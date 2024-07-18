Яшин – лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo. Нойер – 2-й, Касильяс – 4-й, Буффон – 7-й, Дасаев – 14-й

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Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии FourFourTwo.

Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР возглавил список из 32 футболистов. В первую тройку также вошли Мануэль Нойер и Гордон Бэнкс.

Первая половина рейтинга выглядит так:

1. Лев Яшин;

2. Мануэль Нойер;

3. Гордон Бэнкс;

4. Икер Касильяс;

5. Рикардо Самора;

6. Зепп Майер;

7. Джанлуиджи Буффон;

8. Петр Чех;

9. Петер Шмейхель;

10. Дино Дзофф;

11. Франтишек Планичка;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Оливер Кан;

14. Ринат Дасаев;

15. Амадео Каррисо;

16. Пат Дженнингс. 

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98 комментариев
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Яшин легенда не только все союзного масштаба ☝🏼 но и всего футбольного мира
+72
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+63
Ольмо где.
+61
-13
+48
"Дасаев - Дыра" - кричали они. )) Но по воспоминаниям детским он одним из лучших и остался. Яшин - велик. Буффонище - непробиваем. ШмАйхель - манкунианский мячехват. Если серьёзно, то в какой бы последовательности их не ставили разные футбольные издания, все они классные. Каждый со своей неповторимой техникой, как бы она не была ограничена функцией вратаря в рамке. Нам ещё Жан-Мари Пфафф вспомнился )
+29
-4
+25
Ответ Утя Ваткин
Ольмо где.
ладно ольмо, но почему лукаку то прокатили?
+25
-4
+21
Ответ Да всем насрать
Нойер-то второй? Одно лишь его нахождение выше Кана вызывает вопросы. А тут и вовсе только Яшин выше
А чем нойер хуже Кана?
+23
-5
+18
Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
Да уж, в умении обесценить чьи-либо достижения Вы превзошли многих.
+20
-5
+15
Касильяс дико переоценен, вратарь хороший, но далеко-далеко не один из лучших в истории.
+42
-28
+14
На мой взгляд, Буффон должен занимать 1-2 место в истории, он крутой. Рад, что наблюдал его игру.
+22
-8
+14
Ответ Да всем насрать
Нойер-то второй? Одно лишь его нахождение выше Кана вызывает вопросы. А тут и вовсе только Яшин выше
Вполне себе. Нойер не только кучу командных и индивидуальных наград собрал, но и на футбольную культуру повлиял, возвёл в абсолют роль вратаря как дополнительного полевого. До него вратари так высоко не играли.
+14
-2
+12
как интересно и приятно )
+12
-1
+11
17. Peter Shilton
18. Andoni Zubizarreta
19. Michel Preud’homme
20. Neville Southall
21. Gilmar
22. Thibaut Courtois
23. Alisson
24. Jan Oblak
25. Walter Zenga
26. Jean-Marie Pfaff
27. Jose Luis Chilavert
28. Thomas Ravelli
29. Dida
30. Thomas N’Kono
31. Keylor Navas
32. Shay Given
+12
-2
+10
Буффон только седьмой? Лол)
+15
-6
+9
Чушь какая. Буффон в любом топе должен быть в тройке. Дальше уже вкусовщина - первый, второй или третий.
+14
-6
+8
Ответ Romano1985
При всем уважении к легенде …. При всем уважении к списку , но Буффон номер один !против кого он играл в начале 2000-ых ! Против кого он играл за сборную ? А наш прославленный кипер , прошу прощения ( торпедо , Спартак , Цдк или как там … и так далее ) и временами играя в сборной играл против сильных игроков …. Но Буффон это Буффон .
Буффон - великий, но праймовый Джиджи уступал праймовому Касильясу, а Яшин и Нойер определили вектор развития вратарей) плюс Лев Иванович забрал золотой мяч))
+10
-5
+5
Ответ ДМ-1чемпион
Лев Яшин вне конкуренции! Никому в истории президент "Реала" не давал подписанный им готовый контракт, в котором сумму контракта мог поставить сам игрок! Яшину такой контакт был предложен!
Ты этот контракт сам видел или у Юрбени прочитал?))
+10
-5
+5
Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
Скока же тебе лет, отче?
+3
0
+3
Ответ Заборостроитель
17. Peter Shilton 18. Andoni Zubizarreta 19. Michel Preud’homme 20. Neville Southall 21. Gilmar 22. Thibaut Courtois 23. Alisson 24. Jan Oblak 25. Walter Zenga 26. Jean-Marie Pfaff 27. Jose Luis Chilavert 28. Thomas Ravelli 29. Dida 30. Thomas N’Kono 31. Keylor Navas 32. Shay Given
Хосе Луис Человек)) Легенда!
+4
-1
+3
Ответ Dastanation
На рубеже десятилетий был абсолютно лучшим, в нулевые был в тройке лучших,ярчайший перформанс в плей офф чм 2010,победитель всего на уровне клубов и сборных,капитан во всех этих командах,финиш карьеры смазанный,но судя по всему он зависил от своей супруги плюс видимо не любил конкуренцию,она его нервировала
