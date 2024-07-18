Дмитрий Васильев: «Олимпийские игры нужно показывать. Это недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна»

Теги телевидение Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Политика Биатлон

Дмитрий Васильев не поддержал отказ телеканалов от трансляции Олимпиады-2024.

Сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на показ Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

«Решение не показывать по телевидению Олимпиаду – не совсем правильное. Конечно, есть значительная часть людей, которая будет бойкотировать просмотр Игр, но есть и те, кто хочет посмотреть красивый спорт, не учитывая политических аспектов. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры.

Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад. Беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе, но это не так. Поэтому, подтверждая тезис о нашей стране, нельзя лишать людей права выбора: смотреть Олимпиаду или не смотреть. Олимпийские игры нужно показывать. А дальше пусть народ принимает решение.

Конечно, показ Олимпиады – недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна. Мы можем позволить себе купить права на просмотр Игр. Мое мнение: нужно было сохранить возможность показа Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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32 комментария
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Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад.

ААААА, огнище!!!
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Потрясающее чувство баланса необходимое для сидения на двух стульях Дмитрий освоил занимаясь биатлоном.
А вот где он так научился лизать жопы,я не знаю.
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Ответ armageddon123456
А зачем? Кого там смотреть? Наших нет. А на не наших (кому надо) - трансляцию в интернете найдут и посмотрят
Тебе не надо,а другим хочется посмотреть.Что за большевисткая привычка за других решать.Ты кто такой ??
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Всё кто поедет - предатели Родины, но показывать нужно обязательно. Если это не биполярное растройство, то что тогда? 🙄
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Ответ Kerghoodoo
Россия не то что не бедная - Россия богатая страна. И самая лучшая в мире, кстати!
Только вот народ немного бедноват
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Ответ Ебздрогыч
Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад. ААААА, огнище!!!
Это как Симоньян после покушения на Трампа писала, что вот смотрите какой в Америке всегда политический цирк перед каждыми выборами. То ли дело у нас, "тишина, стабильность, благодать" (как в склепе).
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" Мы живем в демократическом государстве – не то что Запад --- поэтому олимпиаду своим людям показывать не будем! Вот такие мы дерьмократы.
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А в моей стране всё есть,
Нефть в ней есть и газ в ней есть,
Уголь есть и никель есть,
Алюминия не счесть,
Есть в ней золото, алмазы,
Изумруды и топазы,
Как же так: в стране всё есть,
А народу нефиг есть?
Как же так: всё есть в стране,
А народ живет в гамне?
+4
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Я плачу нехилые налоги государству российскому. Таких как я - рать. Почему государство российское не дает мне возможность посмотреть крупнейший спортивный форум, оплатив права в том числе из моих налогов?
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Ответ armageddon123456
А зачем? Кого там смотреть? Наших нет. А на не наших (кому надо) - трансляцию в интернете найдут и посмотрят
А когда, к примеру, Болт на Олимпиаде люто рвал WR в финале на стометровке, тоже нехрен смотреть было? Наших же нет.
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Прогрессирует биполярочка, прогрессирует. Спортсмены неблагодарные люди, но олимпиаду показать надо, ведь в демократическом мире живем. Так какого же черта не покажут?
Почему граждане лишены возможности смотреть олимпиаду, если права на трансляцию оплачиваются из их налогов?
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Сейчас все средства аккумулированы в другое "недешевое удовольствие", так что придется потерпеть еще надцать лет...
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Не показывать ОИ просто бредовое решение
Кто хочет,тот посмотрит
Но нет, будет по матчу опять всякая фигня идти
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Зачем нам ваша буржуйская Олимпиада.Мы лучше посмотрим братушку Соловьева и мадам Симоньян
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Россия не то что не бедная - Россия богатая страна. И самая лучшая в мире, кстати!
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Ответ armageddon123456
А зачем? Кого там смотреть? Наших нет. А на не наших (кому надо) - трансляцию в интернете найдут и посмотрят
Ну тогда давайте не будем показывать и чемпионаты по футболу других стран. Кому нужна ЛаЛига, премьера, бундеслига. Там есть новость о выкупе матч ТВ прав, не видела что бы вы возмущались этой новостью
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И живем,увы,не в демократическом государстве,и деньги предпочитаем тратить совсем на другие цели...
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Каков фрондёр, а? Ну, ему, наверное, быстро объяснят политику "партии и правительства". А то получается, воздух www.sports.ru делает человека свободным:))))
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Ответ nezhelatin
"Мы живем в демократическом государстве" Все правильно, поэтому фед каналы могли сделать свободный выбор. Они выбрали не показывать.
Ага, сами выбрали
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Потрясающее чувство баланса необходимое для сидения на двух стульях Дмитрий освоил занимаясь биатлоном. А вот где он так научился лизать жопы,я не знаю.
Стакан белого - сворачивает налево,
Бокал красного - идет направо, сказку говорит
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Ответ armageddon123456
А зачем? Кого там смотреть? Наших нет. А на не наших (кому надо) - трансляцию в интернете найдут и посмотрят
Финал ЧМ по футболу тоже как-то без наших был и что, не смотрели?
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Ответ armageddon123456
А зачем? Кого там смотреть? Наших нет. А на не наших (кому надо) - трансляцию в интернете найдут и посмотрят
Теоретически - да. Но ведь так сказать можно про что угодно...
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Он же совсем другое говорил несколько дней назад! Офигеть!
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ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Как всегда остроумно говорим мы с Екклесиастом, «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.»

Как сейчас помню, лето 1984 года. Великий могучий Советский Союз. Ограниченный контингент ведет специальную военную операцию в братском Афганистане. Отменяют показ Олимпиады по ящику. Не прошло и года, началась ПЕРЕСТРОЙКА. В смысле, коренной перелом с ускорением.

Год от рождения Христа 2024. Ой! Ойёёёй!
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Увидел заголовок, подумал, что Васильев вышел из запоя, раз что-то адекватное скажет. Открыл новость, понял, что все как прежде. Жаль.
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