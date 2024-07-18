Дмитрий Васильев: «Олимпийские игры нужно показывать. Это недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна»
Дмитрий Васильев не поддержал отказ телеканалов от трансляции Олимпиады-2024.
Сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.
«Решение не показывать по телевидению Олимпиаду – не совсем правильное. Конечно, есть значительная часть людей, которая будет бойкотировать просмотр Игр, но есть и те, кто хочет посмотреть красивый спорт, не учитывая политических аспектов. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры.
Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад. Беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе, но это не так. Поэтому, подтверждая тезис о нашей стране, нельзя лишать людей права выбора: смотреть Олимпиаду или не смотреть. Олимпийские игры нужно показывать. А дальше пусть народ принимает решение.
Конечно, показ Олимпиады – недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна. Мы можем позволить себе купить права на просмотр Игр. Мое мнение: нужно было сохранить возможность показа Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
ААААА, огнище!!!
А вот где он так научился лизать жопы,я не знаю.
Нефть в ней есть и газ в ней есть,
Уголь есть и никель есть,
Алюминия не счесть,
Есть в ней золото, алмазы,
Изумруды и топазы,
Как же так: в стране всё есть,
А народу нефиг есть?
Как же так: всё есть в стране,
А народ живет в гамне?
Почему граждане лишены возможности смотреть олимпиаду, если права на трансляцию оплачиваются из их налогов?
Кто хочет,тот посмотрит
Но нет, будет по матчу опять всякая фигня идти
Бокал красного - идет направо, сказку говорит
Как всегда остроумно говорим мы с Екклесиастом, «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.»
Как сейчас помню, лето 1984 года. Великий могучий Советский Союз. Ограниченный контингент ведет специальную военную операцию в братском Афганистане. Отменяют показ Олимпиады по ящику. Не прошло и года, началась ПЕРЕСТРОЙКА. В смысле, коренной перелом с ускорением.
Год от рождения Христа 2024. Ой! Ойёёёй!