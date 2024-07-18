Бывший спортивный врач Фуэнтес рассказал об использовании Испанией государственной системы допинга на Олимпиаде-1992

Спортивный врач рассказал о применении Испанией государственной системы допинга.

По словам Эуфемиано Фуэнтеса, за несколько лет до Олимпиады-1992 в Барселоне он получил инструкции от правительства: «Делайте все, что хотите, но нам нужны медали».

Врач работал в национальном тренировочном центре в Мадриде, через который проходили лучшие спортсмены Испании.

«У нас была стратегия, позволяющая работать свободно – без давления, без [внимания] прессы.

Мы скопировали систему стран Восточного блока. У нас были деньги для обмена информацией с восточногерманскими, польскими, российскими и чешскими врачами. И мы покупали информацию за доллары.

Мы готовили молодых спортсменов технически, тренировали их физически и помогали им с медицинской точки зрения, чтобы они могли проявить себя наилучшим образом», – сказал Фуэнтес.

Он отметил, что в те годы делал ставку на «кровяной допинг» (переливание спортсмену собственной крови), поскольку это «безопаснее, чище и легче поддается контролю».

Однако допинговая программа включала в себя также использование «классических» запрещенных веществ – в частности, эритропоэтина и анаболических стероидов.

Фуэнтес упомянул бегуна Каэтано Корнета, который был рекордсменом Испании на дистанции 400 метров, а сейчас является начальником олимпийской команды Испании.

«Гормоны роста, тестостерон, анаболические стероиды», – ответил врач на вопрос журналистов ARD о том, какие запрещенные вещества использовал Корнет.

В 2013 году Эуфемиано Фуэнтес был приговорен к году условного тюремного заключения. В его клинике в ходе полицейского рейда были обнаружены пакеты с кровью для переливания и запрещенные препараты.

Имена спортсменов, чьи пакеты с кровью нашли в клинике Фуэнтеса, так и не были озвучены, несмотря на требования WADA.

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?