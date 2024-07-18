«МЮ» продал Гринвуда «Марселю» за 26+5 млн евро и 50% при перепродаже

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Мэйсон Гринвуд деньги Фабрицио Романо Футбол

Мэйсон Гринвуд окончательно покинул «Манчестер Юнайтед».

О приобретении вингера сообщил «Марсель». В новой команде англичанин получил 10-й номер.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что французский клуб заплатит за футболиста 26 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также «Марсель» перечислит манкунианцам половину суммы в случае продажи игрока в будущем.

Прошлый сезон Гринвуд провел в «Хетафе» и в 33 матчах в чемпионате Испании забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

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28 комментариев
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Марсель не пожалеет. Крутой пацан как игрок , а ошибки совершает каждый...
+33
-8
+25
50% с прибыли, а не с суммы продажи.
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+22
Ответ Carasa
Успехов мэйсону, чтобы позорное английское камьюнити слюной изошлось с твоих успехов
Как представитель позорного английского комьюнити жду шанса с нетерпением.
+6
-1
+5
Ответ Алексей Демченко
Марсель не пожалеет. Крутой пацан как игрок , а ошибки совершает каждый...
ничего себе "ошибки"
+11
-8
+3
Ответ evil_bear
ты не представитель английского комьюнити, ты просто эмигрант, пытающийся к нему присосаться 🤷‍♂️😬
Эмигрант?)
Не мне надо тут. Мы живем в современном глобальном мире.
Чтобы присосаться к позорному английскому комтюнити мне достаточно вот сюда на сайт зайти.
+3
0
+3
Ответ Константин Казанцев_1116233532
А может дадим право жертве избиения/изнасилования его судить? А она свой вердикт уже вынесла
Жертва в принципе не может быть судьей для преступника по достаточно очевидной причине, а в сфере "публичного обвинения", прощение со стороны жертвы тоже не означает прекращение дела. В случае с Гринвудом, за которого вы топите, могли бы просто указать, что обвинения были сняты с формурировкой "а combination of the withdrawal of key witnesses and new material that came to light meant there was no longer a realistic prospect of conviction".
+3
0
+3
Ответ Алексей Демченко
Марсель не пожалеет. Крутой пацан как игрок , а ошибки совершает каждый...
Ошибки, да, все совершаем, но если маскировать под ошибку изнасилование/избиение, то ситуация меняется. Пусть тогда кто нибудь ошибётся и тебя изнасилует/побьет, например
+11
-9
+2
Ответ Алексей Демченко
Марсель не пожалеет. Крутой пацан как игрок , а ошибки совершает каждый...
еще бы убийство оправдали тем, что ошибки совершает каждый
+4
-2
+2
хрена се, еще и 50% перепродажи? Марселю вообще деньги девать некуда?
+2
-1
+1
Прекрасный трансфер для МЮ!
+1
0
+1
Три новости про переход - три разные суммы с условиями. Походу, Олимпик с МЮ торговались до посинения
+1
0
+1
Ответ fraqtop
Ошибки, да, все совершаем, но если маскировать под ошибку изнасилование/избиение, то ситуация меняется. Пусть тогда кто нибудь ошибётся и тебя изнасилует/побьет, например
А может дадим право жертве избиения/изнасилования его судить? А она свой вердикт уже вынесла
+5
-4
+1
Жаль что всё так вышло, удачи Грине, учитывая все обстоятельства хорошая сделка для всех
+2
-1
+1
Удачи Мэйсону! Верю, что может ещё он стать звездой.
+1
0
+1
Ответ JUVENTUS & Seria A
Через год, Марсель продаст Гринвуда Парижу за 120 млн евро. По 60 млн евро заработают марсельцы и МЮ.
А потом все проснутся.
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Ответ Алексей Гусев
хрена се, еще и 50% перепродажи? Марселю вообще деньги девать некуда?
Да им наплевать на деньги. Они урвали золотой актив за копейки. Даже если они вообще прибыли не получат, он им может принести громадную игровую пользу. Это не самый дорогой их трансфер даже за последние несколько лет.
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Ответ Алексей Гусев
хрена се, еще и 50% перепродажи? Марселю вообще деньги девать некуда?
Судя по английским ресурсам, 50% с прибыли, а не с суммы трансфера
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Ответ evil_bear
эмигрант, иммигрант, мигрант - суть то не меняется 🤷‍♂️
Чет я засомневался, что ты в курсе значения слов, которые употребляешь.)
0
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0
Ответ U
Эмигрант?) Не мне надо тут. Мы живем в современном глобальном мире. Чтобы присосаться к позорному английскому комтюнити мне достаточно вот сюда на сайт зайти.
эмигрант, иммигрант, мигрант - суть то не меняется 🤷‍♂️
0
0
0
Успехов мэйсону, чтобы позорное английское камьюнити слюной изошлось с твоих успехов
+9
-9
0
Ответ Алексей Демченко
Марсель не пожалеет. Крутой пацан как игрок , а ошибки совершает каждый...
перепить на празднике - это ошибка
неудачно пошутить в компании - это ошибка
накосячить на работе - это ошибка
избить и изнасиловать бабу - это уголовное преступление, которое должно ставить крест на карьере
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омерзительно
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Вырастили молодого игрока, развили его - и теперь отправили в свободный полёт. Вот молодцы!
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За такого же по уровню из Англии потом будут платить сотку. Скриньте. Ничему жизнь не учит.
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На радость феминисткам)
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