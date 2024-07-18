«Сказать, что Месси должен извиняться перед европейскими колонизаторами за правду – значит противоречить идеологии Милея». Президент Аргентины репостнул твит о кричалке сборной
Президент Аргентины не считает, что сборная должна извиниться перед французами.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Президент Аргентины Хавьер Милей репостнул в своем аккаунте публикацию со словами: «Мы все знаем, как сильно президент любит и поддерживает Месси, даже несмотря на то, что как его критиковали. Сказать, что Месси должен извиняться перед некоторыми европейскими колонизаторами за песню, которая к тому же правдива, – значит идти вразрез с идеологией президента».
Ранее замминистр спорта Хулио Гарро, призвавший капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за инцидент, был уволен.
«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.
По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», – сообщалось в заявлении офиса президента Аргентины.
Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной
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Они же и есть рассисты по отношению к своим предкам)
Но с другой стороны - где бы были сейчас сами эти нищебродные латиносы, если бы европейские клубы не разрешали им играть у себя? Сидели бы в своих, в лучшем случае, Боках да Риверах, и самым великим счастьем было бы раз в жизни межконитненталочку скатать с Ливерпулем или Реалом).
Происхождение игроков сборной Франции не особо скрывается. Они стесняются, что выступают не за родную страну?
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вот как сознание может вывернуться в обратную сторону, хороший урок для многих...
так-то вот эти самые люди и есть - прямые потомки европейских колонизаторов, перед самими собой стыдно извиняться? сам Месси и сам президент - они что, коренные жители этого континента? ага, как же... у обоих итальянские корни, а теперь решили плюнуть в сторону своих корней?.. я думал только у нас такое возможно, ан нет, тут еще почище история творится...
колонизатор не будет извиняться перед колонизаторами... колонизаторы перевернулись в гробу... аборигены усмехнулись...
Если бы французы спели что их предки итальянцы и испанцы, то всем было бы пофиг.