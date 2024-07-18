«Арсенал» показал черную выездную форму с красно-зелеными вставками. Это дань уважения африканским болельщикам клуба
«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2024/25.
«Представляем нашу новую выездную форму на сезон 2024/25, созданную в сотрудничестве с adidas и британским брендом Labrum London, вдохновленным африканским наследием.
Мы отмечаем связь с нашими африканскими болельщиками, черпая вдохновение из дизайна, характерного для этого континента. Эта футболка выполнена в традиционных панафриканских цветах – черном, красном и зеленом, и украшена ярким белым зигзагообразным рисунком, разработанным основателем Labrum London Фоде Думбуя.
Эти цвета и культурные особенности объединяются, создавая роспись, отражающую нашу прошлую и настоящую связь с африканской диаспорой в Лондоне и за его пределами, защищая богатое культурное наследие внутри команды и среди наших болельщиков», – говорится на сайте клуба.
Фото: https://x.com/adidasfootball
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