Он был крут, но несказать что у него были такие перфоманы как у Буффона или Чеха.Буффон поиграл в слабых командах,которые мяч не могли держать и атаки шли волнами.Италия при нем показывала такой беспросветный футбол с точки зрения владения мячом и атак...они выживали просто тем что держали сухими воротамии Буффон был самым важный элемент этого.Икер как то играл в таких комнадах которые больше доминировали.Хотя техника была в порядке, вопросов ноль, но прям что бы вызовы были раз за разом..такого не было.
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Не новость
+5
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Ответ Bayern2004
Ну тут безусловно всё на тоненького и с элементом вкусовщины. Постараюсь кратко: Яшин и его игра ,описываемая современниками Льва была совершенной,да и мячи и условия как проведения матчей,так и восстановления после оных были совершенно иными нежели даже в середине 70-х. Учитывая современные реалии думается условный Лев Яшин сейчас мог бы играть до 40-ка без проблем. Ману. Прекрасный кипер и умнейший футболист,создавший уникальный образ 11-го полевого игрока на ЧМ 2014,ментальный монстр и сильнейший в истории в игре на выходах. Легенда при жизни. Гордон Бэнкс. Выходец из простой рабочей семьи, 8 сезонов в "Лестере"(1959-1967),титул чемпиона мира 1966 года. Трудяга каких не видел британский футбольный мир. Потерял глаз в 34 года(автокатастрофа) и продолжал играть,закончив карьеру лишь в 1977 году в Ирландии. Легенда. Икер и дальше по списку всё можно спорить и дискутировать.
Яшин до сорока и играл
+3
-1
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Ответ Геннадий Туник
При всём уважении к Яшину никак не пойму,почему он столько десятилетий не сходит с первой строчки во всех опросах.Неужели один вратарский "Золотой мяч" всё перевешивает?
Потому-что великие Пеле и Эйсебио, тоже считали его лучшим вратарём планеты!
+3
-2
+1
Ответ reus
"Дасаев - Дыра" - кричали они. )) Но по воспоминаниям детским он одним из лучших и остался. Яшин - велик. Буффонище - непробиваем. ШмАйхель - манкунианский мячехват. Если серьёзно, то в какой бы последовательности их не ставили разные футбольные издания, все они классные. Каждый со своей неповторимой техникой, как бы она не была ограничена функцией вратаря в рамке. Нам ещё Жан-Мари Пфафф вспомнился )
Пфафф - любимый вратарь детства
+3
-2
+1
Ответ reus
"Дасаев - Дыра" - кричали они. )) Но по воспоминаниям детским он одним из лучших и остался. Яшин - велик. Буффонище - непробиваем. ШмАйхель - манкунианский мячехват. Если серьёзно, то в какой бы последовательности их не ставили разные футбольные издания, все они классные. Каждый со своей неповторимой техникой, как бы она не была ограничена функцией вратаря в рамке. Нам ещё Жан-Мари Пфафф вспомнился )
Тони Шумахер хоть конечно и неоднозначен
+3
-2
+1
Буффон слишком низко. И Лемана нет даже в топ-30, хотя он несколько лет не уступал Кану
+3
-2
+1
Дасаев низковато, всё же лучший вратарь 80-х, из которых, впрочем больше никого.
+2
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Скока же тебе лет, отче?
"К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения". 🤣
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по первым двум местам вопросов нет: два вратаря-инноватора, олдовый и современный

а дальше уже сложно. ну, допустим, хочется выше поставить Буффона, Шмейхеля и Кана, но это ведь во многом из-за харизмы
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Яшин, как и Нойер не только шикарные «отбиватели» ударов, но и новаторы в части вратарской игры в целом!!!
Именно за это их так высоко котируют в этом рейтинге!!!
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Ответ Nick2012
Яшин до сорока и играл
Вы конечно правы.
Я скорее имел ввиду тот факт,что при наличии современных методик и средств восстановления карьера Яшина могла бы быть более долгой.
Достаточно посмотреть на фотографии "бойцов" от футбола 50-х,60-х и 70-х годов.
А также не следует забывать,что Лев Иванович прожил только полных 60 лет.
Страшно осознавать,только 60...
И это тоже следствие "жесткача" с отношениями к травмам и спортивному "режиму".
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Ответ Утя Ваткин
Ольмо где.
В одном рейтинге с Лукаку
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