«МЮ» продал Гринвуда «Марселю» за 26+5 млн евро и 50% при перепродаже

Мэйсон Гринвуд окончательно покинул «Манчестер Юнайтед».

О приобретении вингера сообщил «Марсель». В новой команде англичанин получил 10-й номер.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что французский клуб заплатит за футболиста 26 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также «Марсель» перечислит манкунианцам половину суммы в случае продажи игрока в будущем.

Прошлый сезон Гринвуд провел в «Хетафе» и в 33 матчах в чемпионате Испании забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

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