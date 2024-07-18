Дмитрий Васильев: «Олимпийские игры нужно показывать. Это недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна»

Дмитрий Васильев не поддержал отказ телеканалов от трансляции Олимпиады-2024.

Сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

«Решение не показывать по телевидению Олимпиаду – не совсем правильное. Конечно, есть значительная часть людей, которая будет бойкотировать просмотр Игр, но есть и те, кто хочет посмотреть красивый спорт, не учитывая политических аспектов. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры.

Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад. Беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе, но это не так. Поэтому, подтверждая тезис о нашей стране, нельзя лишать людей права выбора: смотреть Олимпиаду или не смотреть. Олимпийские игры нужно показывать. А дальше пусть народ принимает решение.

Конечно, показ Олимпиады – недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна. Мы можем позволить себе купить права на просмотр Игр. Мое мнение: нужно было сохранить возможность показа Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?