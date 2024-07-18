Бывший спортивный врач Фуэнтес рассказал об использовании Испанией государственной системы допинга на Олимпиаде-1992

Теги допинг Барселона-1992 Эуфемиано Фуэнтес сборная Испании Легкая атлетика

Спортивный врач рассказал о применении Испанией государственной системы допинга.

По словам Эуфемиано Фуэнтеса, за несколько лет до Олимпиады-1992 в Барселоне он получил инструкции от правительства: «Делайте все, что хотите, но нам нужны медали». 

Врач работал в национальном тренировочном центре в Мадриде, через который проходили лучшие спортсмены Испании.

«У нас была стратегия, позволяющая работать свободно – без давления, без [внимания] прессы.

Мы скопировали систему стран Восточного блока. У нас были деньги для обмена информацией с восточногерманскими, польскими, российскими и чешскими врачами. И мы покупали информацию за доллары.

Мы готовили молодых спортсменов технически, тренировали их физически и помогали им с медицинской точки зрения, чтобы они могли проявить себя наилучшим образом», – сказал Фуэнтес.

Он отметил, что в те годы делал ставку на «кровяной допинг» (переливание спортсмену собственной крови), поскольку это «безопаснее, чище и легче поддается контролю».

Однако допинговая программа включала в себя также использование «классических» запрещенных веществ – в частности, эритропоэтина и анаболических стероидов. 

Фуэнтес упомянул бегуна Каэтано Корнета, который был рекордсменом Испании на дистанции 400 метров, а сейчас является начальником олимпийской команды Испании.

«Гормоны роста, тестостерон, анаболические стероиды», – ответил врач на вопрос журналистов ARD о том, какие запрещенные вещества использовал Корнет.

В 2013 году Эуфемиано Фуэнтес был приговорен к году условного тюремного заключения. В его клинике в ходе полицейского рейда были обнаружены пакеты с кровью для переливания и запрещенные препараты.

Имена спортсменов, чьи пакеты с кровью нашли в клинике Фуэнтеса, так и не были озвучены, несмотря на требования WADA. 

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

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42 комментария
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Испанский Родченков?
+38
0
+38
Нет, допинг бывает только в России,и в других недемократических странах. А там, где свобода, это невозможно, ведь так?)))
+46
-17
+29
По сравнению с тем, что творят с допингом в США, Испания - ясельная группа детского сада "Козюлька" :о))
+38
-18
+20
Ответ Potapson
Испанский Родченков?
Испанский стыд.
+22
-5
+17
Ровным счетом спанишам ничего не будет. 32 года уже прошло, просто на тормозах спустят
+12
-1
+11
Пора бежать в сша и менять лицо
+11
-3
+8
Да все-всегда жрали химию и жрут. Просто наши дураки сыпятся, а западные фарм-компании крышуют своих гос.подельников...
+12
-5
+7
У меня счётчик "этадругина" сломался. Придётся новый покупать(
+10
-4
+6
«Вскрылись новые факты»-отстранение России надо продлить
Пресс релиз WADA
+6
0
+6
Интересную жертву для разоблачений нашёл - туриста Корнэта, который и так не на что на Олимпиаде не претендовал и выбыл на своей 400-метровке в четвертьфинальном забеге.
Было бы интереснее про Морено, который взял гит 1 км. с места на треке, и еще и привез второму месту секунду.
+4
0
+4
Ответ Бартоломью Робертс
По сравнению с тем, что творят с допингом в США, Испания - ясельная группа детского сада "Козюлька" :о))
Дали место сенаторов Армстронгу и Джонс? Или Тайлер Хэмилтон в день независимости водит бойскаутов перед Белым домом?
+3
0
+3
Как же так? Это же возможно лишь при тоталитарных коммунистических режимах?
+3
0
+3
Разве что-то произойдет после такого признания? Ровным счетом - ничего((
То ж не Россия........
+8
-5
+3
Его поймали на допинге велогонщикам, но известно, что к нему ходили и футболисты Реала, Барсы, а также теннисисты, пускай про них расскажет.
+3
0
+3
отстранение будет?
+1
0
+1
Разве в демократиях такое возможно?
+1
0
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Лондонские обиженки машут кулачками после проигранной драки. Запустили испанского Берлагу.
+3
-2
+1
Да вертела Испания эту ВАДУ...
+2
-1
+1
так вроде он только велогонщиками занимался насколько я слышал...
ну а так Англия уже должна готовить протест с требованием дисквалификации испанской сборной походу это их единственный шанс опять выиграть ЧМ или ЧЕ :)
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Когда он уже про футболистов расскажет
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ну началось, а то скучно было .
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гормоны роста... что то знакомое )))
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Сейчас у них гимн отберут и флаг (нет)
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Ответ deligy
И что в России было за откровения времен СССР или даже поздних 90ых? Ничего. 8-10 лет прошло, можно рассказывать
Покойная Анфиса Резцова ещё до Сочи призналась, что принимала допинг, а потом и спустя почти 10 лет рассказала, как в сборной допингом обкалывали её и её подруг (всяких Трубицыных и Еговровых с Даниловыми), но победы ни у кого не забрали ))

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2862482.html
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Ответ Больное животное
Получается, что во всей восточной Европе была такая допинговая система, что западной Европе пришлось еще поучиться)))
Не надо всю Западную Европу ассоциировать с Испанией. Видимо у них бабла не было, чтобы их англичане или амеры посвятили в свои секретики) Вообще Испания и в начале 2010х вляпалась в допинговый скандал. И фамилия Надаля как бы много и упорно давно уже ходит в допинговых разговорчиках про испанскую допинг систему. Там даже тайминги сверяли их успехов как в командных, так и в индивидуальных победах)
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Ответ mj23.net
Не надо всю Западную Европу ассоциировать с Испанией. Видимо у них бабла не было, чтобы их англичане или амеры посвятили в свои секретики) Вообще Испания и в начале 2010х вляпалась в допинговый скандал. И фамилия Надаля как бы много и упорно давно уже ходит в допинговых разговорчиках про испанскую допинг систему. Там даже тайминги сверяли их успехов как в командных, так и в индивидуальных победах)
А вы не в курсе про существование профессионального велоспорта? Там вся западная Европа команды имеет
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