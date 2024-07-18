«Сказать, что Месси должен извиняться перед европейскими колонизаторами за правду – значит противоречить идеологии Милея». Президент Аргентины репостнул твит о кричалке сборной

Президент Аргентины не считает, что сборная должна извиниться перед французами.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Президент Аргентины Хавьер Милей репостнул в своем аккаунте публикацию со словами: «Мы все знаем, как сильно президент любит и поддерживает Месси, даже несмотря на то, что как его критиковали. Сказать, что Месси должен извиняться перед некоторыми европейскими колонизаторами за песню, которая к тому же правдива, – значит идти вразрез с идеологией президента».

Ранее замминистр спорта Хулио Гарро, призвавший капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за инцидент, был уволен.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.

По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», – сообщалось в заявлении офиса президента .

Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной

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