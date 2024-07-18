«МЮ» продал Гринвуда «Марселю» за 26+5 млн евро и 50% при перепродаже
Мэйсон Гринвуд окончательно покинул «Манчестер Юнайтед».
О приобретении вингера сообщил «Марсель». В новой команде англичанин получил 10-й номер.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что французский клуб заплатит за футболиста 26 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Также «Марсель» перечислит манкунианцам половину суммы в случае продажи игрока в будущем.
Прошлый сезон Гринвуд провел в «Хетафе» и в 33 матчах в чемпионате Испании забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
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