
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