Бывший спортивный врач Фуэнтес рассказал об использовании Испанией государственной системы допинга на Олимпиаде-1992
Спортивный врач рассказал о применении Испанией государственной системы допинга.
По словам Эуфемиано Фуэнтеса, за несколько лет до Олимпиады-1992 в Барселоне он получил инструкции от правительства: «Делайте все, что хотите, но нам нужны медали».
Врач работал в национальном тренировочном центре в Мадриде, через который проходили лучшие спортсмены Испании.
«У нас была стратегия, позволяющая работать свободно – без давления, без [внимания] прессы.
Мы скопировали систему стран Восточного блока. У нас были деньги для обмена информацией с восточногерманскими, польскими, российскими и чешскими врачами. И мы покупали информацию за доллары.
Мы готовили молодых спортсменов технически, тренировали их физически и помогали им с медицинской точки зрения, чтобы они могли проявить себя наилучшим образом», – сказал Фуэнтес.
Он отметил, что в те годы делал ставку на «кровяной допинг» (переливание спортсмену собственной крови), поскольку это «безопаснее, чище и легче поддается контролю».
Однако допинговая программа включала в себя также использование «классических» запрещенных веществ – в частности, эритропоэтина и анаболических стероидов.
Фуэнтес упомянул бегуна Каэтано Корнета, который был рекордсменом Испании на дистанции 400 метров, а сейчас является начальником олимпийской команды Испании.
«Гормоны роста, тестостерон, анаболические стероиды», – ответил врач на вопрос журналистов ARD о том, какие запрещенные вещества использовал Корнет.
В 2013 году Эуфемиано Фуэнтес был приговорен к году условного тюремного заключения. В его клинике в ходе полицейского рейда были обнаружены пакеты с кровью для переливания и запрещенные препараты.
Имена спортсменов, чьи пакеты с кровью нашли в клинике Фуэнтеса, так и не были озвучены, несмотря на требования WADA.
В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?
Пресс релиз WADA
Было бы интереснее про Морено, который взял гит 1 км. с места на треке, и еще и привез второму месту секунду.
То ж не Россия........
ну а так Англия уже должна готовить протест с требованием дисквалификации испанской сборной походу это их единственный шанс опять выиграть ЧМ или ЧЕ :)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2862482.html