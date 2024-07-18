«Сказать, что Месси должен извиняться перед европейскими колонизаторами за правду – значит противоречить идеологии Милея». Президент Аргентины репостнул твит о кричалке сборной

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу происшествия Кубок Америки Политика соцсети дискриминация Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины не считает, что сборная должна извиниться перед французами.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Президент Аргентины Хавьер Милей репостнул в своем аккаунте публикацию со словами: «Мы все знаем, как сильно президент любит и поддерживает Месси, даже несмотря на то, что как его критиковали. Сказать, что Месси должен извиняться перед некоторыми европейскими колонизаторами за песню, которая к тому же правдива, – значит идти вразрез с идеологией президента».

Ранее замминистр спорта Хулио Гарро, призвавший капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за инцидент, был уволен.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.

По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», – сообщалось в заявлении офиса президента Аргентины.

Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной

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171 комментарий
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Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
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Месси сейчас спокойно пьёт мате в Майами и не вдупляет что происходит вокруг его имени.
+104
-25
+79
Вообще никто ни за что извиняться не должен, ау. Эта привычка показательных извинений на публику без истинного раскаяния — опухоль на теле современного мира.
+86
-17
+69
Ответ Noken
Вообще никто ни за что извиняться не должен, ау. Эта привычка показательных извинений на публику без истинного раскаяния — опухоль на теле современного мира.
Это все кадыров виноват
+36
-1
+35
Ответ Noken
Вообще никто ни за что извиняться не должен, ау. Эта привычка показательных извинений на публику без истинного раскаяния — опухоль на теле современного мира.
Особенно учитывая, что извинения ждут от человека, которого там и не было вообще в тот момент. Максимально глупо короче. Энцо уже извинился к тому же
+26
-3
+23
Назревает конфликт между потомками европейских колонизаторов Африки от потомками европейских колонизаторов Южной Америки.
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+18
Ответ Paul Newman
Местные поклонники предобводок будут оправдывать абсолютно любую мерзость со стороны туповатой аргентинской сборной, ведь их божество по умолчанию святой и вообще ни в чем не может быть виноват.
Так он в этой конкретно ситуации и не виноват, что его партнеры по сборной кричалку спели. Его там и не было))) Разве не так, местный поклонник гелевых волос?
+23
-6
+17
Местные поклонники предобводок будут оправдывать абсолютно любую мерзость со стороны туповатой аргентинской сборной, ведь их божество по умолчанию святой и вообще ни в чем не может быть виноват.
+49
-34
+15
Смешно то что все они потомки этих же колонизаторов
+15
-2
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А кого сейчас французы колонизируют?
Изучите вопрос. Есть о чем почитать. Из недавнего: события в Новой Каледонии
+14
-2
+12
Ответ Paul Newman
Местные поклонники предобводок будут оправдывать абсолютно любую мерзость со стороны туповатой аргентинской сборной, ведь их божество по умолчанию святой и вообще ни в чем не может быть виноват.
Окей, они себя повели мерзко, но при чëм тут Месси, если его там не было?
+10
0
+10
Ответ Buharoid
Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
А разве аргентинцы спели что что ангольские и камерунские предки французов являются рабами, проститутками и убийцами?
+20
-10
+10
Ответ Paul Newman
Местные поклонники предобводок будут оправдывать абсолютно любую мерзость со стороны туповатой аргентинской сборной, ведь их божество по умолчанию святой и вообще ни в чем не может быть виноват.
Месси тут причем если его нету во время трансляции с этой кричалкой? Человек к этой истории не имеет никакого отношения
+10
0
+10
Ответ Buharoid
Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
Реквестирую варианты для каждой большой футбольной страны
+9
0
+9
Они сами разве не потомки колонизаторов?
+10
-1
+9
А причём тут опять Месси, если его даже там не было?!
+10
-3
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А кого сейчас французы колонизируют?
5 автономий
+7
-1
+6
Ответ Buharoid
Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
Это невозможно спеть в рифму 😂😂
+25
-19
+6
Ответ Batitotti
Назревает конфликт между потомками европейских колонизаторов Африки от потомками европейских колонизаторов Южной Америки.
Только африканцы почему то стесняются своего происхождения.
Они же и есть рассисты по отношению к своим предкам)
+11
-5
+6
Ответ Domian
Смешно обижаться на свое происхождение. Наоборот надо гордиться тем, что ты камерунец, анголец, сенегалец. А то обиженные и есть рассисты в первую очередь.
Они родились и выросли во Франции, почему они должны гордится тем, что они Камерунцы, если они там бывали максимум проездом.
+7
-2
+5
Потомки испанцев и итальянцев говорят, что колонизаторы не имеют право им ничего говорить. Логика вышла из чата)
+5
0
+5
Ответ Carasa
Это все кадыров виноват
Извинись
+4
0
+4
Боже, какой бред. Ладно Лео, он вроде ничего не орал и спокойно поехал отдыхать в США, но эти то куда. Президент, вице-президент, это же цирк.
+5
-1
+4
Без меня, меня женили называется 😀Месси в шоке
+4
0
+4
С одной стороны песенка, наверное, правдивая. Я еще застал времена, когда единственным негром на всю Францию был Мариус Трезор (ну, ок, еще мулат Тигана), в Германии - один неариец Пьер Литтбарски, а Английские клубы нагибали Европу чисто британскими составами.
Но с другой стороны - где бы были сейчас сами эти нищебродные латиносы, если бы европейские клубы не разрешали им играть у себя? Сидели бы в своих, в лучшем случае, Боках да Риверах, и самым великим счастьем было бы раз в жизни межконитненталочку скатать с Ливерпулем или Реалом).
+5
-1
+4
Ответ Buharoid
Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
ну как бы сначала нужно доказать про мошенника или ветерана СС, а уже потом распевать песни.

Происхождение игроков сборной Франции не особо скрывается. Они стесняются, что выступают не за родную страну?
+6
-2
+4
извиняться перед некоторыми европейскими колонизаторами.
......................
вот как сознание может вывернуться в обратную сторону, хороший урок для многих...
так-то вот эти самые люди и есть - прямые потомки европейских колонизаторов, перед самими собой стыдно извиняться? сам Месси и сам президент - они что, коренные жители этого континента? ага, как же... у обоих итальянские корни, а теперь решили плюнуть в сторону своих корней?.. я думал только у нас такое возможно, ан нет, тут еще почище история творится...
колонизатор не будет извиняться перед колонизаторами... колонизаторы перевернулись в гробу... аборигены усмехнулись...
+7
-3
+4
Ответ Buharoid
Интересно, если бы испанцы на праздновании после Евро спели «Их мама испанская куртизанка, папа итальянский мошенник, а дедушка ветеран СС, они сброд быдла, нападающий на больного раком старика, а их капитан гормональный блатной карлик с манией величия», что бы сейчас отвечали представители этой достойнейшей нации.
Ты вообще не видишь разницу между тем, что они спели и тем, что ты написал?🤣
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Ответ arspurs9
Какая разница кто что спел, когда речь идет про "правду"?)
Ну хотя бы то, что это прямое оскорбление, ибо убийство является однозначно осуждаемым действием. Как является осуждаемым то, о чем поют аргентинцы я не знаю.
Если бы французы спели что их предки итальянцы и испанцы, то всем было бы пофиг.
+8
-4
+4
але, ты сам потомок конкистадоров, прием! есть кто дома?
+4
-1
+3
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