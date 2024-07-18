Спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, не будут участвовать в церемонии открытия Игр

Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде на церемонии открытия Игр-2024.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

На Олимпийских играх в нейтральном статусе выступят 15 российских и 16 белорусских спортсменов.

В список нейтральных атлетов из России вошли Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все – велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все – теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все – гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

«AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами.

Но им будет предоставлена возможность испытать это событие. Это тот же сценарий, который применялся для независимых олимпийских участников Олимпийских игр в Барселоне 1992 года (из бывшей Югославии)», – заявили в МОК.

Олимпийские игры начнутся 26 июля.

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