«Арсенал» показал черную выездную форму с красно-зелеными вставками. Это дань уважения африканским болельщикам клуба

Теги премьер-лига Англия Арсенал adidas игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2024/25.

«Представляем нашу новую выездную форму на сезон 2024/25, созданную в сотрудничестве с adidas и британским брендом Labrum London, вдохновленным африканским наследием.

Мы отмечаем связь с нашими африканскими болельщиками, черпая вдохновение из дизайна, характерного для этого континента. Эта футболка выполнена в традиционных панафриканских цветах – черном, красном и зеленом, и украшена ярким белым зигзагообразным рисунком, разработанным основателем Labrum London Фоде Думбуя.

Эти цвета и культурные особенности объединяются, создавая роспись, отражающую нашу прошлую и настоящую связь с африканской диаспорой в Лондоне и за его пределами, защищая богатое культурное наследие внутри команды и среди наших болельщиков», – говорится на сайте клуба.

Фото: https://x.com/adidasfootball

«Арсенал» показал домашнюю форму на следующий сезон – на месте логотипа только пушка

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84 комментария
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Не пойму, красивая или нет. На поле мб посмотрим. Но необычная точно. А вообще можно вместо пушки паровоз поставить и отдать Локо.
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Слушайте, распространяйте. Они играют в АПЛ, но форма у них родом из Анголы. Они хорошо доминируют
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Ответ bombadil
Не пойму, красивая или нет. На поле мб посмотрим. Но необычная точно. А вообще можно вместо пушки паровоз поставить и отдать Локо.
Кстати, реально бы очень круто смотрелась. Еще Emirates заменить на РЖД и вообще пушка-бомба.
+34
-2
+32
Не понял, а где форма в поддержку азиатских больлеьщиков клуба?
А еврейских болельщиков клуба?
А индейских болельщиков клуба?
А славянских болельщиков клуба?

Долбанные РАСИСТЫ
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Прогиб под негров засчитан!
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дань уважения московскому Локомотиву
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Ответ Дмитрий Фурсов
Кстати, реально бы очень круто смотрелась. Еще Emirates заменить на РЖД и вообще пушка-бомба.
К свежим новым комплектам Локо в качестве тоже третьей идеально бы зашла.
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Это дань уважения Татарстану и бренду Гуччи
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Ответ Potapson
Радужная форма будет?
Конечно, гейгуннеры это святое
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Черная почти всегда топ
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Все 3 формы Локо радуют в этом году.
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Маркетинг нагибает любого!! Дань африканским болельщикам 🤨🤔😃 сука дебилы везде.
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Не самая плохая форма. Уж точно получше кислотно-змеиного мракобесия из прошлого сезона
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Арсенал в своем репертуаре и порывах безудержной "инклюзивности". Про дизайнерскую цветовую побратимость с нашими "паровозами" очень точно заметили. Так то ничего, если бы не диссонирующие и скорее неуместные боковые и подмышечные вставки)
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черная майка - не расизм ли это?
+3
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Ответ bombadil
К свежим новым комплектам Локо в качестве тоже третьей идеально бы зашла.
В общем, представители Локо, если вы нас здесь читаете - берите на заметку. Сейчас можно даже копировать без всякого зазрения совести :)
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Заставить футболистов играть в чёрных футболках гораздо проще, чем покинуть африканские месторождения полезных ископаемых
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когда уже отдадут дань уважения снгшным глорикам. Они ведь труфены.
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Уродская. Цветов многовато. Зеленый явно лишний, да и красный тоже
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Энцо не одобряет
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то есть неграм???!!!
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В этой форме отвратительно все - от идеи до воплощения
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Ответ TFP_Sports
У Гуччи нет африканских покупателей
Сразу понятно, что ты там никогда не был и ничего в Африке не понимаешь. Там культ лакшери и брэндовых вещей. особенно одежды, обуви. по деревням без дорог ходят люди в нигерийском кельвин кляйне (который все равно очень дорогой на их зп, но они тратят).
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А че красивая, Райсу прям огонь в ней
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Ответ Антон Фалафель
Прогиб под негров засчитан!
под африканских негров в Европке не особо принято прогибаться, так что жест хороший как дань уважения странам, пострадавшим от европейского колониализма.
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А где дань болельщикам ЛГБТ сообщества?
Кстати,учитывая высылку нелегальных мигрантов(по плану разработанному правительствами Джонсона и Сунака) слоган "Visit Rwanda" выглядит как лютый стёб.
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Артета - Троссарду: варежки сними!
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ну вообще как посмотреть, с одной стороны панафриканмзм, с другой скрытый саппорт палестины в пику тоттенхэму) а вообще пускай цвета локо им удачу принесут, локо свой первый чемп как раз в арсеналке брал - в красной футболке с белыми рукавами
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Ответ TFP_Sports
У Гуччи нет африканских покупателей
Полно, на самом деле. Ни один африканец не откажется от "Гуччи" за доллар.)
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FC Lokomotiv London
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