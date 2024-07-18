Яшин – лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo. Нойер – 2-й, Касильяс – 4-й, Буффон – 7-й, Дасаев – 14-й
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo.
Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР возглавил список из 32 футболистов. В первую тройку также вошли Мануэль Нойер и Гордон Бэнкс.
Первая половина рейтинга выглядит так:
1. Лев Яшин;
2. Мануэль Нойер;
3. Гордон Бэнкс;
4. Икер Касильяс;
5. Рикардо Самора;
6. Зепп Майер;
7. Джанлуиджи Буффон;
8. Петр Чех;
9. Петер Шмейхель;
10. Дино Дзофф;
11. Франтишек Планичка;
12. Эдвин ван дер Сар;
13. Оливер Кан;
14. Ринат Дасаев;
15. Амадео Каррисо;
16. Пат Дженнингс.
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18. Andoni Zubizarreta
19. Michel Preud’homme
20. Neville Southall
21. Gilmar
22. Thibaut Courtois
23. Alisson
24. Jan Oblak
25. Walter Zenga
26. Jean-Marie Pfaff
27. Jose Luis Chilavert
28. Thomas Ravelli
29. Dida
30. Thomas N’Kono
31. Keylor Navas
32. Shay Given
а дальше уже сложно. ну, допустим, хочется выше поставить Буффона, Шмейхеля и Кана, но это ведь во многом из-за харизмы
Именно за это их так высоко котируют в этом рейтинге!!!
Я скорее имел ввиду тот факт,что при наличии современных методик и средств восстановления карьера Яшина могла бы быть более долгой.
Достаточно посмотреть на фотографии "бойцов" от футбола 50-х,60-х и 70-х годов.
А также не следует забывать,что Лев Иванович прожил только полных 60 лет.
Страшно осознавать,только 60...
И это тоже следствие "жесткача" с отношениями к травмам и спортивному "режиму".