Степанова о 15 россиянах на Олимпиаде: «Если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных России и решили побыть туристами – есть вопросы»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала об отношении к 15 российским олимпийцам в Париже.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«15 человек без гимна, флага и в «нейтральных костюмах», выданных организаторами...

Я остаюсь при своем мнении – если коллеги из летних видов спорта едут в Париж, чтобы победить и напомнить миру, откуда они, – долгий путь был не напрасен. Если это за собственный счет – вообще никого не касается.

А вот если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных команд России и решили побыть туристами... Есть вопросы. Хочу услышать их точку зрения в попытке понять», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в телеграм-канале.

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72 комментария
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А за чей счёт она на Олимпиаду ездила? Хочу услышать ответ в попытке понять
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+103
Вероничка вчера прочитала, что Карякина предложили сделать сенатором, и решила активизировать патриотическую активность в угоду нынешним чинушам. Ну и правильно, этими лыжами с палками на хлеб с маслом особо не заработаешь, а вот теплое кресло, где нужно просто кивать и ничего не делать - другое дело!
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Ответ закрыт по беспределу
Ну она-то типа не туристом ездила, а за победой. Это имеет в виду.
Так ты пока не победишь, не узнаешь туристом ты едешь или нет
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+51
Живо представляю как стоит Даниил Медведев и думает, когда же черт возьми придет зарплата из ЦСП, как раз этих 50 тысяч рублей не хватает для оплаты команды тренеров и физиотерапевтов
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-7
+41
Бестолковая Вероничка даже не одупляет, что государственное финансирование нейтральных спортсменов из РФ и РБ запрещено критериями МОК, а ЦСП является структурой Минспорта. Папик не досмотрел, и попёрла тупость со всех щелей.
+31
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+26
А какие вопросы, собственно, и кто Степанову уполномочил их задавать? Если едут за счёт МОК или на свои - вообще не наше собачье дело, едут они туристами или гастарбайтерами. Если за счёт ЦСП или ещё за какую госденежку, задавайте вопросы в соответствующие инстанции, там вам быстро объяснят, куда вам с этими вопросами идти. Мало этих людей травят, ещё одна праведным гневом воспылала.
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«Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.»
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+18
А есть люди, которых готовили ради конкуренции и побед над спортсменами из других стран, но они взяли и отказались соревноваться, ради того, чтобы получать довольствия дальше, побеждая внутри страны людей, на которых также были потрачены государственные средства. Это нормально, вопросов нет!
+18
-2
+16
Ответ zotov_l88
А за чей счёт она на Олимпиаду ездила? Хочу услышать ответ в попытке понять
Ну она-то типа не туристом ездила, а за победой.
Это имеет в виду.
+23
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теннисисты никаких зарплат с цсп не получают
+15
-2
+13
Ответ TFP_Sports
теннисисты никаких зарплат с цсп не получают
Так она и написала: "Если это за собственный счет – вообще никого не касается."
+10
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+9
Ответ IzhStyle
Живо представляю как стоит Даниил Медведев и думает, когда же черт возьми придет зарплата из ЦСП, как раз этих 50 тысяч рублей не хватает для оплаты команды тренеров и физиотерапевтов
А ведь может не выиграть и как потом смотреть в глаза ЦСП, Веронике Степановой и ее папику?
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Как же ей хочется в Госдуму
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Ответ Ritboy
Комментарий скрыт
А олимпийский комитет откуда деньги брал?
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Ответ zotov_l88
Так ты пока не победишь, не узнаешь туристом ты едешь или нет
Факт
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Вероника - иди раздевайся на площади.
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Ответ SkierNSK
У Степановой за этот сезон только призовые и зарплата вышли в районе 7,5 млн, плюс деньги от региона ещё, спонсоры, реклама и СМИ. Итого в районе 700 тысяч - миллиона в месяц. На хлеб с маслом вроде должно было хватить.
Сейчас хватает, но ведь и о стабильном доходе в будущем надо позаботиться...
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Она еще и стукачка....
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Так все едут, чтобы побеждать. Только победитель один. Мы же не будем предъявлять Степановой все ее поездки за государственный счет на международные турниры, где она почти никогда не становилась победителем и называть туристом?
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+3
Основной вопрос - нафига нужно ЦСП и тратить бюджетные деньги на зп профессиональных спортсменов, таких как Степанова
+6
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Ну когда получали, тогда они за Россию и выступали. Готовились непосредственно к ОИ они явно сами
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Ответ zotov_l88
А за чей счёт она на Олимпиаду ездила? Хочу услышать ответ в попытке понять
Это другое (с)
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+2
Ну.. иногда и "туристам" улыбается удача.
+3
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+2
Ответ Ебздрогыч
Вероничка вчера прочитала, что Карякина предложили сделать сенатором, и решила активизировать патриотическую активность в угоду нынешним чинушам. Ну и правильно, этими лыжами с палками на хлеб с маслом особо не заработаешь, а вот теплое кресло, где нужно просто кивать и ничего не делать - другое дело!
У Степановой за этот сезон только призовые и зарплата вышли в районе 7,5 млн, плюс деньги от региона ещё, спонсоры, реклама и СМИ. Итого в районе 700 тысяч - миллиона в месяц. На хлеб с маслом вроде должно было хватить.
+1
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Ответ zotov_l88
А за чей счёт она на Олимпиаду ездила? Хочу услышать ответ в попытке понять
Вы не понимаете: Это Совсем Другое Дело.
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Ответ Beriya
дайте ей уже кресло сенатора или депутата, реально заслужила
Рано, ещё не заработала...
Карякин вот 10 лет старался, в итоге сорвал свой куш.
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У тебя что ли вопросы есть? Ты вообще кто,рот говорящий?
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Боюсь, что Медведев и остальные теннисисты даже не знают, кто она такая
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Ну так всё-таки вопрос в деньгах или в принципах? Или,наоборот,многие сами отказались от Олимпиады из-за боязни лишиться госфинансирования?
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еще одна красавица-комсомолка....как все-таки эта зараза "культурного доноса" - заразительна...
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