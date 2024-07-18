Яшин – лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo. Нойер – 2-й, Касильяс – 4-й, Буффон – 7-й, Дасаев – 14-й

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo.

Бывший голкипер « » и сборной СССР возглавил список из 32 футболистов. В первую тройку также вошли Мануэль Нойер и Гордон Бэнкс.

Первая половина рейтинга выглядит так:

1. ;

2. ;

3. Гордон Бэнкс;

4. ;

5. Рикардо Самора;

6. Зепп Майер;

7. Джанлуиджи Буффон;

8. Петр Чех;

9. Петер Шмейхель;

10. Дино Дзофф;

11. Франтишек Планичка;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Оливер Кан;

14. Ринат Дасаев;

15. Амадео Каррисо;

16. Пат Дженнингс.

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