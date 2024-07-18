Кузнецов стал свободным агентом. Контракт с «Каролиной» расторгнут – форвард набрал 575 очков в 743 матчах в регулярках НХЛ

Евгений Кузнецов стал свободным агентом.

32-летний российский нападающий прошел процедуру драфта отказов – соглашение хоккеиста и «Каролины» расторгнуто.

Форвард получил статус неограниченно свободного агента и может подписать договор с любым клубом.

Ранее сообщалось, что вернется в и перейдет в .

Форвард провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 575 (173+402) очков в 743 матчах в регулярных чемпионатах.

В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». В плей-офф нападающий провел 97 матчей и отметился 73 (33+40) очками.